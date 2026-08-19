Xôn xao phụ huynh, giáo viên kêu gọi đóng đến 500.000 đồng mua bàn ghế

Ngày 19/8, thông tin từ UBND xã Ia Grai, tỉnh Gia Lai, địa phương đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn xác minh việc một trường kêu gọi phụ huynh hỗ trợ tiền mua bàn ghế trong lớp học.

Trước đó, trên các nền tảng số và hội nhóm phụ huynh xuất hiện thông tin kêu gọi đóng tiền đối ứng để mua bàn ghế tại Trường Trung học cơ sở (THCS) Hùng Vương, xã Ia Grai. Mức kêu gọi hỗ trợ mua bàn ghế là 300.000-500.000 đồng/mỗi học sinh.

Thư kêu gọi nộp tiền đối ứng mua bàn ghế từ một phụ huynh đăng tải trong lớp 8A6 (Ảnh: Ngọc Hân).

Theo phản ánh của một số phụ huynh có con đang học tại trường, nhiều tuần qua, hội phụ huynh và giáo viên chủ nhiệm tại Trường THCS Hùng Vương đã kêu gọi đóng tiền để mua bàn ghế, sơn sửa lớp học nhằm chuẩn bị cho năm học mới.

Cụ thể, tại nhóm lớp 8A6, một phụ huynh đăng tải thư kêu gọi với nội dung: "Qua kiểm tra thực tế, một số bàn ghế trong lớp đã cũ, xuống cấp, hư hỏng, ảnh hưởng đến việc học tập và sinh hoạt của học sinh. Nhà trường đã hỗ trợ 12 bộ bàn ghế mới.

Phần kinh phí đối ứng của lớp gồm 12 bộ bàn ghế học sinh, với tổng số tiền 13,2 triệu đồng. Ngoài ra còn chi phí sơn sửa phòng học và hành lang, trang trí, sắp xếp lớp học, mua dụng cụ quét dọn và kệ trưng bày kỷ niệm. Lớp 8A6 có 47 học sinh, mỗi em tạm ứng 500.000 đồng để chuẩn bị cho việc triển khai. Số tiền còn dư sẽ được chuyển vào quỹ của lớp trong năm học".

Một số bàn ghế của lớp 8A6 đã cũ, xuống cấp (Ảnh: Ngọc Hân).

Tương tự, tại một số lớp khối 6, giáo viên chủ nhiệm cũng triển khai kế hoạch trong các nhóm phụ huynh, kêu gọi chung tay chỉnh trang lớp học. Theo nội dung vận động, bàn ghế của các lớp hiện vẫn đủ sử dụng nhưng đã cũ, một số bộ bị lung lay.

Vì vậy, giáo viên mong muốn phụ huynh đồng hành để tạo không gian học tập khang trang, đầy đủ cơ sở vật chất hơn cho học sinh trước thềm năm học mới. Qua tham khảo, một bộ bàn ghế chắc chắn có giá khoảng 1,15 triệu đồng. Nếu chia đều cho học sinh, mỗi em sẽ đóng 300.000 đồng. Nếu phụ huynh đồng lòng thống nhất, các giáo viên sẽ đặt sớm để đóng bàn ghế cho kịp năm học mới.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Trần Văn Đức, Hiệu trưởng Trường THCS Hùng Vương, cho biết việc kêu gọi phụ huynh đóng tiền mua bàn ghế không phải chủ trương của nhà trường. Việc này do nhân viên bảo vệ của trường (cũng là phụ huynh học sinh) và một số giáo viên chủ nhiệm tự đứng ra triển khai.

Theo ông Đức, để chuẩn bị cho năm học 2026-2027, nhà trường đã đóng mới 60 bộ bàn ghế và sửa chữa toàn bộ số bàn ghế cũ. Hiện bàn ghế trong trường vẫn đủ cho học sinh sử dụng, song một số bộ bị lung lay, mặt bàn bị vẽ bẩn. Hiệu trưởng Trường THCS Hùng Vương thừa nhận việc kêu gọi phụ huynh đóng tiền mua bàn ghế trên là sai.

Trường THCS Hùng Vương, nơi xảy ra sự việc (Ảnh: Ngọc Hân).

Theo ông Đức, về nguyên tắc, kinh phí mua sắm, sửa chữa bàn ghế thuộc nguồn ngân sách nhà nước. Sau khi nắm được thông tin, nhà trường đã chỉ đạo các giáo viên chủ nhiệm dừng việc kêu gọi, nếu đã thu tiền, trả lại cho học sinh.

"Nhà trường khẳng định ban giám hiệu không nằm trong các nhóm trao đổi của từng lớp nên không nắm được sự việc. Chuyện phụ huynh vận động đóng góp xuất phát từ tinh thần xã hội hóa tự nguyện. Tuy nhiên khi phát sinh bất cập, nhà trường đã chủ động khắc phục để đảm bảo đúng quy định", ông Đức cho hay.