Giải mã thứ cây "thần kỳ" với khả năng đánh lừa vị giác

Dân trí Trong tự nhiên có một loại quả chỉ cần nếm thử, sau đó ăn bất kỳ món gì đều có cảm giác ngọt lịm. Người ta gọi đây là quả thần kỳ.

Quả cây "thần kỳ".

Thứ cây kỳ lạ này đã xuất hiện ở Việt Nam từ nhiều năm nay, nhưng ít người biết đến nguồn gốc, cũng như tại sao nó lại có cơ chế "đánh lừa vị giác" độc đáo tới vậy.

Loại quả này có hàm lượng đường thấp, vị ngọt nhẹ và khi chín có màu đỏ rất đẹp, trông hình thức bên ngoài như quả nhót ở Việt Nam. Cây thần kỳ có thể mọc cao khoảng 1,8 - 4,5m, có tán lá rậm rạp. Cây có thể chịu được hạn hán, ánh nắng mặt trời và địa hình dốc.

Điều độc đáo nhất ở cây "thần kỳ" là chỉ cần nếm thử một quả, thì sau đó dù có ăn bất kỳ món gì - từ chanh, ớt, mướp đắng... hoặc không ăn gì, thì người thử đều có cảm giác ngọt lịm ở lưỡi trong nhiều tiếng đồng hồ.

Chính bởi lý do này nên quả "thần kỳ" từ lâu đã được người dân ca tụng là có nhiều tác dụng trong chữa bệnh, như bệnh tiểu đường, ung thư, giúp giảm cân, chống say rượu… Do tin vào tính chất kỳ diệu của loại cây này mà người ta đặt tên là cây "thần kỳ".

Tuy nhiên trên thực tế, loại quả này chỉ có tác dụng hỗ trợ điều trị, cải thiện vị giác của những người bị bệnh tiểu đường, người ăn kiêng, chứ chưa hề có tác dụng chữa bệnh nào được công nhận.

Nguồn gốc khả năng "đánh lừa vị giác"

Theo các tài liệu ghi lại, cây thần kỳ có tên khoa học là Synsepalum dulcif cum, thuộc họ Sapotaceae, được phát hiện bởi nhà thám hiểm Chevalier des Marchais vào năm 1725 khi ông đi du ngoạn đến vùng đất Tây Phi.

Trong quả của loại cây này chứa hợp chất polyphenol có tác dụng chống oxy hóa tế bào. Hàm lượng đường trong quả không cao nhưng vị ngọt rất dịu và đặc biệt.

Sau khi chứng kiến và công nhận sự khác biệt của loại quả này, nhiều nhà khoa học đã vào cuộc nghiên cứu về thành phần hóa học của chúng.

Tiến sĩ W.F. Daniel đã phát hiện ra thành phần chính của cây thần kỳ là miraculin - một loại chất có khả năng làm sai lệch cảm nhận của các gai lưỡi, chúng biến tất cả các vị nhận được thành vị ngọt trong khoảng thời gian nhất định (khoảng từ 1 - 2 tiếng đồng hồ).

Cần lưu ý rằng loại chất này chỉ phát huy tác dụng khi dùng tươi, nếu tiếp xúc với nhiệt độ cao, chúng sẽ phân hủy và không còn tác dụng này nữa. Do đó, nếu đem nấu chín, quả thần kỳ sẽ trở thành một loại quả bình thường.

Sự kỳ diệu của quả được đánh giá cao vì khi ăn vào thì nó khiến cho toàn bộ các vị chua, cay, đắng của các loại quả hoặc thức ăn, thức uống kế tiếp đi vào miệng sẽ trở nên ngọt.

Tuy nhiên, nhiều tổ chức y tế đã chứng minh được rằng thành phần Miraculin trong quả cây thần kỳ chỉ đơn thuần đánh lừa vị giác chứ không làm thay đổi cấu trúc hóa học của các thực phẩm.

Trong một số trường hợp, quả thần kỳ được sử dụng đối với bệnh nhân tiểu đường và người ăn kiêng, nhờ độ ngọt của quả khiến cho các bệnh nhân không muốn sử dụng thêm các chất ngọt khác. Nhờ vậy lượng đường hấp thu vào cơ thể sẽ giảm, điều này cũng tốt cho những người đang áp dụng chế độ ăn kiêng.

Đối với những người khỏe mạnh, việc dùng loại quả này không làm tăng đề kháng hay thay đổi gì về sức khỏe, mà chỉ tạm thời thay đổi vị giác mà thôi.

Minh Khôi

Tổng hợp