Vì sao học sinh TPHCM đăng ký vào lớp 10 cách 10-13km phải làm biên bản?

Theo quy định tuyển sinh, Sở GD&ĐT TPHCM yêu cầu các trường THCS có học sinh lớp 9 phải in danh sách kiểm dò, tổ chức tư vấn và lập biên bản đối với những học sinh có khoảng cách từ nơi ở thực tế đến trường đăng ký nguyện vọng vượt quá 10km đối với khu vực thuộc TPHCM và Bình Dương (cũ), hoặc vượt quá 13km đối với khu vực thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ).

Nhà trường đồng thời phải lưu trữ hồ sơ tư vấn để phục vụ công tác giải quyết khiếu nại và kiểm tra sau tuyển sinh.

Quy định này xuất phát từ thực tế nhiều năm qua, khi một số phụ huynh, học sinh, thậm chí cả giáo viên ưu tiên việc tư vấn để học sinh "chắc ăn" việc trúng tuyển vào trường công lập mà chưa quan tâm đến yếu tố khoảng cách đi lại.

Học sinh tại TPHCM (Ảnh minh hoạ: Trịnh Nguyễn).

Điều này dẫn đến tình trạng một số trường hợp trúng tuyển nhưng không nhập học, trong khi nhiều học sinh khác lại mất cơ hội, ảnh hưởng đến công tác tuyển sinh chung.

Ông Nguyễn Văn Phong, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM, cho biết hiện tượng trúng tuyển nhưng không nhập học không chỉ xảy ra tại TPHCM mà còn ở nhiều địa phương khác.

Để hạn chế tình trạng này, Sở GD&ĐT TPHCM tăng cường vai trò tư vấn, hướng dẫn của các trường THCS và giáo viên lớp 9, đồng thời yêu cầu sự phối hợp giữa nhà trường và gia đình trong việc lựa chọn nguyện vọng phù hợp với năng lực và điều kiện đi lại, tránh phát sinh nguyện vọng “ảo”.

Ông Phong cũng cho biết Sở đã tổ chức tập huấn cho hiệu trưởng và toàn bộ giáo viên chủ nhiệm lớp 9 nhằm lưu ý trong công tác tư vấn chọn nguyện vọng cho học sinh và phụ huynh.

Đặc biệt, năm nay ngoài việc thống kê số học sinh trúng tuyển, Sở sẽ thống kê thêm tỷ lệ học sinh nhập học. Đây sẽ là căn cứ để đánh giá trách nhiệm của các trường THCS, đồng thời phối hợp với UBND xã, phường trong công tác quản lý.

Sau khi công bố danh sách trúng tuyển và học sinh nhập học, Sở GD&ĐT TPHCM sẽ phối hợp với địa phương để có hướng xử lý đối với các cơ sở giáo dục có tình trạng tư vấn dẫn đến nguyện vọng “ảo”, làm ảnh hưởng đến cơ hội của học sinh khác.

Theo ông Nguyễn Văn Phong, những năm trước, bản đồ GIS đã được áp dụng trong tuyển sinh lớp 10 tại TPHCM trước khi sáp nhập và mang lại hiệu quả tích cực trong việc hỗ trợ học sinh, phụ huynh lựa chọn nguyện vọng phù hợp.

Hệ thống này cho phép xác định khoảng cách địa lý từ nhà đến trường, được đánh giá là hữu ích trong quá trình đăng ký.

Năm nay, khi địa bàn được mở rộng và số lượng học sinh tăng, việc cập nhật, chuẩn hóa hệ thống GIS theo đơn vị hành chính mới đã được Sở triển khai từ sớm.

Từ cuối năm 2025, Ban Giám đốc Sở GD&ĐT đã chỉ đạo Phòng Quản lý chất lượng chuẩn hóa toàn bộ dữ liệu các trường THPT theo địa danh hành chính mới, đảm bảo hệ thống phản ánh chính xác sau sáp nhập.

Khi phụ huynh và học sinh sử dụng bản đồ GIS để đăng ký nguyện vọng, các thông tin về vị trí trường, khoảng cách, tuyến đường đều đã được cập nhật theo địa giới hành chính mới.

Điều này giúp việc lựa chọn nguyện vọng chính xác hơn, thuận tiện cho việc đi lại trong quá trình học tập, đồng thời góp phần tạo tâm lý ổn định cho học sinh trước kỳ thi.