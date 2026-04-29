Yêu cầu khẩn với các trường dùng chung nhà cung cấp nơi nghi ngộ độc

Liên quan đến vụ việc xảy ra ngày 24/4 tại Trường Tiểu học Đặng Thùy Trâm (phường Tân Thuận), Sở An toàn thực phẩm TPHCM thông tin đã khẩn trương thành lập đoàn điều tra nhằm làm rõ nguyên nhân, đồng thời tiến hành kiểm tra đột xuất đối với công ty cung cấp suất ăn X.L.

Trong thời gian chờ kết luận chính thức, để đảm bảo an toàn thực phẩm tại các trường học có sử dụng suất ăn công nghiệp từ đơn vị này, Sở yêu cầu các trường tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ chất lượng bữa ăn.

Một học sinh bị ngộ độc thực phẩm thời gian gần đây ở TPHCM (Ảnh: PH).

Đồng thời, các trường cần chủ động phối hợp với ban đại diện cha mẹ học sinh trong việc theo dõi, giám sát bữa ăn hằng ngày nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh.

Đối với UBND các phường, Sở đề nghị chỉ đạo trạm y tế phối hợp với nhà trường tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định an toàn thực phẩm tại các đơn vị cung cấp suất ăn công nghiệp và bếp ăn tập thể trong trường học.

Cùng với đó đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức về an toàn thực phẩm, đặc biệt là các biện pháp phòng, chống ngộ độc trong môi trường học đường.

Theo danh sách từ Sở An toàn thực phẩm TPHCM, hiện có 4 trường sử dụng suất ăn từ công ty X.L.

Ngoài Trường Tiểu học Đặng Thùy Trâm, còn có Trường Tiểu học Tân Hưng, Trường THCS Trần Quốc Toản (phường Tân Hưng) và Trường Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh (phường Tân Mỹ).

Trong đó, Trường THCS Trần Quốc Toản đã tạm ngưng nhận suất ăn từ ngày 17/4.

Thông tin cập nhật đến chiều 28/4 cho thấy có 46 học sinh Trường Tiểu học Đặng Thùy Trâm xuất hiện triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm và đã đến khám, điều trị tại các cơ sở y tế.

Trong số này, 29 trường hợp đang điều trị nội trú và 17 trường hợp được theo dõi, điều trị ngoại trú. Hiện tình trạng sức khỏe của các học sinh đang được theo dõi và chăm sóc.

Trước đó, vào giữa tháng 4, khi gần 200 học sinh Trường Tiểu học Bình Quới Tây, TPHCM nghi bị ngộ độc thực phẩm, nhiều trường học sử dụng cùng nhà cung cấp đã tạm ngưng tổ chức bán trú trước khi hoạt động trở lại.