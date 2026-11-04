11 công trình được đề nghị xét Giải thưởng Hồ Chí Minh

Tại họp báo thường kỳ tháng 10 của Bộ Khoa học và Công nghệ, tổ chức sáng 4/11, đại diện Vụ Tổ chức cán bộ cho biết Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ đợt 7 đã họp trong hai ngày 12-13/10 để xem xét, đánh giá các công trình, cụm công trình và tác giả, đồng tác giả được đề nghị xét tặng.

Bà Nguyễn Thị Huệ, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Khoa học và Công nghệ thông tin kết quả đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về Khoa học và Công nghệ (Ảnh: Bộ Khoa học và Công nghệ).

Được trao tặng từ năm 1996, Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ nhằm tôn vinh các tác giả, đồng tác giả có công trình khoa học và công nghệ xuất sắc, đóng góp quan trọng cho sự phát triển đất nước.

Qua 6 đợt xét tặng, 107 công trình đã được trao Giải thưởng Hồ Chí Minh và 129 công trình được trao Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ.

Bà Nguyễn Thị Huệ, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, cho biết để chuẩn bị cho đợt xét tặng lần thứ 7, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức hai hội thảo nhằm hướng dẫn các nhà khoa học, tổ chức liên quan chuẩn bị và hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Bộ đã tiếp nhận 17 hồ sơ, gồm 11 hồ sơ đăng ký Giải thưởng Hồ Chí Minh và 6 hồ sơ đăng ký Giải thưởng Nhà nước. Thông tin về các công trình thuộc danh mục bí mật không được công bố tại họp báo.

Hội đồng cấp Nhà nước do Thủ tướng Chính phủ thành lập, gồm 23 thành viên, do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ làm Chủ tịch.

Sau khi xem xét hồ sơ được trình từ cấp hội đồng chuyên ngành, Hội đồng cấp Nhà nước thống nhất đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh cho 11 công trình, cụm công trình và Giải thưởng Nhà nước cho 1 cụm công trình.

Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp tục rà soát danh sách tác giả, đồng tác giả để bảo đảm chính xác về mức độ đóng góp khoa học. Thông tin xét tặng cũng được công khai trên cổng thông tin điện tử của Bộ và các phương tiện thông tin đại chúng để công chúng theo dõi, giám sát.

Hoàn thiện thể chế, thúc đẩy khoa học công nghệ và chuyển đổi số

Trong tháng 10, Bộ Khoa học và Công nghệ tập trung xây dựng, hoàn thiện thể chế nhằm thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Toàn cảnh buổi Họp báo thường kỳ tháng 10/2026 của Bộ Khoa học và Công nghệ (Ảnh: Bộ Khoa học và Công nghệ).

Bộ đã phối hợp với các cơ quan của Quốc hội tiếp thu, chỉnh lý và hoàn thiện hồ sơ 3 dự án luật trình Quốc hội xem xét, gồm Luật Bưu chính (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đo lường và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.

Trong giai đoạn 15/9-14/10, Việt Nam ghi nhận 2.500 công bố quốc tế theo cơ sở dữ liệu Scopus. Tỷ trọng giá trị xuất khẩu sản phẩm công nghệ cao trong tổng giá trị hàng hóa xuất khẩu đạt khoảng 55,23%.

Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia (NAFOSTED) đã thành lập 276 hội đồng đánh giá, xét chọn tài trợ; tổ chức xét duyệt hơn 1.400 nhiệm vụ nghiên cứu, nghiệm thu cấp quốc gia 14 nhiệm vụ và công nhận kết quả 15 nhiệm vụ.

Theo Báo cáo Chỉ số Đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) năm 2026 của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO), Việt Nam xếp thứ 43 trong số 139 quốc gia và nền kinh tế, tăng 1 bậc so với năm 2025 và đứng thứ 3 ASEAN. Chỉ số đầu ra đổi mới sáng tạo tăng 2 bậc, lên vị trí thứ 35.

Thực hiện Kế hoạch hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số, Bộ đã rà soát 79 nền tảng số dùng chung quốc gia, trong đó 37 nền tảng đã vận hành chính thức; hoàn thành kết nối 7/7 cơ sở dữ liệu chuyên ngành với Trung tâm Dữ liệu quốc gia; ban hành Từ điển dữ liệu dùng chung.

Nền tảng trí tuệ nhân tạo (AI) hỗ trợ công vụ được triển khai thử nghiệm trên diện rộng tại tất cả các bộ, cơ quan ngang bộ và 34 địa phương, với hơn 539.000 tài khoản được cấp.

Trong tháng 10, kim ngạch xuất khẩu phần cứng, điện tử ước đạt 30,681 tỷ USD. Số nộp ngân sách của các doanh nghiệp trong lĩnh vực này ước đạt 12.450 tỷ đồng.

Bộ cũng tổ chức đấu giá thành công 3 khối băng tần 900MHz, với tổng giá trị gần 3.233 tỷ đồng; cấp phép mạng viễn thông dùng riêng cho Công ty TNHH Amazon Kuiper Việt Nam; bàn giao 254 thiết bị và dịch vụ Internet vệ tinh tại 13 tỉnh có vùng lõm sóng.

Trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, các cơ quan đã xử lý 21.567 đơn yêu cầu bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp và cấp 9.415 văn bằng bảo hộ, trong đó có 812 bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích. Bộ cũng ký kết chương trình phối hợp liên ngành về đấu tranh, ngăn chặn và xử lý vi phạm quyền sở hữu trí tuệ giai đoạn 2026-2030.

Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành kế hoạch triển khai Chiến lược tiêu chuẩn quốc gia giai đoạn 2026-2035; phê duyệt 821 mẫu phương tiện đo, kiểm tra 145 lô xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) nhập khẩu nhằm bảo đảm chất lượng hàng hóa lưu thông.

Trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử và an toàn bức xạ, Bộ đã trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển hạ tầng điện hạt nhân, đồng thời đề xuất gia nhập Nghị định thư sửa đổi Công ước Viên về trách nhiệm dân sự.

Bộ cũng cấp mới 94 giấy phép tiến hành công việc bức xạ, đồng thời hỗ trợ Đà Nẵng và Thừa Thiên Huế tổ chức diễn tập ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân.