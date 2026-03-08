Vì sao sinh viên năm 2 đã được doanh nghiệp trả lương 30 triệu đồng/tháng?

Mở ra cơ hội mới ngoài công lập

Trả lời câu hỏi của thí sinh tại “Ngày hội tư vấn tuyển sinh - Hướng nghiệp”, diễn ra sáng nay (8/3) tại Hà Nội, PGS.TS Nguyễn Thị Trường Giang, Phó Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền thừa nhận, trước xu thế ngành nghề hiện nay, không riêng báo chí mà nhiều ngành nghề khác cũng... khó xin việc.

Trước băn khoăn của thí sinh khi cho rằng, cơ hội việc làm của ngành nghề này đang ngày càng khó khăn hơn, bà cho hay, trong hai năm gần đây, việc sáp nhập và tinh gọn diễn ra mạnh mẽ, ở nhiều ngành nghề, không riêng nghề báo. Tuy nhiên, điều này không làm bó hẹp cơ hội việc làm của học sinh.

Theo phân tích của PGS.TS Nguyễn Thị Trường Giang, trong bối cảnh tác động của cuộc cách mạng công nghiệp, sự phát triển của mạng xã hội hiện nay, nhu cầu thông tin chính xác, chính danh, thông tin “sạch” và “sống” vẫn rất lớn.

Thí sinh băn khoăn, ngành báo chí có sụt giảm cơ hội việc làm trong thời gian tới (Ảnh: Hà Linh).

Mỗi ngày, hàng nghìn thông tin lan truyền trên mạng xã hội nhưng làm sao có được thông tin hay, chính xác, giá trị và đạo đức... lại rất cần vai trò của nhà báo chuyên nghiệp.

Việc sáp nhập có thể thu gọn các cơ quan báo chí nhưng không thu hẹp việc làm của các cơ quan báo chí. Điều này mở ra nền tảng và cơ hội mới với báo chí số, báo chí đa phương tiện, báo chí dữ liệu…

Do đó nếu có mơ ước, có khát vọng truyền tải những thông tin hay, chính xác nhất, các em hãy mạnh dạn lựa chọn ngành báo chí làm nơi trau dồi kiến thức.

PGS.TS Đặng Hồng Sơn, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) cho rằng, việc sáp nhập, thu hẹp các cơ quan báo chí, truyền thông giúp mở rộng cơ hội việc làm ở khối ngoài công lập, tư nhân do chính bản thân làm chủ.

Sinh viên học cao đẳng sớm được đi thực tập ở các doanh nghiệp (Ảnh: D. Khang).

Chỉ cần một tiệm làm tóc đắt khách, bạn đã hạnh phúc

Chia sẻ tại ngày hội tư vấn, GS.TS Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) cho rằng, chúng ta đang sống trong một kỷ nguyên mà trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, kinh tế xanh, công nghệ số, hội nhập toàn cầu đang tái định hình mọi lĩnh vực.

Những ngành nghề của hôm qua có thể không còn là trung tâm của ngày mai. Những nghề của ngày mai có thể chưa kịp xuất hiện trong sách giáo khoa hôm nay. Những kỹ năng của hôm nay có thể chưa đủ cho thập kỷ tới.

Các em hãy nhớ rằng, đây không chỉ chọn ngành học mà đang chọn một hành trình phát triển bản thân.

Các bạn không chỉ chọn một tấm bằng mà đang chọn một con đường để đi, một việc để làm, để yêu, để cống hiến, để phụng sự quốc gia.

Vụ trưởng khuyên thí sinh hãy lắng nghe, trao đổi, đối thoại để có quyết định phù hợp với năng lực, sở trường và điều kiện của bản thân.

"Bạn không phải lo sợ khi mình không chọn theo ngành hot, bạn cũng đừng nghĩ nghề mình yêu không phải là nghề của số đông.

Một quốc gia mạnh không phải chỉ vì có nhiều kỹ sư hay nhiều bác sĩ. Một quốc gia mạnh, tự cường khi mỗi công dân khi mỗi chúng ta phát huy hết tiềm năng của mình, khi chúng ta làm chủ tri thức, làm chủ công nghệ, làm chủ tương lai", ông Thảo nhấn mạnh.

Cánh cửa đại học không phải duy nhất mà chỉ là bệ phóng (Ảnh: D. Khang).

Cũng theo ông, cánh cửa đại học không phải là điểm đến cuối cùng mà là bệ phóng. Ở giảng đường đại học sẽ giúp các em học cách tư duy phản biện, học cách hợp tác, học cách sáng tạo, học cách thất bại và đứng dậy mạnh mẽ hơn.

Về điều này, TS Đồng Văn Ngọc, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội cho rằng, học đại học thoạt nghe sẽ thấy tương lai rất đẹp trong hồ sơ. Thế nhưng học cao đẳng cũng là con đường bước đến tương lai tươi sáng.

Theo chuyên gia này, con đường đi đến hạnh phúc không nhất thiết phải bắt nguồn từ việc học đại học. Có những em học cao đẳng nhưng ra trường có một tiệm làm tóc đắt khách, thu nhập cao, cuộc sống đã rất hạnh phúc.

Nhưng cũng có những em vất vả để học đại học nhưng ra trường không xin được việc làm kéo dài. Do vậy tôi cho rằng, việc học đại học không liên quan đến thành công và trưởng thành của các em.

“Học cao đẳng, các em có thể sớm đi thực tập, trải nghiệm ở các doanh nghiệp. Ở trường tôi, năm thứ 2 trở đi, có những em đã được nhận vào doanh nghiệp với mức lương 20-30 triệu đồng/tháng. Đó là cơ hội khi các em chọn học cao đẳng”, ông Ngọc chia sẻ.