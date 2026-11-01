Vụ nam sinh bị bạn đánh thủng màng nhĩ: Tạm đình chỉ dạy với cô giáo

Sáng 1/11, trao đổi với phóng viên Dân trí, bà Đặng Thị Thúy Hằng, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nguyễn Du (phường Thành Sen, Hà Tĩnh), cho biết nhà trường đã ban hành quyết định tạm đình chỉ công tác 10 ngày đối với cô giáo B.T.T.Đ., giáo viên môn toán, để xác minh vụ nam sinh L.Đ.N. (15 tuổi, học lớp 10) bị bạn cùng lớp đánh.

Trong thời gian này, cô Đ. có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để làm rõ sự việc.

Trường Cao đẳng Nguyễn Du, Hà Tĩnh - nơi xảy ra sự việc (Ảnh: Dương Nguyên).

Theo bà Hằng, nhà trường cũng có báo cáo gửi UBND tỉnh, Công an tỉnh và Sở Giáo dục và Đào tạo về vụ việc.

Báo cáo nêu lúc 10h15 ngày 29/10, trong tiết học môn toán tại phòng học lớp 10D do cô B.T.T.Đ. giảng dạy, học sinh T.Đ.M.H. có hành vi đánh bạn L.Đ.N..

Toàn bộ sự việc được ghi lại qua hệ thống camera giám sát trong lớp. Sau đó, video được trích xuất và đưa ra ngoài. Theo thông tin ban đầu nhà trường nắm được, việc này có liên quan đến cô giáo N.T.Q.T., giáo viên chủ nhiệm lớp 10D, do sơ suất trong quá trình quản lý, sử dụng video.

Sau khi nắm thông tin, ban giám hiệu làm việc với 2 giáo viên để nghe báo cáo, tường trình và nắm bắt thông tin.

Nam sinh đánh, bạt tai bạn nhiều lần (Ảnh: Cắt từ clip).

Nhà trường cũng mời đại diện phụ huynh của 2 học sinh đến làm việc, với sự tham gia của cán bộ Công an phường Thành Sen. Tại buổi làm việc, 2 gia đình thống nhất tự thỏa thuận giải quyết sự việc.

Sau đó, phụ huynh đưa em N. đến cơ sở y tế kiểm tra sức khỏe, có 2 giáo viên đi cùng. Kết quả thăm khám xác định nam sinh bị thủng màng nhĩ trái và phải nhập viện điều trị.

Nhà trường nhận định đây là sự việc nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, tâm lý học sinh và môi trường giáo dục.

Thời gian tới, trường sẽ tiếp tục động viên, ổn định tâm lý học sinh; phối hợp với các cơ quan liên quan làm rõ nguyên nhân, diễn biến vụ việc và trách nhiệm của từng cá nhân để có hình thức xử lý phù hợp.

Như Dân trí đã đưa tin, hình ảnh trích xuất từ camera lớp học cho thấy thời điểm trên, nam sinh H. (mặc áo khoác đen) được giao nhiệm vụ thu điện thoại của các bạn để nộp lên bàn giáo viên. Khi đi đến bàn đầu giữa lớp, nam sinh này bất ngờ dùng hộp đựng điện thoại đánh mạnh vào đầu N..

Sau khi thu hết điện thoại và nộp lên bàn giáo viên, nam sinh tiếp tục quay xuống lớp, tát liên tiếp vào vùng tai trái của bạn.

Toàn bộ hành vi trên diễn ra trước sự chứng kiến của giáo viên đứng lớp và nhiều học sinh khác.

Theo người nhà, trưa 29/10, sau khi đi học về, N. kêu đau và ù tai. Khi được hỏi, em kể bị bạn cùng lớp tát trong giờ học toán buổi sáng.

Đại diện Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cho biết nam sinh N. nhập viện trong tình trạng ù tai trái. Qua nội soi tai mũi họng và chụp chiếu, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị thủng màng nhĩ trái. Hiện em được điều trị nội khoa, theo dõi và thực hiện thêm các xét nghiệm.