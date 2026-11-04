Liên quan đến việc nhiều giáo viên Trường THCS Châu Tiến (Nghệ An) được điều đi vệ sinh, chăm sóc vườn hoa trong khuôn viên đền Chiêng Ngam và khu vực di tích danh thắng Hang Bua, trên mạng xã hội nảy sinh 2 luồng dư luận khác nhau.

Nhiều người dùng mạng xã hội nhận định việc điều động giáo viên dọn cỏ, tỉa cây ngoài trường học là không đúng với tinh thần Quyết định 2758/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo, yêu cầu UBND cấp xã chấn chỉnh việc huy động giáo viên tham gia các hoạt động ngoài ngành không đúng chức năng, nhiệm vụ, nhằm bảo đảm thời gian cho nhà giáo tập trung vào công tác.

Giáo viên Trường THCS Châu Tiến phát dọn cỏ tại khuôn viên đền Chiêng Ngam vào ngày 30/10 (Ảnh: H. Khánh).

Trong khi đó, không ít ý kiến cho rằng Quyết định 2758/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo chưa được giáo viên hiểu một cách đầy đủ, toàn diện. Hoạt động giáo dục không chỉ diễn ra trên bục giảng, lớp học, hay trong khuôn viên nhà trường mà còn tùy thuộc vào tính chất của các hoạt động diễn ra ngoài trường học.

Đơn cử, trong sự việc diễn ra tại xã Châu Tiến, các thầy cô giáo tham gia cắt cỏ, tỉa cây tại khuôn viên di tích danh thắng là góp phần giáo dục, lan tỏa tinh thần yêu lao động và ý thức giữ gìn di sản, đồng thời thể hiện trách nhiệm với hoạt động lớn của địa phương.

Ông Trần Việt Đức, Phó Chủ tịch UBND xã Châu Tiến, cho biết liên quan đến nội dung này, lãnh đạo địa phương đã có báo cáo qua điện thoại với Chánh văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An.

Theo ông Đức, trong các ngày 6-8/11, xã Châu Tiến sẽ tổ chức phiên chợ "Mường Chiêng Ngam" gắn với giải thể thao, hội diễn văn nghệ các dân tộc thiểu số. Chính quyền địa phương huy động toàn thể bộ máy chính trị, xã hội tham gia hoạt động này vào ngày nghỉ (thứ 7, chủ nhật).

Hoạt động văn hóa trong khuôn khổ lễ hội đền Chiêng Ngam (Ảnh: Trung tâm cung ứng dịch vụ công xã Châu Tiến).

Tại khuôn viên đền Chiêng Ngam và khu vực di tích danh thắng Hang Bua có bồn hoa, cây cảnh được các trường học tự trồng từ nhiều năm trước. Nhân dịp này, UBND xã đề nghị nhà trường chăm tỉa, cắt tỉa vườn hoa, trong đó có Trường THCS Châu Tiến.

Ông Đức nhấn mạnh nội dung này đã được lãnh đạo nhà trường quán triệt, ban hành kế hoạch, phổ biến đến giáo viên trên tinh thần tự nguyện và không làm ảnh hưởng đến hoạt động chuyên môn.

Lãnh đạo Trường THCS Châu Tiến phân công một số thầy cô giáo tham gia hoạt động này ngoài giờ lên lớp.

Chiều 30/10, các thầy cô cắt cỏ, tỉa cây tại 2 di tích danh thắng khoảng 1 giờ, khi công việc cơ bản hoàn thành, gặp mưa nên nghỉ.

Đến chiều 2/11, các giáo viên không có giờ lên lớp tiếp tục thực hiện công việc còn dang dở và hoàn thành công việc sau khoảng 30 phút.

“Thực tế có một vài giáo viên ý kiến về việc này. Xã không phải bắt buộc mà phát huy tinh thần tự nguyện của các giáo viên đối với sự kiện chính trị, xã hội quan trọng của địa phương”, ông Đức nhấn mạnh.