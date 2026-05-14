Công ty Trung Quốc ra mắt robot có người lái như phim khoa học viễn tưởng

Ý tưởng về những mẫu robot khổng lồ có người lái bên trong đã xuất hiện từ lâu trong các bộ phim khoa học viễn tưởng. Mới đây, Unitree Robotics đã biến điều viễn tưởng này thành hiện thực khi cho ra mắt mẫu robot mang tên gọi GD01.

GD01 cao 2,7 mét và nặng 500 kg, có khả năng chuyên chở một người bên trong (Ảnh: Unitree).

Unitree khẳng định GD01 là mẫu robot to lớn có người lái đầu tiên trên thế giới, có khả năng hoạt động linh hoạt và thực hiện được nhiều chức năng khác nhau.

Unitree đã tung ra đoạn video để giới thiệu về robot GD01, trong đó đích thân CEO Vương Hưng Tinh của công ty tự tay điều khiển cỗ máy nặng 500 kg, cao 2,7 mét di chuyển và sử dụng cánh tay máy đập thủng tường một cách dễ dàng.

Điểm đặc biệt của GD01 là có thể di chuyển bằng hai chân hoặc biến hình để di chuyển cùng lúc bằng bốn chân. Quá trình biến hình được diễn ra tự động mà không cần sự hỗ trợ từ bên ngoài. Robot này có thể được sử dụng như một phương tiện cá nhân để chuyên chở người hoặc vận chuyển các vật nặng.

Unitree Robotics dự định sẽ sản xuất hàng loạt GD01 và bán ra thị trường với mức giá 3,9 triệu tệ (tương đương 17,1 tỷ đồng). Cộng đồng mạng tại Trung Quốc cho rằng đây là mức giá vượt quá khả năng tiếp cận của người dùng tại quốc gia này. Tuy nhiên, theo Hoàng Gia Vĩ, nhân viên marketing của Unitree Robotics, mức giá trên chỉ là giá dự tính, chưa phải giá bán cuối cùng.

“Sản phẩm chỉ mới ở thế hệ đầu tiên và vẫn còn nhiều tiềm năng để phát triển. Phiên bản thương mại để sản xuất hàng loạt có thể vẫn được tùy chỉnh để tối ưu chi phí và cải thiện các tính năng hiện có”, Hoàng Gia Vĩ chia sẻ, đồng thời thừa nhận mức giá dự tính vẫn còn quá cao.

“Robot GD01 có thể được sử dụng để thay đổi cách làm việc hiện tại của chúng ta, đặc biệt với những công việc trong môi trường khắc nghiệt và rủi ro, cần phải sử dụng nhiều sức mạnh”, Hoàng Gia Vĩ chia sẻ thêm.

Tuy nhiên, nhiều người cho rằng GD01 chỉ là một sản phẩm mang tính quảng bá cho thương hiệu của Unitree, hơn là một sản phẩm có thể ứng dụng vào thực tế.

“Những điểm yếu của mẫu robot này liên quan đến khả năng ứng dụng vào thực tế, bao gồm khó khăn của người dùng khi vào ra robot, trở ngại về thời lượng sử dụng pin, sự thoải mái của người ngồi bên trong, tốc độ di chuyển và sự phức tạp khi bảo trì…”, Trần Tĩnh, Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Công nghệ và Chiến lược Trung Quốc, nhận xét.

Video CEO Vương Hưng Tinh của Unitree đích thân điều khiển robot GD01 (Video: Unitree Robotics).

Ngược lại, không ít chuyên gia đánh giá cao sự xuất hiện của GD01, cho rằng đây là sản phẩm mang tính đột phá, dù chỉ mới ở bước ban đầu, cho thấy ngành công nghiệp robot của Trung Quốc có thể tạo ra những sản phẩm tiên phong so với các quốc gia khác.

“GD01 của Unitree không chỉ đại diện cho thành công của một sản phẩm đơn lẻ, mà là bước đột phá được xây dựng dựa trên nền tảng nhiều năm tích lũy của chuỗi công nghiệp”, Vương Bằng, nghiên cứu viên tại Học viện Khoa học Xã hội Bắc Kinh, bình luận.

Theo nghiên cứu của Liên đoàn Robot Quốc tế (IFR), Trung Quốc vẫn đang là thị trường robot công nghiệp lớn nhất thế giới. Quốc gia này hiện có 964 công ty liên quan đến robot hình người, số lượng đơn xin cấp bằng sáng chế trong lĩnh vực robot tại Trung Quốc đạt 1.175 trong năm 2025, tăng 89,7% so với năm 2024 và cao nhất trong 5 năm trở lại đây.

Tập đoàn tài chính Morgan Stanley dự đoán doanh số bán robot hình người của quốc gia này có thể đạt 28.000 sản phẩm trong năm nay.