Cha mẹ dùng điện thoại nhiều, trẻ có thể chậm phát triển vốn từ

Nghiên cứu công bố ngày 17/8 trên JAMA Pediatrics theo dõi 747 trẻ em tại Na Uy trong 3 năm. Các nhà khoa học tìm hiểu mối liên hệ giữa việc sử dụng màn hình trong gia đình với sự phát triển ngôn ngữ của trẻ 5-7 tuổi.

Kết quả cho thấy thời gian cha hoặc mẹ thường xuyên chăm sóc trẻ sử dụng điện thoại thông minh có liên quan đáng kể đến tốc độ phát triển vốn từ tiếp nhận của con.

Cha mẹ dùng điện thoại càng lâu, vốn từ của trẻ phát triển càng chậm

Khi bắt đầu nghiên cứu, phụ huynh cung cấp thông tin về thời gian sử dụng màn hình của con, việc trẻ có sở hữu thiết bị điện tử hay không và thời lượng họ sử dụng mạng xã hội.

Nghiên cứu ghi nhận trẻ có tốc độ phát triển vốn từ chậm hơn khi người chăm sóc chính dành nhiều thời gian sử dụng điện thoại (Ảnh minh họa: AI).

Nhóm nghiên cứu cũng thu thập dữ liệu thời gian sử dụng điện thoại thông minh của người chăm sóc chính. Trẻ được kiểm tra khả năng hiểu từ vựng và ngữ pháp hàng năm ở độ tuổi 5, 6 và 7.

Thay vì chỉ so sánh điểm số tại một thời điểm, các nhà khoa học theo dõi sự thay đổi trong khả năng ngôn ngữ của từng trẻ qua nhiều năm.

Phương pháp này giúp phân biệt những trường hợp vốn có năng lực ngôn ngữ thấp hơn với những trẻ có tốc độ phát triển chậm dần theo thời gian.

Sau khi loại trừ ảnh hưởng của trình độ học vấn và thu nhập gia đình, nhóm nghiên cứu ghi nhận trẻ có tốc độ phát triển vốn từ chậm hơn khi người chăm sóc chính dành nhiều thời gian hơn cho điện thoại.

Cụ thể, mỗi giờ sử dụng thêm mỗi ngày có liên quan đến mức tăng điểm vốn từ thấp hơn 0,42 điểm mỗi năm.

Tiến sĩ Junyi Yang, tác giả chính của nghiên cứu tại Đại học Oslo, cho rằng điện thoại thông minh có thể làm gián đoạn sự tập trung trong quá trình cha mẹ tương tác với con.

“Việc sử dụng điện thoại thông minh thường gây phân tán sự chú ý. Các nghiên cứu về tương tác giữa cha mẹ và trẻ cho thấy sự gián đoạn này có thể ảnh hưởng đến cơ hội học từ và phát triển ngôn ngữ”, bà Yang cho biết.

Theo nhóm nghiên cứu, thời gian dành cho màn hình trong gia đình có thể làm giảm những hoạt động tương tác trực tiếp như đọc sách, trò chuyện hoặc kể chuyện. Đây là những hoạt động tạo cơ hội để trẻ tiếp xúc và học thêm từ mới.

Trẻ sở hữu thiết bị riêng có điểm ngôn ngữ ban đầu thấp hơn

Nghiên cứu ghi nhận 43% trẻ tham gia đã có thiết bị điện tử riêng ở độ tuổi 4-5.

Nhóm trẻ sở hữu thiết bị riêng có điểm vốn từ ban đầu thấp hơn 5,13 điểm và điểm hiểu ngữ pháp thấp hơn 4,56 điểm so với nhóm không có thiết bị.

Tuy nhiên, sự khác biệt này không đồng nghĩa với việc trẻ có thiết bị riêng sẽ phát triển ngôn ngữ chậm hơn trong những năm tiếp theo. Nghiên cứu cũng không ghi nhận mối liên hệ rõ ràng giữa phần lớn chỉ số về thời gian sử dụng màn hình và tốc độ phát triển ngôn ngữ của trẻ 5-7 tuổi.

Nghiên cứu ghi nhận trẻ 4-5 tuổi sở hữu thiết bị riêng có điểm vốn từ và khả năng hiểu ngữ pháp ban đầu thấp hơn nhóm không có thiết bị (Ảnh: Getty).

Các tác giả lưu ý nghiên cứu chỉ ghi nhận mối liên hệ giữa thời gian cha mẹ sử dụng điện thoại và khả năng phát triển ngôn ngữ của trẻ, chưa đủ cơ sở để khẳng định quan hệ nhân quả.

Kết quả cũng cho thấy việc đánh giá tác động của màn hình cần xem xét thói quen sử dụng thiết bị trong cả gia đình, thay vì chỉ tập trung vào thời gian trẻ tiếp xúc với màn hình.

Tháng 3, Chính phủ Anh ban hành hướng dẫn mới về thời gian sử dụng màn hình ở trẻ nhỏ. Theo đó, trẻ 2-5 tuổi được khuyến nghị không sử dụng thiết bị quá một giờ mỗi ngày, đồng thời hạn chế màn hình trong bữa ăn và một giờ trước khi ngủ.

Tổ chức Y tế Thế giới cũng khuyến nghị trẻ 2-4 tuổi không nên dành quá một giờ mỗi ngày cho các hoạt động trước màn hình. Thời lượng càng ít càng có lợi.