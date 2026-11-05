Ngày 5/11, thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai, UBND phường Quy Nhơn Nam đã báo cáo kết quả thực hiện các nội dung theo thông báo của Sở liên quan việc bổ nhiệm hiệu trưởng, phó hiệu trưởng và kế toán trường học sau sắp xếp.

Theo lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai, UBND phường Quy Nhơn Nam đã tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với tập thể UBND phường, tập thể Phòng Văn hóa - Xã hội và 5 cá nhân liên quan.

Cô giáo M.H.T.Q., nguyên Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ (cũ), giữ chức Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kim Đồng mới (Ảnh: Doãn Công).

Những người được kiểm điểm gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường phụ trách lĩnh vực Văn hóa - Xã hội; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và một chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội.

Đáng chú ý, UBND phường Quy Nhơn Nam đã thực hiện quy trình bổ nhiệm cô giáo M.H.T.Q., nguyên Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ (cũ), giữ chức Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kim Đồng mới. Lý do được đưa ra là cô Q. có nguyện vọng vì còn nhiều năm công tác.

Đối với bà C.T.H.N., nguyên Hiệu trưởng Trường THCS Quang Trung (cũ) và bà N.T.T.H., nguyên Hiệu trưởng Trường THCS Ngô Mây (cũ), cả hai có nguyện vọng không giữ chức vụ phó hiệu trưởng tại các trường sau sắp xếp mà tiếp tục công tác giảng dạy cho đến khi nghỉ hưu.

Như Dân trí đã thông tin, việc bố trí nhân sự tại các trường học sau sắp xếp ở phường Quy Nhơn Nam, trong đó có việc một số nguyên hiệu trưởng được phân công làm giáo viên, thu hút sự quan tâm của dư luận.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai xác định việc lựa chọn hiệu trưởng tại các trường sau sắp xếp bảo đảm điều kiện, tiêu chuẩn theo hướng dẫn của UBND tỉnh. Tuy nhiên, việc không bố trí các hiệu trưởng trước sắp xếp giữ chức vụ phó hiệu trưởng tại các trường sau sắp xếp là chưa đúng quy định.

Qua đó, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai đề nghị UBND phường bố trí 3 hiệu trưởng trước sắp xếp gồm bà M.H.T.Q. (Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ); bà C.T.H.N. (Trường THCS Quang Trung) và bà N.T.T.H. (Trường THCS Ngô Mây) giữ chức vụ phó hiệu trưởng (trừ trường hợp có đơn tự nguyện xin thôi giữ chức vụ quản lý) tại các trường sau sắp xếp theo đúng định hướng.

Sở này cũng đề nghị UBND phường Quy Nhơn Nam kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan đến thiếu sót trong tham mưu, sắp xếp, bố trí cán bộ quản lý giáo dục và kế toán tại các cơ sở giáo dục sau sáp nhập. Đồng thời, yêu cầu phường xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý các cá nhân vi phạm.