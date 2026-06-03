Chất hóa học “ngoài công bố” trong sữa tắm Xmen vừa bị thu hồi có gây hại?

Thông tin từ Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi một lô sữa tắm nước hoa Xmen for boss Intense đã thu hút sự quan tâm của nhiều người tiêu dùng.

Nguyên nhân được cơ quan quản lý xác định là sản phẩm có chứa natri benzoat nhưng thành phần này không được kê khai trong công thức đã công bố. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng có một số sai sót liên quan đến việc khai báo thành phần chất bảo quản trong hồ sơ sản phẩm.

Sau thông tin trên, không ít người lo ngại natri benzoat là một hóa chất độc hại.

Trao đổi với phóng viên báo Dân trí, TS Vũ Thị Tần, chuyên gia hóa học, cho biết cần phân biệt rõ giữa câu chuyện về tính an toàn của natri benzoat và câu chuyện tuân thủ quy định công bố mỹ phẩm.

Vụ việc khiến nhiều người đặt câu hỏi: Natri benzoat là chất gì, có gây hại cho sức khỏe hay không? (Ảnh: Getty).

"Natri benzoat không phải là chất cấm trong mỹ phẩm hay thực phẩm. Đây là chất bảo quản được sử dụng rất phổ biến trên thế giới nhằm ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn, nấm men và nấm mốc", TS Tần cho biết.

Natri benzoat là gì?

Theo TS Vũ Thị Tần, natri benzoat (sodium benzoate) là muối natri của axit benzoic, có công thức hóa học C7H5NaO2.

Chất này được sử dụng rộng rãi trong nhiều ngành công nghiệp như thực phẩm, đồ uống, dược phẩm, mỹ phẩm và các sản phẩm chăm sóc cá nhân.

Trong mỹ phẩm, natri benzoat thường có mặt trong sữa tắm, dầu gội, kem dưỡng da, nước tẩy trang hoặc các sản phẩm làm sạch nhằm kéo dài thời hạn sử dụng và hạn chế nguy cơ nhiễm khuẩn trong quá trình bảo quản.

"Nếu không có chất bảo quản, mỹ phẩm rất dễ bị vi sinh vật xâm nhập sau khi mở nắp. Điều này thậm chí còn nguy hiểm hơn cho người sử dụng", TS Tần phân tích.

Theo chuyên gia, natri benzoat được nhiều nhà sản xuất lựa chọn bởi hiệu quả bảo quản tốt, chi phí thấp và tương đối ổn định trong nhiều điều kiện sản xuất.

Natri benzoat có gây hại không?

TS Vũ Thị Tần - Chuyên gia hóa học (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

TS Tần cho biết, ở nồng độ được cho phép, natri benzoat được đánh giá là an toàn.

Nhiều tổ chức quốc tế như Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA), Cơ quan An toàn Thực phẩm châu Âu (EFSA) hay Ủy ban Chuyên gia hỗn hợp của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc (FAO) đều cho phép sử dụng natri benzoat trong giới hạn quy định.

Tuy nhiên, giống như nhiều phụ gia khác, việc sử dụng vượt ngưỡng hoặc tiếp xúc với lượng lớn trong thời gian dài có thể làm tăng nguy cơ xuất hiện các phản ứng không mong muốn.

Một số người có cơ địa nhạy cảm có thể gặp tình trạng kích ứng da, đỏ da, ngứa hoặc viêm da tiếp xúc khi sử dụng sản phẩm chứa natri benzoat.

"Những phản ứng này thường không phổ biến và chủ yếu xảy ra ở nhóm người có cơ địa dị ứng đặc biệt", TS Tần nhận định.

Chuyên gia cho rằng người tiêu dùng không nên hoang mang khi nhìn thấy natri benzoat trong bảng thành phần của mỹ phẩm hoặc thực phẩm.

Điều quan trọng hơn là sản phẩm phải được sản xuất đúng quy chuẩn, công bố đầy đủ thành phần và được cơ quan quản lý kiểm soát chất lượng.

Vì sao sản phẩm vẫn bị thu hồi?

Theo TS Tần, bản chất của vụ việc lần này không nằm ở việc natri benzoat là chất độc hại.

Vấn đề nằm ở chỗ thành phần này xuất hiện trong sản phẩm nhưng không được kê khai trong hồ sơ công bố.

"Người tiêu dùng có quyền biết chính xác những gì có trong sản phẩm họ sử dụng. Việc công bố đầy đủ thành phần là yêu cầu bắt buộc nhằm đảm bảo tính minh bạch, giúp cơ quan quản lý giám sát và giúp người tiêu dùng chủ động tránh các chất có thể gây dị ứng với bản thân", TS Tần nhấn mạnh.

Theo chuyên gia, việc thu hồi trong trường hợp này thể hiện vai trò của cơ quan quản lý trong việc kiểm soát chất lượng và tính chính xác của hồ sơ sản phẩm, đồng thời góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

TS Vũ Thị Tần khuyến cáo người dân nên lựa chọn mỹ phẩm có nguồn gốc rõ ràng, được công bố hợp pháp và mua tại các kênh phân phối uy tín.

Khi xuất hiện các biểu hiện bất thường như ngứa, nổi mẩn, bỏng rát hoặc kích ứng sau khi sử dụng mỹ phẩm, cần ngừng sử dụng và tham khảo ý kiến bác sĩ chuyên khoa da liễu.