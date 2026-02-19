Cuộc gọi điện thoại đầu tiên trong lịch sử được thực hiện như thế nào?

Alexander Graham Bell là “cha đẻ” của điện thoại, đã làm thay đổi cách giao tiếp của con người (Ảnh: Britannica).

Điện thoại (cố định và di động) ngày nay đã trở thành thiết bị không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày, giúp con người xóa nhòa mọi giới hạn khoảng cách. Nhưng bạn có biết, cuộc gọi điện thoại đầu tiên trên thế giới đã được thực hiện như thế nào?

Nhà phát minh, nhà khoa học người Scotland Alexander Graham Bell là người đầu tiên trong lịch sử thực hiện cuộc gọi điện thoại vào ngày 10/3/1876.

Alexander Graham Bell, sinh năm 1847, con trai của Alexander Melville Bell, một giáo sư nổi tiếng chuyên nghiên cứu về ngữ âm học. Từ khi còn nhỏ, Graham Bell được giáo dục để nối nghiệp cha của mình và trở thành giáo viên dạy diễn thuyết từ khi còn ở tuổi thiếu niên.

Năm 1870, Graham Bell cùng gia đình chuyển đến Ontario (Canada). Một năm sau đó, ông đến Boston (Mỹ) để giới thiệu về phương pháp dạy giao tiếp cho người khiếm thính do cha ông sáng tạo ra.

Năm 1872, Bell mở trường riêng tại Boston để đào tạo giáo viên cho người khiếm thính và đến năm 1873, ông trở thành giáo sư về ngôn ngữ học và giọng nói tại đại học Boston.

Trong thời gian rảnh rỗi, Bell còn là một nhà nghiên cứu khoa học và phát minh. Bell đã thực hiện các thí nghiệm với sóng âm thanh và tin rằng giọng nói cũng có thể được truyền đi thông qua một hệ thống giống như điện báo.

Với sự giúp đỡ của trợ lý Thomas Watson, một thợ cơ khí tài năng, cả 2 đã bỏ ra rất nhiều đêm nghiên cứu để biến ý tưởng của Bell trở thành thực tế.

Bell đã thiết kế một thiết bị để truyền rung động giọng nói giữa hai máy thu và vào tháng 6/1875, khi thử nghiệm thiết bị này, dù phía đầu nhận không nghe rõ các thông điệp được truyền đi, nhưng đã có những âm thanh giống với giọng nói con người được ghi nhận.

Ngày 14/2/1876, Graham Bell đã nộp đơn xin cấp bằng sáng chế tại Mỹ về chiếc điện thoại của mình. Chỉ vài giờ sau, một nhà phát minh người Mỹ khác là Elisha Grey, cũng đã nộp đơn lên Văn phòng Bằng sáng chế Mỹ để xin cấp bằng sáng chế cho một thiết bị với ý tưởng tương tự như điện thoại của Graham Bell.

Tuy nhiên, do Graham Bell nộp đơn trước nên ông đã được cấp bằng sáng chế vào ngày 7/3, cho phép Bell sở hữu bằng sáng chế đối với thiết bị điện thoại và khái niệm về hệ thống điện thoại.

Cuộc gọi điện thoại đầu tiên được thực hiện như thế nào?

3 ngày sau khi được cấp bằng sáng chế (10/3/1876), Graham Bell đã thực hiện thành công cuộc gọi điện thoại đầu tiên trong lịch sử tại nhà của mình ở thành phố Boston.

Vào thời điểm đó, Bell đã sử dụng một thiết bị mà ông gọi là “máy truyền chất lỏng”, là một hình trụ nón kim loại thẳng đứng, thu nhỏ về phía đáy, với một miếng giấy da được kéo căng và bọc kín phần đầu hẹp ở đáy. Bên ngoài miếng giấy da này, Bell gắn một nút bần, có đính kèm một cây kim, với phần đầu kim được nhúng vào một cốc nhỏ đựng axit sunfuric loãng.

Mô tả thiết kế của “máy truyền chất lỏng” mà Bell dùng để thực hiện cuộc gọi đầu tiên (Ảnh: Wikipedia).

Khi Bell bắt đầu hét lên vào phần trên của hình trụ, sóng âm thanh đã làm rung phần giấy da bên dưới, làm kim di chuyển nhẹ. Rung động của phần kim cũng đã làm rung động axit đựng trong cốc, làm thay đổi cường độ dòng điện qua các điểm tiếp xúc, từ đó chuyển đổi sóng âm thanh thành tín hiệu điện truyền dọc theo dây dẫn đến máy thu, đặt tại một căn phòng khác trong nhà.

Trong khi đang thiết lập thí nghiệm của mình, Bell đã vô tình làm đổ một ít axit lên quần, khiến ông bị bỏng và hét lớn: “Ngài Watson, đến đây, tôi cần cậu!”. Điều thú vị là Watson, đang ở một căn phòng khác, đã nghe rõ được thông điệp do Bell gửi đi ở máy thu của mình và lập tức chạy đến chỗ Bell.

Cuộc gọi điện thoại đầu tiên trong lịch sử đã được diễn ra như vậy.

Nguyên mẫu của “máy truyền chất lỏng”, thiết bị mà Bell đã sử dụng để thực hiện cuộc gọi điện thoại đầu tiên (Ảnh: Pinterest).

Đến tháng 5/1876, Bell đã thực hiện một cuộc gọi điện công khai tại Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Mỹ để chứng minh cho khả năng truyền tin của điện thoại. Đến tháng 10 cùng năm, Bell đã thử nghiệm thành công một cuộc gọi điện thoại ở khoảng cách hơn 3,2km (2 dặm) giữa thành phố Boston và khu phố Cambridgeport.

Năm 1915, Bell lần đầu tiên thực hiện thành công cuộc gọi điện thoại xuyên nước Mỹ (từ bờ Đông sang bờ Tây), khi ông ngồi ở New York để gọi điện cho trợ lý Watson của mình đang có mặt tại San Francisco.

Alexander Graham Bell sau đó tiếp tục các phát minh của mình trong giao tiếp, bao gồm phát minh ra photophone, một thiết bị cho phép truyền lời nói bằng tia sáng, và máy phát nhạc đĩa than… Graham Bell cũng tiếp tục các hoạt động hỗ trợ người khiếm thính, bao gồm cả việc sử dụng tiền bản quyền từ các phát minh của mình để tài trợ cho các tổ chức dành riêng cho việc giáo dục người khiếm thính.

Graham Bell qua đời vào ngày 2/8/1922, tại phòng thí nghiệm của mình ở tỉnh Nova Scotia (Canada). Nguyên do cái chết là vì biến chứng của bệnh tiểu đường.

Trong lễ tang của Bell, mọi điện thoại ở khu vực Bắc Mỹ đều được giữ im lặng để tỏ lòng thành kính với nhà phát minh ra điện thoại.

Ngày nay, nhà khoa học nổi tiếng này được nhớ đến với những công trình đột phá trong công nghệ âm thanh và cải thiện giáo dục cho người khiếm thính. Trong đó, điện thoại được xem là phát minh nổi tiếng nhất của ông, đã giúp thay đổi vĩnh viễn cách con người giao tiếp với nhau.