Vụ 40 học sinh nhập viện: Quá hạn, trường vẫn chưa đóng 200 triệu tiền phạt

Chiều 13/1, ông Ngô Tiến Dũng, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Phổ thông dân tộc (PTDT) bán trú Tiểu học Kim Thủy, xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị, xác nhận thông tin trên.

Theo ông Dũng, bản thân ông vừa tiếp nhận công việc tại trường, nhiệm vụ ưu tiên trước mắt là ổn định tình hình dạy học. Ông Dũng cũng cho biết số tiền gần 200 triệu đồng rất lớn, trường khó có khả năng nộp phạt.

Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy (Ảnh: Tiến Thành).

Theo quyết định xử phạt ngày 10/12/2025 của UBND tỉnh Quảng Trị, Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy phải nộp số tiền gần 200 triệu đồng trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận quyết định.

Quyết định trên cũng nêu rõ, nếu quá thời hạn mà trường không chấp hành, sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật. Mỗi ngày chậm nộp tiền phạt, tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05%, tính trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Vị lãnh đạo xã Kim Ngân nhận định, trường học thực hiện việc nấu ăn phục vụ học sinh, không sinh lời, do vậy khó có nguồn kinh phí để nộp phạt.

"Về các vi phạm liên quan, xã đã cách chức hiệu trưởng, phó hiệu trưởng nhà trường, bố trí lãnh đạo mới để ổn định tình hình học tập. Quyết định xử phạt hành chính do UBND tỉnh đưa ra, do đó có thi hành cưỡng chế hay áp dụng hình thức xử lý tiếp theo như thế nào là do cơ quan liên quan quyết định", vị lãnh đạo nói.

Như Dân trí đã thông tin, cuối tháng 9/2025, nhiều học sinh của Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy xuất hiện các triệu chứng buồn nôn, đau bụng, trong đó hơn 40 em phải nhập viện điều trị.

Kết quả kiểm nghiệm mẫu thức ăn, bệnh phẩm, cơ quan chức năng phát hiện vi khuẩn gây ngộ độc.

Học sinh Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy nhập viện vì các triệu chứng ngộ độc vào tháng 9/2025 (Ảnh: Nhật Anh).

Sau vụ ngộ độc, nhiều phụ huynh không còn yên tâm về việc ăn uống, sinh hoạt tại trường, mất niềm tin vào ban giám hiệu, đặc biệt là nữ Phó Hiệu trưởng Đ.T.H.H., nên cho con nghỉ ở nhà.

Khi chính quyền xã Kim Ngân quyết định tạm đình chỉ công tác đối với bà H., phụ huynh đã đưa con trở lại lớp. Tuy nhiên, thời gian sau đó, cứ mỗi lần bà H. xuất hiện tại trường, phụ huynh lại đến đón con về, gây ra những lùm xùm kéo dài.

Sau khi làm rõ các vi phạm xảy ra tại trường, chính quyền xã Kim Ngân đã kỷ luật cách chức đối với ông Đ.V.M., Hiệu trưởng và bà Đ.T.H.H., Phó Hiệu trưởng.

Chính quyền xã Kim Ngân cũng điều động ông Ngô Tiến Dũng, Phó Hiệu trưởng Trường PTDT bán trú Tiểu học và THCS Ngân Thủy làm Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy.

UBND tỉnh Quảng Trị cũng đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm đối với Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy, tổng số tiền gần 200 triệu đồng.

Các hành vi vi phạm, gồm: chế biến, cung cấp thực phẩm gây ngộ độc, ảnh hưởng đến sức khỏe từ 5 người trở lên; chủ cơ sở bếp ăn phục vụ học sinh không có giấy xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm; trường sử dụng người tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm không có giấy xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm.