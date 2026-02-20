Vừa chơi Tết, vừa “bỏ túi” 10 từ vựng tiếng Anh về trò chơi Tết quen thuộc

1. Gourd Crab Tiger Game: Bầu cua

Gourd Crab Tiger Game là một trò chơi dân gian phổ biến vào dịp Tết, sử dụng các hình ảnh quen thuộc như bầu, cua, tôm, cá, gà, hươu. Trò chơi này thường được chơi để giải trí và cầu may đầu năm.

Ví dụ: During Tet, many families enjoy playing Gourd Crab Tiger Game together for fun and luck (Trong dịp Tết, nhiều gia đình thích chơi bầu cua cùng nhau để giải trí và cầu may).

2. Horse Race Chess: Cờ cá ngựa

Horse Race Chess là trò chơi bàn cờ quen thuộc, thường được chơi trong các buổi tụ họp gia đình dịp Tết. Trò chơi này phù hợp với nhiều lứa tuổi.

Ví dụ: Our family often gathers to play Horse Race Chess during Tet (Gia đình tôi thường quây quần chơi cờ cá ngựa vào dịp Tết).

3. Vietnamese Bingo: Lô tô

Vietnamese Bingo hay còn gọi là lô tô, là trò chơi mang tính giải trí cao, thường xuất hiện trong các hội chợ và lễ hội dịp Tết. Trò chơi thu hút người tham gia nhờ không khí sôi động và hài hước.

Ví dụ: Vietnamese Bingo is a popular game at Tet fairs and attracts many people (Lô tô là một trò chơi phổ biến tại các hội chợ Tết và thu hút rất nhiều người(.

4. Cock Fighting: Chọi gà

Cụm từ này dùng để chỉ một hoạt động truyền thống xuất hiện trong các lễ hội làng dịp Tết ở một số địa phương. Cock Fighting mang tính cạnh tranh và thường thu hút đông đảo người xem.

Ví dụ: Cock fighting was one of the most exciting events at the Tet village fair (Chọi gà là một trong những sự kiện sôi động nhất tại hội chợ làng vào dịp Tết).

5. Lion Dance: Múa lân

Lion Dance là một màn biểu diễn truyền thống trong dịp Tết, với các động tác mô phỏng hình ảnh con lân. Hoạt động này mang ý nghĩa cầu chúc may mắn, thịnh vượng và xua đuổi điều xấu.

Ví dụ: The lion dance is performed in many places during Tet to bring luck and prosperity (Múa lân được biểu diễn ở nhiều nơi trong dịp Tết để mang lại may mắn và thịnh vượng).

6. Mandarin Square Game: Ô ăn quan

Cụm từ này dùng để chỉ một trò chơi dân gian phổ biến với trẻ em Việt Nam. Mandarin Square Game thường được chơi trong dịp Tết, giúp rèn luyện tư duy và kỹ năng tính toán.

Ví dụ: Children love to play Mandarin Square Game during Tet because it is both fun and educational (Trẻ em rất thích chơi ô ăn quan trong dịp Tết vì nó vừa vui vừa có tính giáo dục).

7. Playing Cards: Đánh bài

Playing cards là hoạt động giải trí quen thuộc trong những ngày Tết, thường diễn ra trong các buổi họp mặt gia đình và gặp gỡ bạn bè. Trò chơi này giúp mọi người thư giãn và gắn kết với nhau.

Ví dụ: Many families play cards together during Tet for fun (Nhiều gia đình cùng nhau đánh bài trong dịp Tết để giải trí).

8. Bamboo Dance: Nhảy sạp

Cụm từ này là tên gọi của một điệu múa truyền thống, trong đó người tham gia nhảy giữa những thanh tre được gõ theo nhịp. Bamboo Dance thường xuất hiện trong các lễ hội xuân.

Ví dụ: Bamboo dance is often performed at Tet festivals to create a lively atmosphere (Nhảy sạp thường được biểu diễn trong các lễ hội Tết để tạo không khí sôi động).

9. Clay Pot Breaking: Đập niêu đất

Cụm từ này dùng để mô tả một trò chơi dân gian phổ biến trong các lễ hội đầu năm. Trong trò chơi Clay Pot Breaking, người chơi bị bịt mắt và cố gắng đập vỡ niêu đất để nhận phần thưởng.

Ví dụ: Clay pot breaking is a fun traditional game during Tet festivals (Đập niêu đất là một trò chơi dân gian vui nhộn trong các lễ hội Tết).

10. Blind Man’s Bluff: Trò bịt mắt bắt dê

Blind Man’s Bluff là trò chơi tập thể quen thuộc, thường được chơi trong các buổi sinh hoạt cộng đồng và được trẻ em chơi nhiều trong dịp Tết. Trò chơi này mang tính vận động cao.

Ví dụ: Children enjoy playing Blind Man’s Bluff during Tet because it is exciting and fun (Trẻ em thích chơi trò bịt mắt bắt dê trong dịp Tết vì rất vui và hấp dẫn).

Như Ý