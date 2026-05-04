Con người có thể đã vô tình “liên lạc” với người ngoài hành tinh

Dự án Hệ thống phát điện mặt trời Ivanpah ở Las Vegas, Mỹ (Ảnh: Satellogic).

Những "siêu dự án" do con người xây dựng, như các trang trại điện mặt trời quy mô lớn, có thể vô tình trở thành tín hiệu cho các nền văn minh ngoài hành tinh, khi chúng đủ lớn để được quan sát từ khoảng cách rất xa.

Tín hiệu có thể nhìn thấy

Ngay từ thế kỷ 19, nhiều đề xuất đã được đưa ra nhằm phát đi thông điệp "chúng tôi ở đây" thông qua các công trình khổng lồ có thể nhận diện bằng mắt.

Một trong những ý tưởng phổ biến là tạo ra các hình ảnh hoặc ký hiệu mang ý nghĩa rõ ràng trên bề mặt Trái Đất, đủ lớn để có thể nhìn thấy từ điểm nhìn của các mục tiêu ngoài hành tinh.

Nhà máy điện mặt trời siêu lớn Kurnool ở Ấn Độ (Ảnh: Satellogic).

Theo ông Douglas Vakoch, Chủ tịch METI International (Mỹ), nhiều ý tưởng trong lịch sử từng đề xuất tạo ra các ký hiệu khổng lồ trên bề mặt Trái Đất nhằm gửi thông điệp tới các nền văn minh ngoài hành tinh.

Chẳng hạn, một hình tam giác vuông kèm các hình vuông trên mỗi cạnh có thể được bố trí để minh họa trực quan cho định lý Pytago.

Các đề xuất này cho rằng, nếu được triển khai trên quy mô đủ lớn như phát quang những vùng rừng rộng, hình vẽ hình học có thể trở nên dễ nhận biết đối với các nền văn minh có trí tuệ khi quan sát Trái Đất từ không gian.

Thậm chí, với kích thước đủ lớn, những cấu trúc mang tính biểu tượng này có thể được nhìn thấy từ khoảng cách xa như Mặt Trăng hoặc sao Hỏa.

Những ý tưởng đầu tiên về liên lạc với người ngoài hành tinh

Ông Vakoch cho biết, một trong những người đầu tiên đề xuất việc sử dụng hình ảnh để giao tiếp với sinh vật ngoài Trái Đất là nhà toán học nổi tiếng Karl Friedrich Gauss.

Vào năm 1826, ông được cho là đã đề xuất cách tiếp cận này nhằm liên lạc với các "cư dân Mặt Trăng giả định".

"Ý tưởng khắc định lý Pytago trên các khu rừng Siberia thường được xem là một đề xuất sớm nhằm giao tiếp với cư dân Mặt Trăng, dù chưa rõ liệu chính Gauss có thực sự đưa ra ý tưởng này hay chỉ là sự gán ghép về sau", ông Vakoch chia sẻ.

Tương tự, cũng có những ý tưởng như đào các kênh lớn tại sa mạc Sahara, đổ đầy dầu hỏa rồi đốt cháy để tạo ra các tín hiệu ánh sáng khổng lồ có thể nhìn thấy từ phía tối của Trái Đất.

Một trong những người ủng hộ sớm cho ý tưởng liên lạc liên sao mà ông Vakoch đánh giá cao là Francis Galton, một học giả đa ngành người Anh (dù cũng gây tranh cãi khi là người khởi xướng thuyết ưu sinh trong thời kỳ Victoria).

Năm 1896, Galton công bố bài viết "Những tín hiệu có thể hiểu được giữa các ngôi sao lân cận".

Ông nhấn mạnh: "Các tín hiệu phải được thiết kế sao cho tự thân chúng có thể hiểu được, để bất kỳ con người hay sinh vật nào có trí tuệ, đạt đến trình độ khoa học gần tương đương với chúng ta, đều có thể giải mã thông điệp".

Câu hỏi đặt ra là: liệu các nền văn minh ngoài Trái Đất có nhìn nhận loài người như những "con ong chăm chỉ", đang cải tạo hành tinh của mình trong khi vô tình phát đi tín hiệu ra vũ trụ?

Nếu chúng ta xây dựng những khu thương mại khổng lồ hay các trung tâm dữ liệu AI đủ lớn, có lẽ một ngày nào đó, câu trả lời sẽ dần được hé lộ.