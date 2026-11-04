Ngày 4/11, UBND TP Cần Thơ cho biết đã có công văn yêu cầu chấn chỉnh công tác quản lý, bảo đảm an toàn cho học sinh trong hoạt động liên kết giảng dạy ngoại ngữ tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Động thái này được đưa ra sau vụ việc giáo viên người nước ngoài có hành vi bạo lực tại Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Việt Hoa ở phường Cái Răng.

Camera ghi lại cảnh giáo viên người nước ngoài có hành vi tát học sinh ngay trong lớp (Ảnh: Cắt từ clip).

Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Cần Thơ được giao tiếp tục chỉ đạo Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Việt Hoa phối hợp gia đình theo dõi sức khỏe, tâm lý học sinh liên quan, kịp thời tư vấn, hỗ trợ, tránh để vụ việc ảnh hưởng lâu dài đến các em.

UBND TP Cần Thơ giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Công an thành phố, Sở Nội vụ và UBND các xã, phường rà soát hoạt động liên kết giảng dạy ngoại ngữ tại các cơ sở giáo dục.

Nội dung kiểm tra gồm tư cách pháp lý, điều kiện hoạt động của đơn vị liên kết; hợp đồng; hồ sơ, trình độ chuyên môn và giấy phép lao động của giáo viên nước ngoài; chương trình, tài liệu giảng dạy; việc thu, chi và trách nhiệm phối hợp quản lý lớp học.

Các cơ quan phải kịp thời chấn chỉnh thiếu sót, xử lý hoặc kiến nghị xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm. Kết quả kiểm tra phải báo cáo UBND thành phố trước ngày 30/11.

UBND thành phố đồng thời yêu cầu các cơ sở giáo dục nâng cao trách nhiệm giám sát trực tiếp hoạt động giảng dạy, nhất là các tiết học có giáo viên nước ngoài; không khoán trắng việc quản lý lớp học cho đơn vị liên kết hoặc giáo viên.

Các trường phải phân công rõ trách nhiệm phối hợp trong quản lý giáo viên, học sinh và xử lý tình huống phát sinh; công khai đường dây nóng, kênh tiếp nhận phản ánh của học sinh, phụ huynh.

Đối với Công an thành phố, UBND thành phố giao phối hợp với Công an phường Cái Răng và các đơn vị liên quan tiếp nhận, xác minh, xử lý thông tin vụ việc tại Trường Việt Hoa theo quy định. Đồng thời, tăng cường quản lý cư trú, hoạt động của người nước ngoài làm việc tại các cơ sở giáo dục, đơn vị liên kết trên địa bàn.

UBND phường Cái Răng được giao phối hợp cơ quan chức năng theo dõi, hỗ trợ gia đình và học sinh liên quan, kịp thời ổn định tình hình giáo dục tại địa phương.

Như Dân trí đưa tin, chiều 22/9, trong tiết tiếng Anh tăng cường tại lớp 2A2, Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Việt Hoa, một giáo viên nước ngoài quốc tịch Nga, 35 tuổi, thuộc trung tâm Anh ngữ liên kết, đã có hành vi tát hai học sinh.

Người này còn lôi tay, túm cổ nhấc bổng một học sinh khác đưa ra khỏi lớp. Khi quay lại phòng học, giáo viên tiếp tục tát thêm một em. Sự việc xảy ra trước sự chứng kiến của nhiều học sinh và trợ giảng người Việt.

Sau vụ việc, trung tâm Anh ngữ đã cắt hợp đồng làm việc với nam giáo viên. Nhà trường cũng trình báo cơ quan công an để điều tra, xử lý.