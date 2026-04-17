Xem điểm thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TPHCM của hơn 135.000 thí sinh

Hôm nay (17/4), theo kế hoạch Đại học Quốc gia TPHCM công bố điểm thi đánh giá năng lực đợt 1 năm 2026 của hơn 135.000 thí sinh tham dự.

Thí sinh có thể tra cứu kết quả thông qua tài khoản đã đăng ký dự thi trên trang thông tin điện tử chính thức của kỳ thi tại địa chỉ: https://thinangluc.vnuhcm.edu.vn.

Phân bố điểm thi đánh giá năng lực đợt 1 năm 2026 của Đại học Quốc gia TPHCM (Ảnh: VNUHCM).

Theo thống kê của Đại học Quốc gia TPHCM, ở đợt thi năm nay, khoảng 30% thí sinh đạt dưới 600 điểm, 55% đạt dưới 700 điểm và chỉ khoảng 6% đạt từ 900 điểm trở lên.

Thủ khoa của đợt thi đạt 1.098 điểm, trong khi thí sinh có điểm thấp nhất chỉ 27 điểm trên thang điểm 1.200.

So với năm 2025, phổ điểm năm 2026 có xu hướng dịch chuyển nhẹ về phía điểm cao, đồng thời độ phân tán tăng.

Theo đơn vị tổ chức, thí sinh đã thích nghi tốt hơn với cấu trúc đề thi mới, trong khi đề thi vẫn đảm bảo khả năng phân loại hiệu quả.

Các chỉ số về độ khó và độ phân biệt của câu hỏi đều được đánh giá ở mức tốt; phần lớn câu hỏi có độ khó trung bình và hơn một nửa đạt mức phân biệt rất tốt, góp phần nâng cao giá trị của kết quả thi trong tuyển sinh đại học.

Thí sinh tham dự kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 năm 2026 của Đại học Quốc gia TPHCM (Ảnh: Bảo Quyên).

Kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 năm 2026 diễn ra vào ngày 5/4 với hơn 135.000 thí sinh dự thi.

Đến nay, đã có hơn 110 cơ sở giáo dục sử dụng kết quả kỳ thi này để xét tuyển đầu vào.