Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia (NATIF) đang tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ lãi suất vay đợt 2 năm 2026, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư ứng dụng, chuyển giao, đổi mới công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Theo thông báo, mức hỗ trợ bằng 50% lãi suất vay ghi trong hợp đồng tín dụng giữa doanh nghiệp và tổ chức tín dụng, nhưng không vượt quá 6%/năm. Thời gian hỗ trợ tính từ khi quỹ quyết định phê duyệt đến khi doanh nghiệp hoàn thành nghĩa vụ trả nợ, tối đa 5 năm.

Doanh nghiệp sản xuất robot chữa cháy (Ảnh: Mạnh Quân).

Đối tượng được xem xét hỗ trợ là doanh nghiệp có tư cách pháp nhân, thực hiện dự án hoặc phương án đầu tư thuộc phạm vi chương trình và sử dụng vốn vay từ tổ chức tín dụng được phép hoạt động tại Việt Nam.

Nguồn vốn vay có thể phục vụ các nội dung đầu tư, đổi mới công nghệ theo quy định, trong đó có mua sắm máy móc, thiết bị và dây chuyền sản xuất.

Để được xem xét, doanh nghiệp cần bảo đảm năng lực triển khai, có đủ nguồn lực tài chính, nhân sự và cơ sở vật chất. Đồng thời, doanh nghiệp phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ báo cáo, cung cấp chứng từ và chấp hành việc kiểm tra, giám sát của quỹ.

Việc xét duyệt căn cứ vào tính khả thi của dự án, khả năng ứng dụng trực tiếp và hiệu quả kinh tế hoặc tác động giải quyết các vấn đề xã hội. Các dự án cần góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, năng lực cạnh tranh và bảo vệ môi trường.

Quỹ ưu tiên dự án sử dụng công nghệ thuộc danh mục khuyến khích chuyển giao, công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển hoặc công nghệ chiến lược.

Doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp đổi mới công nghệ liên quan đến công nghệ chiến lược và dự án có khả năng tạo mức tăng thêm của giá trị gia tăng từ 7% trở lên cũng thuộc nhóm được ưu tiên xem xét.

Hồ sơ hợp lệ được đánh giá theo thứ tự thời gian tiếp nhận cho đến khi sử dụng hết kinh phí.

Thời hạn tiếp nhận hồ sơ đợt này là 24h ngày 16/11. Doanh nghiệp có thể nộp trực tuyến bằng hồ sơ có chữ ký số tại oms.natif.vn hoặc gửi bản giấy tới trụ sở quỹ.