Vụ nam sinh bị bạn đánh thủng màng nhĩ: Nhà trường nhận trách nhiệm

Sáng 31/10, trao đổi với phóng viên Dân trí, bà Đặng Thị Thúy Hằng, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nguyễn Du (phường Thành Sen, Hà Tĩnh), cho biết sau khi nắm thông tin nam sinh L.Đ.N. (15 tuổi, học lớp 10) bị bạn cùng lớp đánh, nhà trường đã làm việc với 2 giáo viên liên quan để xác minh sự việc.

Nhà trường sau đó mời phụ huynh 2 gia đình đến làm việc cùng Công an phường Thành Sen. Các bên thống nhất đưa em N. đến cơ sở y tế kiểm tra sức khỏe. Kết quả thăm khám ban đầu cho thấy nam sinh bị thủng màng nhĩ trái. Em sau đó được chuyển đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh điều trị.

Trường Cao đẳng Nguyễn Du, Hà Tĩnh (Ảnh: Dương Nguyên).

"Sáng 30/10, chúng tôi đã cử đại diện đến thăm hỏi, động viên em N. và nắm bắt tình hình sức khỏe. Bác sĩ cho biết em bị rách màng nhĩ, hiện tiếp tục được điều trị. Nhà trường nhận trách nhiệm của mình vì để xảy ra sự việc này", bà Hằng nói.

Theo nữ hiệu trưởng, nam sinh có hành vi đánh bạn là T.Đ.M.H. (18 tuổi), học cùng lớp 10 với em N..

Sự việc xảy ra khoảng 10h15 ngày 29/10, trong giờ học môn toán do cô giáo B.T.T.Đ. giảng dạy.

Hình ảnh trích xuất từ camera lớp học cho thấy thời điểm trên, nam sinh H. được giao nhiệm vụ thu điện thoại của các bạn để nộp lên bàn giáo viên. Khi đi đến bàn đầu thuộc dãy giữa lớp, nam sinh này bất ngờ dùng hộp đựng điện thoại đánh mạnh vào đầu N..

Nam sinh tát liên tiếp vào vùng tai trái của bạn (Ảnh: Cắt từ clip).

Sau khi thu hết điện thoại và nộp lên bàn giáo viên, nam sinh tiếp tục quay xuống lớp, tát liên tiếp vào vùng tai trái của bạn.

Đáng chú ý, toàn bộ hành vi trên diễn ra trước sự chứng kiến của giáo viên đứng lớp và nhiều học sinh khác.

Theo người nhà, trưa 29/10, sau khi đi học về, N. kêu đau và ù tai. Khi được hỏi, em kể bị bạn cùng lớp tát trong giờ học toán buổi sáng.

Đại diện Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cho biết nam sinh N. nhập viện trong tình trạng ù tai trái. Qua nội soi tai mũi họng và chụp chiếu, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị thủng màng nhĩ trái. Hiện em được điều trị nội khoa, theo dõi và thực hiện thêm các xét nghiệm.

Lãnh đạo Công an phường Thành Sen cho biết đơn vị đã vào cuộc xác minh, sẽ mời học sinh có hành vi đánh bạn cùng phụ huynh đến làm việc theo trình tự pháp luật.