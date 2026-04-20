Vụ nghi ngộ độc ở TPHCM: 22 trường phải đổi công ty cung cấp suất ăn

Thông tin này vừa được nêu rõ trong thông báo kết luận của Phó Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TPHCM Lê Minh Hải sau cuộc họp thông tin sơ bộ kết quả điều tra, xử lý ngộ độc thực phẩm tại Trường Tiểu học Bình Quới Tây và phương án đảm bảo bữa ăn bán trú.

Cơ sở cung cấp suất ăn trong vụ 190 học sinh Trường Tiểu học Bình Quới Tây nhập viện do nghi ngộ độc là Chi nhánh Công ty Thương mại Dịch vụ Sản xuất Vận chuyển Hữu Phước (địa chỉ tại 102/23 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thạnh Mỹ Tây).

Danh sách các cơ sở giáo dục ảnh hưởng thuộc 5 phường gồm: Gia Định, Bình Quới, Bình Thạnh, Thạnh Mỹ Tây và Bình Lợi Trung.

Sở An toàn Thực phẩm đề nghị đề nghị UBND 5 phường chủ động xây dựng phương án thay thế đơn vị cung cấp suất ăn, đảm bảo bữa ăn bán trú cho học sinh không bị gián đoạn.

Đồng thời, các đơn vị tăng cường giám sát bữa ăn học đường, có sự tham gia của phụ huynh và cơ quan chuyên môn; Phối hợp với Sở An toàn thực phẩm TPHCM để lựa chọn đơn vị cung cấp mới đủ điều kiện.

Đồng thời, Sở GD&ĐT TPHCM được đề nghị có văn bản chỉ đạo toàn ngành về việc siết chặt an toàn thực phẩm trong trường học.

Phụ huynh Trường Tiểu học Bình Quới Tây nườm nượp đến đón con về trong trưa ngày 10/4 (Ảnh: Hoàng Phúc).

Trước đó, ngày 8/4, Trường Tiểu học Bình Quới Tây ghi nhận nhiều học sinh xuất hiện triệu chứng đau bụng, nôn ói, sốt, đau đầu nên nhà trường và chính quyền địa phương khẩn trương phối hợp xử lý.

Sở Y tế TPHCM thống kê tính đến sáng 16/4, tổng số ca bệnh nghi ngộ độc thực phẩm liên quan đến trường này đã lên tới 190 ca. Trong đó có 131 ca được chỉ định điều trị ngoại trú, 59 ca phải nhập viện điều trị nội trú tại 6 cơ sở y tế.

Kết quả xét nghiệm ban đầu tại một số cơ sở y tế cho thấy có sự xuất hiện của vi khuẩn Salmonella.