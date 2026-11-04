Sau vụ nghi vấn bếp ăn bán trú nhập thịt trâu Ấn Độ, phụ huynh Trường Tiểu học Hoài Đức (Hà Nội) bày tỏ lo lắng khi bữa ăn bán trú của học sinh không được nấu tại trường mà chế biến ở bếp của công ty cung cấp suất ăn, cách trường khoảng 6 đến 7km.

Giảm khâu vận chuyển, thuận lợi cho giám sát

Công ty TNHH Thực phẩm Mai Phương là đơn vị cung cấp suất ăn cho Trường Tiểu học Hoài Đức và các phân hiệu. Theo ghi nhận của phóng viên, công ty tổ chức chế biến tại trụ sở ở thôn Nội, xã Hoài Đức, TP Hà Nội, sau đó vận chuyển thức ăn đến Trường Tiểu học Hoài Đức - phân hiệu Di Trạch để phục vụ bữa trưa cho học sinh.

Khu vực chế biến suất ăn của Công ty TNHH Thực phẩm Mai Phương (Ảnh: Minh Chiến).

Anh Nguyễn Văn Thuận, phụ huynh có con học tại phân hiệu Di Trạch, bày tỏ lo ngại khi bếp ăn không được đặt trong khuôn viên trường mà tổ chức ở một địa điểm khác.

Theo quan sát của anh Thuận, sau khi chế biến tại bếp của công ty, thức ăn được đưa lên ô tô vận chuyển đến trường, sau đó mới chia về các lớp cho học sinh. Quá trình từ khi thức ăn rời bếp, được đưa lên xe, di chuyển đến trường rồi tiếp nhận, chia suất có nhiều công đoạn cần được kiểm soát chặt chẽ.

"Trong khoảng thời gian vận chuyển, rất khó để phụ huynh trực tiếp kiểm soát các vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm", anh Thuận bày tỏ.

Phụ huynh này cho rằng, nếu điều kiện cơ sở vật chất tại trường chưa đáp ứng yêu cầu để tổ chức nấu ăn tại chỗ, nhà trường và chính quyền địa phương cần kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, bố trí kinh phí đầu tư khu vực bếp, nhà ăn. Trong trường hợp cần thiết, có thể nghiên cứu phương án huy động thêm sự đóng góp của phụ huynh trên cơ sở tự nguyện và đúng quy định.

Theo anh Thuận, tổ chức nấu ăn ngay tại trường sẽ giúp giảm công đoạn vận chuyển thức ăn từ bên ngoài vào, đồng thời tạo thuận lợi hơn cho việc giám sát thực phẩm đầu vào, quá trình chế biến và điều chỉnh thực đơn, chất lượng bữa ăn khi cần thiết.

Suất ăn được vận chuyển từ khu bếp của Công ty TNHH Thực phẩm Mai Phương ra xe để chở đến trường học (Ảnh: Minh Phong).

Về việc không tổ chức nấu ăn tại phân hiệu Di Trạch, ông Nguyễn Văn Dũng, Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội xã Hoài Đức, cho biết theo hướng dẫn của UBND TP Hà Nội về tổ chức bữa ăn bán trú, việc nấu ăn tại trường phải đáp ứng các điều kiện về cơ sở vật chất.

Do chưa đủ điều kiện cơ sở vật chất để tổ chức nấu ăn tại chỗ, địa phương đã xây dựng phương án tổ chức nấu ăn tại địa điểm ngoài cơ sở giáo dục, sau đó vận chuyển suất ăn sẵn đến trường.

Trước những kiến nghị của phụ huynh, trao đổi thêm với phóng viên Dân trí ngày 4/11, một lãnh đạo UBND xã Hoài Đức cho biết địa phương đã nắm được những băn khoăn, đề xuất của phụ huynh. Tuy nhiên, phân hiệu Di Trạch hiện không đủ điều kiện để tổ chức nấu ăn bán trú tại chỗ.

Về lâu dài, lãnh đạo xã cho biết địa phương đang triển khai dự án đầu tư Trường THCS Di Trạch. Sau khi hoàn thành, xã sẽ thực hiện dự án mở rộng phân hiệu Di Trạch trên cơ sở Trường THCS Di Trạch hiện tại. Khi đó, vấn đề cơ sở vật chất phục vụ bếp ăn bán trú sẽ được giải quyết.

Hà Nội tổ chức mô hình ăn bán trú thế nào?

Theo Đề án mô hình tổ chức bữa ăn bán trú tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026-2030, được phê duyệt tại Quyết định số 4289, Hà Nội xác định hai mô hình tổ chức bữa ăn bán trú.

Mô hình thứ nhất là nấu ăn tại cơ sở giáo dục, do trường tự tổ chức hoặc thuê đơn vị đủ điều kiện thực hiện tại bếp của trường. Mô hình này được ưu tiên ở những cơ sở có đủ điều kiện về bếp ăn, nhà ăn, nguồn nước, nhân lực và khả năng giám sát trực tiếp.

Một trường tiểu học ở Hà Nội tổ chức nấu ăn tại trường, nhân viên đang chia suất ăn (Ảnh: Minh Chiến).

Với những trường chưa đủ điều kiện nấu tại chỗ, thiếu mặt bằng, đang cải tạo hoặc bếp ăn quá tải, đề án cho phép sử dụng suất ăn sẵn từ cơ sở cung cấp hoặc bếp trung tâm. Các đơn vị này phải đáp ứng điều kiện pháp lý, an toàn thực phẩm, nhân lực, cơ sở vật chất, phương tiện vận chuyển và khả năng truy xuất nguồn gốc. Việc cung cấp phải có phương án được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.

Mô hình suất ăn sẵn phải kiểm soát chặt năng lực chế biến, số lượng suất ăn, tuyến và thời gian vận chuyển, điều kiện bảo quản, giao nhận tại trường. Nhà trường chịu trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra, lưu mẫu và tổ chức phục vụ học sinh; đơn vị cung cấp chịu trách nhiệm về chất lượng, số lượng, nguồn gốc thực phẩm và vận chuyển.

Đề án yêu cầu việc lựa chọn mô hình phải căn cứ điều kiện thực tế của từng trường, từng phân hiệu, bảo đảm an toàn, dinh dưỡng và khả năng giám sát, không chỉ vì thuận tiện hoặc nhằm giảm trách nhiệm quản lý của nhà trường.

Với trường có nhiều cơ sở, từng phân hiệu phải được rà soát, đánh giá riêng về điều kiện bếp ăn hoặc khu tiếp nhận suất ăn, nhân sự phụ trách và phương án giao nhận, lưu mẫu, giám sát.

Việc nấu ăn tại trường hoặc cung cấp suất ăn sẵn phải tuân thủ các quy định hiện hành về điều kiện cơ sở vật chất, nhân lực, vệ sinh an toàn thực phẩm và các điều kiện khác có liên quan.