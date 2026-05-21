Vụ nhiều “vật thể lạ” trong thức ăn sinh viên: Xác nhận bát canh có sâu

Ngày 21/5, đại diện Sở Y tế thành phố Huế cho biết đã có báo cáo gửi UBND thành phố Huế, các đơn vị liên quan về kết quả xác minh phản ánh vấn đề an toàn thực phẩm tại bếp ăn Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh thuộc Đại học Huế.

Theo đại diện Sở Y tế thành phố Huế, trước đó đơn vị nhận được phản ánh thức ăn trong bữa cơm tập thể dành cho sinh viên nội trú tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh có nhiều “vật thể lạ”, nghi gián, dòi, sâu.

Thông tin có "vật thể lạ" trong thức ăn dành cho sinh viên tại Huế gây xôn xao mạng xã hội (Ảnh chụp lại màn hình điện thoại).

Sau khi tiếp nhận được thông tin, Sở Y tế đã thành lập đoàn kiểm tra nội dung phản ánh.

Qua kiểm tra thực tế bếp ăn do một doanh nghiệp (trụ sở ở Hà Nội) kinh doanh dịch vụ ăn uống tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh, cơ quan chức năng ghi nhận cơ sở có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm do Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thành phố Huế cấp năm 2023.

Các nhân viên trực tiếp chế biến thức ăn được tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm, tuân thủ quy định về sức khỏe, thực hành của người trực tiếp chế biến, kinh doanh thực phẩm.

Đại diện cơ sở kinh doanh thừa nhận canh rau dành cho sinh viên có sâu là đúng sự thật (Nguồn: Facebook Sinh viên Đại học Huế).

Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra, cơ sở thực hiện không đúng quy định của pháp luật về lưu mẫu thức ăn. Sở Y tế thành phố Huế sẽ lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm theo quy định.

Lãnh đạo Sở Y tế cho biết đoàn kiểm tra đã làm việc trực tiếp với đại diện cơ sở kinh doanh, Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh liên quan nội dung phản ánh trong thức ăn có côn trùng, sâu bọ.

Tại thời điểm làm việc, đại diện cơ sở thừa nhận phản ánh canh rau có sâu là đúng sự thật. Cơ sở này đã đối thoại và đã xin lỗi toàn thể sinh viên, cam kết khắc phục không để xảy ra trường hợp tương tự.

Đối với thông tin chả cá có dòi, cơ sở đã lưu mẫu thực phẩm của bữa ăn trưa 14/5. Qua kiểm tra mẫu, cơ quan chức năng không phát hiện bất thường. Riêng thông tin nước mắm có gián, đoàn kiểm tra chưa đủ căn cứ để kết luận.

HÌnh ảnh nước mắm có gián được phản ánh trên mạng xã hội (Nguồn: Facebook Sinh viên đại học Huế).

Trước đó như Dân trí đã đưa tin, một tài khoản mạng xã hội tự nhận là sinh viên đang học quốc phòng tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh phản ánh phát hiện nhiều "vật thể lạ” nghi là gián, dòi và sâu trong khẩu phần ăn tập thể dành cho sinh viên.

Bài viết kèm theo các hình ảnh giống con gián trong bát nước mắm, bát canh rau có sâu và miếng chả có vật nghi là dòi. Bài đăng tải thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng, đa phần bày tỏ sự bất bình trong công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại trung tâm này.