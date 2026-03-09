Đại chiến robot hình người trong cuộc đua giành thị trường 5 nghìn tỷ USD

Theo dự báo từ Morgan Stanley, thị trường này sẽ bùng nổ mạnh mẽ và đạt giá trị 5 nghìn tỷ USD vào năm 2050. Trong cuộc đua khốc liệt này, Hyundai và Tesla đang nổi lên như hai thái cực đối lập, đại diện cho những triết lý phát triển hoàn toàn khác biệt

Thị trường robot hình người dự kiến đạt giá trị khổng lồ 5 nghìn tỷ USD vào năm 2050 (Ảnh: Interestingengineering).

Atlas và sự trỗi dậy của "di sản" Boston Dynamics

Tại sự kiện CES 2026 vừa qua, Hyundai đã khiến cả thế giới kinh ngạc khi trình diễn thế hệ mới nhất của robot Atlas. Không còn là những bước đi loạng choạng, Atlas thể hiện một sự linh hoạt đáng kinh ngạc với khả năng di chuyển mượt mà, xoay chuyển thân mình và đầu với độ chính xác tự nhiên như con người.

Hiệu ứng từ màn trình diễn này lớn đến mức cổ phiếu của tập đoàn Hyundai đã tăng vọt 80% chỉ trong vòng hai tuần, một con số minh chứng cho niềm tin tuyệt đối của các nhà đầu tư.

Về mặt kỹ thuật, Atlas đang tạm thời dẫn trước đối thủ từ nhà Tesla ở nhiều chỉ số quan trọng. Với khả năng tải trọng lên tới 50 kg, Atlas mạnh mẽ gấp 2.5 lần so với mức 20 kg của Optimus.

Điểm đột phá nhất nằm ở đôi bàn tay robot với 56 mức độ tự do, tích hợp cảm biến xúc giác tinh vi đến tận từng đầu ngón tay. Để có được sự thông minh này, Hyundai đã thiết lập các liên minh chiến lược với những "gã khổng lồ" như Google DeepMind về AI và Nvidia về phần cứng, tạo nên một hệ sinh thái bổ trợ cực kỳ vững chắc.

Hyundai và Tesla đang đặt cược lớn vào robot hình người để định hình lại ngành sản xuất và công nghiệp (Ảnh: Interestingengineering).

Tầm nhìn đại chúng của Elon Musk và Optimus

Trái ngược với cách tiếp cận tập trung vào sức mạnh công nghiệp của Hyundai, Tesla của Elon Musk lại hướng tới sự phổ cập. Optimus được thiết kế với chiều cao 1.73 mét, nặng 57 kg và có khả năng hoạt động liên tục trong 8 giờ.

Điểm mạnh nhất của Optimus không nằm ở cơ bắp, mà ở bộ não dựa trên mạng thần kinh đầu-cuối, thừa hưởng tinh hoa từ phần mềm Tự lái hoàn toàn (FSD) danh tiếng của Tesla.

Elon Musk đang đánh cược vào mức giá từ 20,000 đến 30,000 USD cho mỗi robot Optimus. Đây là một con số "không tưởng" nếu so với chi phí sản xuất robot hiện nay, cho thấy tham vọng đưa robot vào mọi ngóc ngách của đời sống xã hội, từ gia đình đến các xưởng sản xuất nhỏ. Tesla muốn biến robot thành một món hàng tiêu dùng đại chúng, giống như cách họ đã làm với xe điện.

Hai chiến lược, một đích đến

Sự khác biệt trong lộ trình triển khai của hai hãng cũng rất rõ rệt. Hyundai dự kiến sẽ bắt đầu đưa Atlas vào làm việc tại các nhà máy siêu lớn như Metaplant America ở Georgia vào năm 2028.

Ban đầu, Atlas sẽ đảm nhận các công việc nặng nhọc, lặp đi lặp lại như phân loại linh kiện xe, trước khi tiến tới các khâu lắp ráp phức tạp hơn vào năm 2030. Để chuẩn bị cho lộ trình này, Hyundai vừa công bố khoản đầu tư khổng lồ 9 nghìn tỷ won (khoảng 6.3 tỷ USD) để xây dựng nhà máy robot và trung tâm dữ liệu AI cực lớn tại Hàn Quốc.

Trong khi đó, Tesla vẫn tiếp tục tối ưu hóa Optimus thông qua việc huấn luyện AI trên diện rộng. Các nhà sản xuất ô tô như Hyundai và Tesla có lợi thế tuyệt đối trong cuộc đua này vì robot hình người và xe điện chia sẻ chung rất nhiều thành phần cốt lõi: từ pin, động cơ điện cho đến hệ thống cảm biến và trí tuệ nhân tạo điều hướng.

Dù Atlas của Hyundai đang dẫn đầu về thông số kỹ thuật và khả năng ứng dụng công nghiệp nặng, hay Optimus của Tesla chiếm ưu thế về khả năng tối ưu hóa chi phí và mạng lưới phần mềm rộng khắp, thì cả hai đều đang định hình lại tương lai của lực lượng lao động toàn cầu.

Cuộc va chạm giữa hai gã khổng lồ này không chỉ là cuộc đua về công nghệ, mà là cuộc đua giành quyền kiểm soát một thị trường trị giá hàng nghìn tỷ USD trong vài thập kỷ tới.