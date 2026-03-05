Vụ nhiều phòng học bị niêm phong: 250 em đi học nhờ là bất đắc dĩ

Ngày 5/3, ông Trương Đình Hạnh, Chủ tịch UBND phường Thuận Hóa, thành phố Huế, cho biết đã chỉ đạo đơn vị chức năng lập đề án, xem xét bố trí ngân sách để khắc phục khẩn cấp các phòng học xuống cấp, hư hỏng tại Trường Tiểu học Vĩnh Ninh.

Phương án khắc phục được tính đến là thay thế phần cấu kiện gỗ trên mái các phòng học đã bị hư hỏng, mối mọt xâm hại bằng vật liệu sắt thép có độ bền lâu hơn.

Nhiều phòng học tại Trường Tiểu học Vĩnh Ninh, thành phố Huế phải niêm phong cửa vì tình trạng xuống cấp (Ảnh: Vi Thảo).

Theo ông Hạnh, việc học sinh phải đi học nhờ chỗ khác là phương án bất đắc dĩ, nhằm bảo đảm an toàn cho các cháu. Các trường cho mượn địa điểm tổ chức giảng dạy cũng có thời hạn nhất định, vì vậy cần khẩn trương khắc phục cơ sở vật chất bị xuống cấp tại Trường Tiểu học Vĩnh Ninh.

Như Dân trí đã đưa tin, gần 250 học sinh của Trường Tiểu học Vĩnh Ninh (phường Thuận Hóa) phải đi học nhờ tại Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế và Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế, do tình trạng xuống cấp của một số phòng học và phòng chức năng.

Theo bà Nguyễn Ngọc Minh Trang, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Vĩnh Ninh, trước dịp nghỉ Tết Nguyên đán 2026, nhà trường đã buộc phải đóng cửa, niêm phong 7 phòng học và 2 phòng chức năng thuộc dãy nhà cấp 4 để đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên.

Dãy phòng học này được xây dựng cách đây đã hơn 20 năm, nhiều cấu kiện gỗ như xà gồ, rui mè ở phần mái bị hư hại nặng, tiềm ẩn nguy cơ sập bất cứ lúc nào. Nhà trường đã phải niêm phong các phòng học, chuyển gần 250 học sinh khối lớp 2 và lớp 3 sang học nhờ ở các cơ sở cạnh đó.

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Vĩnh Ninh khẳng định, hiện nay việc học của học sinh vẫn bảo đảm thông suốt. Các cháu cũng được phục vụ bán trú ngay tại địa điểm học nhờ.