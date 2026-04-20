Vợ chồng 9X vừa làm sếp, vừa cùng tốt nghiệp thạc sĩ xuất sắc

Chị Hoàng Thị Trang (SN 1999) và anh Khổng Minh Quốc (SN 1997) cùng theo học chương trình thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TPHCM và cùng tốt nghiệp với điểm trung bình học tập (GPA) xuất sắc, lần lượt là 3,8 và 3,63.

Học không chỉ để có thêm một tấm bằng

Chị Hoàng Thị Trang cho biết cả hai vợ chồng cùng làm việc tại công ty gia đình trong lĩnh vực đào tạo lái xe. Chồng chị giữ vị trí Phó giám đốc, còn chị là Trưởng phòng kinh doanh. Bên cạnh đó, anh Quốc còn đảm nhiệm vai trò Giám đốc tại một công ty về phát triển giáo dục.

Trong quá trình làm việc, anh chị nhận thấy kinh nghiệm thực tế là yếu tố quan trọng. Tuy nhiên, để công việc phát triển bài bản và bền vững, cần có thêm nền tảng kiến thức chuyên môn và tư duy quản trị hệ thống.

Vợ chồng chị Hoàng Thị Trang và anh Khổng Minh Quốc cùng học và tốt nghiệp chương trình thạc sĩ (Ảnh: Phong Đoàn).

Theo chị Trang, trong vai trò quản lý, việc được trang bị kiến thức bài bản giúp người điều hành tự tin hơn trong tổ chức công việc, làm việc với đội ngũ và đưa ra quyết định phù hợp. Chính vì vậy, việc học lên không chỉ nhằm bổ sung kiến thức mà còn hướng đến việc hoàn thiện bản thân trên cả phương diện nghề nghiệp lẫn tư duy.

Bên cạnh yếu tố công việc, chị Trang cũng cho rằng ở thời đại này, việc học hỏi và đầu tư cho học tập luôn cần thiết với mỗi người.

“Với vợ chồng mình, việc cùng nhau học cao học không chỉ là thêm một tấm bằng, mà còn là một chặng đường để cả hai cùng cố gắng, cùng trưởng thành và nhìn rõ hơn định hướng lâu dài trong tương lai”, chị chia sẻ.

Khó khăn lớn nhất trong quá trình học của họ là phải cân bằng giữa công việc, gia đình và học tập, đòi hỏi phân bổ thời gian hợp lý giữa nhiều vai trò cùng lúc.

Cả hai vợ chồng cùng quản lý doanh nghiệp nên có những giai đoạn khối lượng công việc lớn, cần xử lý liên tục. Trong khi đó, chương trình học cũng yêu cầu nhiều thời gian cho lịch học, bài tập nhóm, thuyết trình và các thời hạn nộp bài.

Việc cùng học giúp hai vợ chồng dễ chia sẻ và hỗ trợ lẫn nhau. Cả hai thường chủ động trao đổi để sắp xếp thời gian hợp lý, nhắc nhau các công việc quan trọng và cùng cố gắng để không ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Trong sinh hoạt gia đình, ai có thời gian sẽ chủ động làm trước để giảm áp lực cho người còn lại.

Không đặt nặng cạnh tranh điểm số

Chị Hoàng Thị Trang trải lòng việc học cao học có sự khác biệt rõ so với thời sinh viên. Nếu trước đây việc học chủ yếu là tiếp thu kiến thức thì giờ việc học phải gắn với thực tiễn.

Mỗi kiến thức học được, họ đều phải nghĩ liệu có thể áp dụng như thế nào vào công việc, vào cách quản lý hoặc giải quyết các vấn đề đang gặp phải.

Do quỹ thời gian hạn chế, cả hai phải duy trì sự chủ động và kỷ luật trong học tập. Hai vợ chồng thường xem trước lịch học, chia nhỏ công việc để thực hiện từ sớm, đồng thời chuẩn bị kỹ cho các buổi thuyết trình bằng cách tập luyện trước và điều chỉnh cách trình bày.

Ngoài ra, việc đọc thêm tài liệu học thuật, báo và tạp chí chuyên ngành cũng được duy trì nhằm mở rộng kiến thức và hỗ trợ cho các bài nghiên cứu, đề án.

Với chị Trang, đi học cùng chồng giúp cả hai có thêm những trải nghiệm và kỷ niệm đáng nhớ (Ảnh: T.T).

Chị Trang tiết lộ họ thường xuyên có những tranh luận về bài vở, nhất là khi mỗi người có một góc nhìn khác nhau. Tuy nhiên, những tranh luận này chủ yếu mang tính xây dựng, hỗ trợ cho việc học.

"Cả hai không đặt nặng việc hơn thua về điểm số. Tôi là người khá coi trọng kết quả học tập, còn anh Quốc lại thoải mái hơn, không quá áp lực về điểm số. Nhờ vậy mà tụi mình cân bằng được cho nhau”, chị Trang nói.

Theo chị Trang, việc học chung với chồng có những áp lực nhất định nhưng cũng là cơ hội để cả hai hiểu về những khó khăn của nhau cũng như cùng nhau tạo thêm được những kỷ niệm, khoảnh khắc ý nghĩa trong cuộc sống.

Ngay cả điều nho nhỏ như việc chồng đưa đón đi học cũng trở thành sự đồng hành giúp hành trình học tập của cả hai trở nên nhẹ nhàng hơn.