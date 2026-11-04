Theo kết quả bảng xếp hạng QS các trường đại học châu Á - QS Asia University Rankings 2027 - do tổ chức Quacquarelli Symonds (QS) công bố ngày 3/11, Việt Nam có 33 cơ sở giáo dục đại học được xếp hạng, nhiều nhất từ trước đến nay. So với bảng xếp hạng năm 2026, số lượng đại diện của Việt Nam tăng thêm 8 trường.

Các tân cử nhân là thủ khoa nhận giấy khen tại lễ trao bằng tốt nghiệp của Đại học Kinh tế Quốc dân (Ảnh: Bảo Hà).

Trong số các trường Việt Nam, Đại học Quốc gia Hà Nội tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu, xếp thứ 159 châu Á, giảm 1 bậc so với năm trước. Đại học Quốc gia TPHCM đứng thứ hai với vị trí 182, giảm 7 bậc.

Đáng chú ý, Đại học Duy Tân xếp thứ ba trong nhóm đại diện Việt Nam, ở vị trí 210, giảm 45 bậc. Trường Đại học Tôn Đức Thắng đứng thứ tư, xếp hạng 265, giảm 34 bậc.

Đại học Bách khoa Hà Nội là một trong những trường cải thiện thứ hạng đáng kể khi tăng 39 bậc, từ vị trí 315 lên 276. Đại học Phenikaa cũng có bước tiến nổi bật, từ nhóm 951-1.000 lên vị trí 697, tăng 258 bậc.

Trường Đại học Mở TPHCM tăng 62 bậc, từ nhóm 721-730 lên vị trí 667. Trường Đại học Ngoại thương tăng 18 bậc, từ vị trí 580 lên 562. Trường Đại học Thủy lợi cải thiện vị trí từ 1.024 vươn lên nhóm 731-740.

Trong khi đó, một số trường ghi nhận mức giảm sâu. Đại học Huế giảm 111 bậc, từ vị trí 450 xuống 561. Trường Đại học Nguyễn Tất Thành giảm 132 bậc, từ vị trí 437 xuống 569.

Trường Đại học Giao thông vận tải thay đổi từ vị trí 607 trong năm 2026 xuống nhóm 1.101-1.200 năm 2027. Học viện Nông nghiệp Việt Nam từ nhóm 781-790 xuống nhóm 1.001-1.100; Trường Đại học Vinh từ nhóm 1.201-1.300 xuống nhóm 1.401-1.500.

Bảng xếp hạng năm nay có thêm 8 đại diện Việt Nam so với năm trước. Các trường lần đầu được xếp hạng gồm Đại học Kinh tế Quốc dân (nhóm 801-850), Đại học Thái Nguyên (nhóm 901-950), Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai (nhóm 1.101-1.200), Trường Đại học Lạc Hồng (nhóm 1.201-1.300), Trường Đại học Nam Cần Thơ và Trường Đại học Tài chính - Marketing (cùng nhóm 1.401-1.500), Trường Đại học Thăng Long và Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật Vĩnh Long (cùng nhóm 1.501 trở lên).

Bên cạnh đó, ở nhóm dẫn đầu, Đại học Hong Kong (The University of Hong Kong) giữ vị trí số 1 châu Á. Đại học Bắc Kinh (Peking University, Trung Quốc) đứng thứ hai, trong khi Đại học Thanh Hoa (Tsinghua University, Trung Quốc) vươn lên vị trí thứ ba.

Được công bố thường niên từ năm 2009, bảng xếp hạng QS các trường đại học châu Á vinh danh những cơ sở giáo dục đại học hàng đầu khu vực mỗi năm.

QS sử dụng 11 tiêu chí để đánh giá các trường đại học châu Á. Trong đó, danh tiếng học thuật chiếm trọng số lớn nhất, ở mức 30%; tiếp đến là danh tiếng với nhà tuyển dụng, chiếm 20%.

Các tiêu chí còn lại dao động 2,5-10%, bao gồm tỷ lệ giảng viên/sinh viên, tỷ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ, số bài báo khoa học trên mỗi giảng viên, số lượt trích dẫn trên mỗi bài báo, mạng lưới nghiên cứu quốc tế, tỷ lệ giảng viên và sinh viên quốc tế, cùng tỷ lệ sinh viên trao đổi.

QS Asia University Rankings 2027 có hơn 1.700 trường đại học tham gia.