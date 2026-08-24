Xây dựng đề án chuyển đại học duy nhất của tỉnh về trực thuộc Bộ

Ngày 24/8, lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết đang thực hiện các thủ tục để làm việc với Bộ GD&ĐT nhằm xây dựng đề án sáp nhập Trường Đại học Khánh Hòa (thuộc quản lý của tỉnh Khánh Hòa) vào Trường Đại học Nha Trang (trực thuộc Bộ GD&ĐT).

Trước đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa đã có kết luận yêu cầu UBND tỉnh thực hiện nhiệm vụ xây dựng đề án trên.

Khuôn viên Trường Đại học Khánh Hòa (Ảnh: Văn Đức).

Còn theo đại diện Sở GD&ĐT tỉnh Khánh Hòa, Sở đang làm việc với các trường để có cơ sở báo cáo, tham mưu UBND tỉnh xây dựng đề án, từ đó làm việc với Bộ GD&ĐT. Công tác sáp nhập dự kiến hoàn thành trước ngày 1/4/2027.

Hiện nay, Trường Đại học Khánh Hòa là trường đại học công lập duy nhất trực thuộc UBND tỉnh Khánh Hòa. Nếu phương án sáp nhập được thực hiện, UBND tỉnh Khánh Hòa sẽ không còn cơ sở giáo dục đại học trực thuộc.

Trường Đại học Khánh Hòa được thành lập năm 2015, trên cơ sở sáp nhập 2 trường cao đẳng là Trường Cao đẳng Sư phạm Nha Trang và Trường Cao đẳng Văn hóa - Nghệ thuật và Du lịch Nha Trang.

Hiện Trường Đại học Khánh Hòa có quy mô đào tạo hơn 5.000 sinh viên, gồm 21 ngành đào tạo đại học, 1 ngành đào tạo sau đại học và 6 ngành cao đẳng.

Trường Đại học Nha Trang tiền thân là Khoa Thủy sản thuộc Học viện Nông Lâm Hà Nội, được thành lập năm 1959. Sau đó, đơn vị này được tách ra và lấy tên là Trường Thủy sản vào năm 1966.

Năm 1976, trường chuyển từ thành phố Hải Phòng vào thành phố Nha Trang cũ (nay là phường Bắc Nha Trang, Khánh Hòa), lần lượt đổi tên thành Trường Đại học Hải sản vào năm 1977 và Trường Đại học Thủy sản vào năm 1980.

Đến năm 2006, trường chính thức mang tên Trường Đại học Nha Trang và giữ tên gọi này cho đến nay.