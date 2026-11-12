Chiều nay (12/11), Bộ trưởng Bộ Khoa học - Công nghệ Vũ Hải Quân tiếp tục giải trình những nội dung được đại biểu Quốc hội quan tâm:

- Lộ trình khắc phục việc khai thác dữ liệu dùng chung.

- Khả năng đạt mục tiêu kinh tế số chiếm 23,5% GDP vào năm 2027.

- Giải pháp đơn giản hóa quy trình, an toàn pháp lý về chữ ký số.

- Ngăn nguy cơ tái diễn tình trạng tồn đọng đơn đăng ký sở hữu công nghiệp.

- Giải pháp để những thành quả khoa học công nghệ và chuyển đổi số thực sự được chuyển hóa thành năng suất lao động, thu nhập của người dân và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam.

- Làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm, cam kết thời điểm hoàn thành phủ sóng cả nước và giải pháp bảo đảm kết nối ổn định cho người dân.

- Công tác quản lý, phát triển và thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI)...