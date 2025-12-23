Vietschool biến đánh giá cuối kỳ thành một chương trình nghệ thuật

Winter Concert là bài đánh giá cuối kỳ đặc biệt của môn Âm nhạc và Mỹ thuật - nơi tất cả học sinh đều được đứng trên sân khấu, cùng nhau gửi gắm ước mơ về một thế giới nhân ái, kết nối và đầy yêu thương.

Vietschool Winter Concert 2025 với chủ đề “Vì một thế giới hoà bình” (Ảnh: Quang Trường).

Khi học sinh cất tiếng nói hòa bình thông qua nghệ thuật

Winter Concert là sự kiện thường niên được Vietschool tổ chức vào mỗi mùa Giáng sinh, trở thành dấu ấn khi nhạc hội được đưa vào như một trong những hình thức đánh giá học kỳ môn âm nhạc trong chương trình chính khóa.

Năm nay, Winter Concert tiếp tục được xây dựng công phu với các nội dung đa dạng: giao lưu - khiêu vũ cùng ban nhạc, Vietschool Fashion Show - trình diễn trang phục truyền thống của các quốc gia, Triển lãm tranh văn hóa các nước và điểm nhấn là vở nhạc kịch When Light Returns - nơi các em gửi gắm ước mơ về một thế giới nhân ái, kết nối và đầy yêu thương.

Màn trình diễn thời trang đầy sáng tạo đến từ thầy trò Vietschool (Ảnh: Quang Trường).

Mở đầu chương trình là không gian giao lưu âm nhạc sôi động, nơi phụ huynh, học sinh và thầy cô khuấy động bầu không khí lễ hội Giáng sinh bằng những giai điệu tươi vui, rộn ràng.

Ngay sau đó, Vietschool Fashion Show đưa khán giả bước vào một thế giới đa sắc màu, khi học sinh tự tin sải bước trong trang phục truyền thống của nhiều quốc gia khác nhau. Không gian triển lãm tranh của học sinh cũng được tổ chức đồng thời, trưng bày các tác phẩm hội họa lấy cảm hứng từ văn hóa các quốc gia, thiên nhiên và khát vọng hòa bình. Đó chính là cách kể chuyện sinh động về sự đa dạng văn hóa và tinh thần tôn trọng sự khác biệt.

“Mỗi phần trình diễn không chỉ mang tính nghệ thuật mà còn là bài học trực quan dành cho những công dân toàn cầu, giúp học sinh hiểu rằng hòa bình bắt đầu từ sự thấu hiểu và trân trọng văn hóa, sự khác biệt của nhau”, Thạc sĩ Đặng Thị Thu Trang - Hiệu trưởng nhà trường cho biết.

Trong vở nhạc kịch, nhiệm vụ của các chiến binh là tìm lại những quả cầu ánh sáng bị thất lạc (Ảnh: Quang Trường).

Vở nhạc kịch When Light Returns là cách học sinh Vietschool nói lên khát vọng về một thế giới hoà bình và tươi đẹp (Ảnh: Quang Trường).

Trọng tâm của Winter Concert 2025 là vở nhạc kịch When Light Returns - câu chuyện giả tưởng về hành trình của những chiến binh dũng cảm đi tìm những quả cầu màu nhiệm để hồi sinh ánh sáng cho thế giới. Ánh sáng trong vở diễn không chỉ mang nghĩa vật lý, mà còn là ẩn dụ cho hòa bình, hy vọng, sự kết nối và tình yêu thương giữa con người với con người, giữa con người với thiên nhiên.

Thông điệp của nhạc kịch mang tính thời sự, trong bối cảnh thế giới ngoài kia đang đối diện với nhiều biến động từ thiên tai, xung đột. Tuy nhiên, thông qua lăng kính trẻ thơ, ánh sáng chưa bao giờ biến mất.

Thạc sĩ Đặng Thị Thu Trang chia sẻ: “Chúng tôi tin rằng, dù thế giới có biến động ra sao thì trẻ em luôn mang trong mình ánh sáng của hy vọng. Thông qua vở nhạc kịch ‘When Light Returns’, Vietschool mong muốn nuôi dưỡng trong các em niềm tin vào một thế giới hòa bình, nơi con người biết yêu thương, bảo vệ thiên nhiên và kết nối với nhau bằng sự tử tế".

100% học sinh được tỏa sáng trên sân khấu

Một điểm khác biệt làm nên thương hiệu Vietschool qua mỗi mùa Winter Concert chính là việc 100% học sinh đều được tham gia biểu diễn, không phân biệt năng khiếu nghệ thuật. Mỗi học sinh đều được đảm nhận một vai trò theo cách phù hợp với mình: hội họa, diễn xuất, hát, múa, chơi nhạc cụ, dẫn chuyện hay tham gia dàn hợp xướng.

Học sinh Vietschool trổ tài chơi nhạc cụ (Ảnh: Quang Trường).

Buổi biểu diễn cũng là màn báo cáo quá trình học tập Âm nhạc và Mỹ thuật kéo dài suốt học kỳ, theo cách quy mô nhất. Qua đây, học sinh được rèn luyện tinh thần trách nhiệm, làm việc nhóm và sự tự tin khi đứng trước đám đông.

“Điều khiến tôi xúc động nhất ở Winter Concert năm nay, bên cạnh một sân khấu hoành tráng, còn là việc nhà trường đã rất công bằng với tất cả học sinh. Bạn nào cũng được lên biểu diễn, dù không phải những nghệ sĩ chuyên nghiệp nhưng chính sự hồn nhiên của các con đã tạo nên một chương trình đầy cảm xúc”, chị Nguyễn Thị Hồng Mai - phụ huynh học sinh chia sẻ.

“Trước đây, con chưa từng nghĩ mình có thể tự tin biểu diễn trước hàng nghìn khán giả như vậy. Con cảm thấy rất tự hào vì hôm nay mình đã làm được điều ấy. Con hy vọng mình sẽ thể hiện tốt hơn nữa ở Winter Concert năm sau”, học sinh Nguyễn Thanh Trúc cho biết.

Nuôi dưỡng tình yêu nghệ thuật và hành trang công dân toàn cầu

Không chỉ dừng lại ở một đêm nhạc, Winter Concert còn mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc đối với học sinh toàn trường. Thông qua việc tìm hiểu văn hóa các quốc gia, tiếp cận nghệ thuật biểu diễn và tham gia các dự án học tập liên môn, học sinh Vietschool được bồi đắp tình yêu với nghệ thuật, sự tự tin thể hiện bản thân và tư duy công dân toàn cầu.

Winter Concert cũng là minh chứng cho triết lý giáo dục khai phóng mà Vietschool theo đuổi: mỗi đứa trẻ đều mang trong mình những tiềm năng vô hạn và xứng đáng được tỏa sáng theo cách của mình. Từ sân khấu Winter Concert, những “ánh sáng nhỏ” ấy đang dần được thắp lên, lan tỏa niềm tin về một tương lai hòa bình, nhân văn và tốt đẹp hơn.