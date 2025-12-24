Cuộc sống bên hồ bơi của những chú gấu từng bị nuôi nhốt trái phép (Video: Khánh Vi - Thanh Bình).

Cách trung tâm TP Ninh Bình khoảng 40km, dọc tuyến Cúc Phương - Bái Đính, Cơ sở Bảo tồn Gấu Ninh Bình (xã Phú Long) là "ngôi nhà an toàn" cho những cá thể gấu từng bị nuôi nhốt lấy mật hoặc buôn bán trái phép.

Cơ sở bảo tồn gấu Ninh Bình đón những cá thể gấu đầu tiên vào năm 2017 và mở cửa đón du khách vào năm 2019.

Du khách đến với cơ sở có thể cảm nhận một không gian bình yên, nơi gấu có thể lựa chọn vui chơi cùng đồng loại hoặc lặng lẽ kiếm tìm thức ăn một mình, bơi lội trong hồ, leo trèo lên các sàn gỗ cao hoặc trốn đi nếu cảm thấy bị làm phiền.

7 giờ sáng hàng ngày, đội ngũ nhân viên tại cơ sở bắt đầu ngày làm việc bằng cách chuẩn bị đồ ăn và các vật dụng “làm giàu” cho gấu bao gồm thức ăn, đồ chơi và những vật thể giúp chúng vận động, rèn luyện bản năng và khám phá môi trường xung quanh.

Đồ làm giàu (enrichment) là các vật phẩm, trò chơi được thiết kế đặc biệt có thức ăn bên trong nhằm kích thích bản năng tự nhiên của gấu, từ việc leo trèo, đào bới để tìm kiếm thức ăn.

Các vật dụng này đều được chuẩn bị và dự trữ sẵn, để có thể thay thế ngay khi xảy ra hỏng hóc.

Khi thức ăn đã được chuẩn bị đầy đủ, đội ngũ nhân viên chăm sóc tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng chuồng nuôi, bảo đảm các cá thể gấu ở trong chuồng và hệ thống khóa được vận hành đúng quy định.

Sau đó, họ di chuyển vào khu bán hoang dã để rải thức ăn, bên trong đồ "làm giàu" giúp gấu phục hồi bản năng kiếm ăn như trong tự nhiên.

Hoàn tất công việc, đội ngũ nhân viên rời khỏi khu bán hoang dã và khóa chốt an toàn. Ngay sau đó, các cá thể gấu được thả ra, tự do lang thang, tìm kiếm và thưởng thức phần thức ăn đã được chuẩn bị sẵn.

Hơn 7 năm gắn bó với công việc tại cơ sở, chị Trần Thị Liên, tổ trưởng chăm sóc động vật chia sẻ:

"Tôi hiện phụ trách chăm sóc 25 cá thể gấu. Mỗi bạn đều có nét riêng, nên tôi nhận diện dựa vào cả ngoại hình lẫn tính cách. Với tôi, những cá thể gấu ở đây chẳng khác nào những đứa con trong gia đình".

Với chị Liên, mỗi khi những cá thể gấu phản ứng lại bằng ánh mắt bình thản hay tiếng kêu quen thuộc, chị lại thấy rõ ý nghĩa và động lực để tiếp tục công việc hằng ngày.

Khi mới được cứu hộ, phần lớn gấu đều trong tình trạng sức khỏe yếu, mang theo nhiều di chứng do quãng thời gian dài bị giam cầm.

Nhiều cá thể mắc các bệnh mạn tính như viêm túi mật, viêm khớp, cao huyết áp, bệnh thận, viêm cột sống hoặc tổn thương về mắt. Ngoài ra, không ít trường hợp còn gặp rối loạn tâm lý, luôn căng thẳng và cảnh giác với con người.

Sau khi được đưa về cơ sở, mỗi cá thể gấu sẽ được cách ly khoảng một tháng để bác sĩ thú y theo dõi sức khỏe và xây dựng chế độ dinh dưỡng phù hợp.

Quá trình phục hồi thường kéo dài 3-6 tháng, thậm chí có những cá thể phải mất nhiều năm mới lấy lại được thể trạng và bắt đầu thể hiện hành vi tự nhiên.

Các công trình phục vụ việc kích thích bản năng tự nhiên của gấu được bố trí rải rác khắp khu vực bán hoang dã, tạo môi trường đa dạng để các cá thể vận động, khám phá và thể hiện các hành vi tự nhiên.

Cá thể gấu khỏe mạnh tỏa ra sự linh hoạt và hứng khởi, cho thấy rõ niềm vui khi được sống trong môi trường bán hoang dã phù hợp với bản năng tự nhiên của loài.

Qua hàng rào điện được lắp đặt an toàn, du khách có thể quan sát các cá thể gấu trong môi trường bán hoang dã mà hạn chế tác động đến cuộc sống thường ngày của chúng.

Tại khu vực cầu trên cao, du khách có thể phóng tầm mắt bao quát toàn cảnh không gian bán hoang dã rộng lớn từ lối đi trên cao, tự do quan sát những chú gấu.

Đồng thời, khách tham quan sẽ được khám phá triển lãm về gấu đầu, với những thông tin chi tiết về đời sống và tập tính của các loài gấu, cũng như câu chuyện về những cá thể gấu tại cơ sở nuôi gấu lấy mật, nơi từng có những con gấu phải sống trong xiềng xích và song sắt.

Lối đi trên cao trải dài qua từng khu vực bán hoang dã, từng biển thông tin và mô hình tương tác được bố trí dọc theo cầu, giúp trải nghiệm trở nên sống động.

Trong đó, không gian tương tác "thế giới" 1 mét vuông mô phỏng nơi các con gấu từng phải sống trước khi được đưa về cơ sở bảo tồn.

Đi đến cuối cầu, người tham quan có cơ hội chiêm ngưỡng toàn cảnh khu vực rộng lớn, nơi các cá thể gấu được chăm sóc, trong đó có Anuk - con gấu chó duy nhất tại cơ sở.