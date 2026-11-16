Ngày 16/11, Quỹ VinFuture chính thức công bố chương trình Tuần lễ Khoa học Công nghệ VinFuture 2026 với chủ đề “Khoa học khai mở - Kiến tạo phồn vinh”.

Các hoạt động năm nay tập trung thảo luận về những vấn đề có ý nghĩa quan trọng đối với tương lai nhân loại, từ trí tuệ nhân tạo (AI), chăm sóc sức khỏe đến công nghệ đại dương và phát triển bền vững.

Vinh danh những công trình khoa học có sức ảnh hưởng toàn cầu

Tâm điểm của tuần lễ là Lễ trao giải VinFuture 2026, diễn ra vào tối 4/12 tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội). Sự kiện sẽ vinh danh những công trình khoa học và công nghệ xuất sắc, có tiềm năng tạo ra những thay đổi tích cực đối với cuộc sống của hàng triệu người trên thế giới.

Tâm điểm của tuần lễ là Lễ trao giải VinFuture 2026, diễn ra vào tối 4/12 tại Nhà hát Hồ Gươm (Ảnh: Ban tổ chức).

Ngay sau lễ trao giải, ngày 5/12, sự kiện Giao lưu cùng Chủ nhân Giải thưởng VinFuture 2026 sẽ mang đến cơ hội gặp gỡ, trao đổi trực tiếp giữa các nhà khoa học vừa được vinh danh với cộng đồng nghiên cứu và các tài năng trẻ Việt Nam.

Chương trình gồm hai phiên: “Hành trình khoa học” và “Thành tựu đột phá”.

Bên cạnh những câu chuyện về niềm đam mê, hành trình theo đuổi các nghiên cứu đột phá, các nhà khoa học sẽ chia sẻ về nền tảng khoa học, giá trị ứng dụng của những công trình được vinh danh, qua đó mở ra cơ hội hợp tác nghiên cứu quốc tế.

Cũng trong ngày 5/12, Diễn đàn Lãnh đạo về Đổi mới giáo dục đại học 2026 với chủ đề “Tái định nghĩa năng lực cử nhân đại học” sẽ kết nối lãnh đạo các trường đại học, học viện với doanh nghiệp trong nước và quốc tế.

Các đại biểu sẽ cùng thảo luận về đổi mới mô hình giáo dục đại học, phát triển nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học và xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Từ ứng dụng AI trong y tế đến phát triển đại dương bền vững

Mở đầu tuần lễ là Hội thảo Quốc tế thường niên lần thứ ba về Đổi mới Sáng tạo Mở. Sự kiện tập trung phân tích tác động của AI đối với hoạt động nghiên cứu, sản xuất và quản trị, cũng như những mô hình đổi mới sáng tạo giúp các quốc gia, tổ chức thích ứng với làn sóng công nghệ mới.

Các nhà khoa học đoạt Giải thưởng Chính VinFuture 2025. (Ảnh: VinFuture).

Ngày 7/12, sự kiện “Diễn thuyết truyền cảm hứng: Công nghệ đột phá tương lai” sẽ giới thiệu những công nghệ tiên phong và hành trình đưa các thành tựu khoa học từ phòng thí nghiệm vào thực tiễn.

Khép lại tuần lễ vào ngày 8/12 là chuỗi tọa đàm “Khoa học vì Cuộc sống” với hai chủ đề: “Trí tuệ nhân tạo và Chuyển đổi số trong chăm sóc sức khỏe” và “Đại dương Bền vững và Tương lai Hàng hải Thông minh”.

Tại đây, các chuyên gia quốc tế sẽ thảo luận về tiềm năng ứng dụng AI trong chẩn đoán, điều trị, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe, cũng như các giải pháp công nghệ trong quản lý tài nguyên biển, bảo vệ hệ sinh thái đại dương và phát triển hàng hải thông minh.

Một trong những điểm nhấn của tuần lễ năm nay là chuỗi Đối thoại Khám phá Tương lai VinFuture được tổ chức tại 12 viện nghiên cứu và trường đại học trên cả nước.

Thông qua các cuộc đối thoại trực tiếp với những nhà khoa học hàng đầu thế giới, các giảng viên, nghiên cứu viên và sinh viên Việt Nam sẽ có cơ hội tiếp cận những xu hướng nghiên cứu tiên phong, mở rộng mạng lưới học thuật và tìm kiếm cơ hội hợp tác quốc tế.

Bên cạnh các hoạt động khoa học, triển lãm nghệ thuật “Tỏa VI - Từ thử nghiệm đến hiện thực” sẽ khai mạc ngày 2/12 tại Trung tâm Nghệ thuật Đương đại Vincom (VCCA).

Lấy cảm hứng từ hành trình đưa một ý tưởng khoa học từ lý thuyết đến ứng dụng thực tiễn, triển lãm giới thiệu các tác phẩm của 9 nghệ sĩ Việt Nam, khai thác sự giao thoa giữa khoa học và nghệ thuật.

Năm 2026 đánh dấu mùa giải thứ sáu của VinFuture. Qua 6 mùa giải, giải thưởng đã thu hút 7.951 đề cử từ gần 120 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Sau 5 mùa giải trước, 48 nhà khoa học đã được vinh danh với 20 công trình có tác động sâu rộng đối với nhân loại.

Riêng mùa giải năm nay, VinFuture tiếp nhận 1.819 đề cử từ 79 quốc gia và vùng lãnh thổ.