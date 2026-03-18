Vừa trở lại giảng đường, sinh viên đã nhận lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2027

Sinh viên Trường Đại học Công nghiệp TPHCM trong một tiết học (Ảnh: IUH).

Theo kế hoạch, năm học mới 2026-2027 của Trường Đại học Công nghiệp TPHCM sẽ chính thức bắt đầu từ ngày 3/8. Nhà trường dự kiến cho sinh viên nghỉ Tết Nguyên đán từ ngày 1/2/2027, với tổng thời gian nghỉ lên đến 3 tuần.

Không chỉ lịch nghỉ Tết, tiến độ năm học cũng xác định rõ thời gian nghỉ hè kéo dài 7 tuần, bắt đầu từ ngày 7/6/2027. Việc công bố sớm các mốc thời gian quan trọng giúp sinh viên dễ dàng sắp xếp lộ trình học tập cũng như các kế hoạch cá nhân trong suốt năm học.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, TS Nguyễn Trung Nhân, Trưởng phòng Đào tạo nhà trường, cho biết việc xây dựng và công bố sớm tiến độ đào tạo là chủ trương được duy trì nhiều năm qua. Theo ông, kế hoạch này được thiết kế một cách chặt chẽ, đảm bảo tuân thủ quy định và giữ ổn định hoạt động đào tạo.

“Chúng tôi luôn chủ động công bố sớm để sinh viên, giảng viên có thể theo dõi, từ đó xây dựng kế hoạch học tập, giảng dạy phù hợp. Đồng thời, nhà trường cũng công bố 3 đợt xét tốt nghiệp mỗi năm nhằm tạo điều kiện để sinh viên chủ động hoàn thành chương trình”, ông Nhân chia sẻ.

Đại diện nhà trường cũng thông tin thêm, sau các kỳ nghỉ lễ lớn như Tết Nguyên đán, sinh viên sẽ nhanh chóng quay lại nhịp học bình thường theo đúng tiến độ. Riêng trong năm học hiện tại, kỳ nghỉ hè diễn ra từ ngày 8/6 đến 26/7.

Trên thực tế, việc các trường đại học công bố tiến độ đào tạo là thông lệ hằng năm. Tuy nhiên, không phải cơ sở nào cũng công bố sớm và chi tiết ngay từ đầu năm.

Việc Trường Đại học Công nghiệp TPHCM chủ động đưa ra lịch trình từ sớm giúp tăng tính minh bạch, đồng thời tạo thuận lợi đáng kể cho cả giảng viên và sinh viên trong việc chủ động thời gian, đặc biệt với những sinh viên ở xa hoặc có kế hoạch làm thêm dài hạn.