USTH: Hướng tới sự xuất sắc từ mô hình hội tụ nguồn lực học thuật Việt Nam - Pháp

Nhìn lại hành trình 5 năm gắn bó và đồng hành cùng Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH), GS. Jean-Marc Lavest - Hiệu trưởng chính - có những chia sẻ về thế mạnh, mô hình hợp tác quốc tế độc đáo cũng như định hướng phát triển chiến lược của USTH nhằm vươn tới sự xuất sắc trong đào tạo và nghiên cứu.

Mô hình đào tạo xuất sắc theo các chuẩn mực của Pháp và châu Âu

Theo GS. Jean-Marc Lavest, Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển, trong đó năng lực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ngày càng trở thành yếu tố quan trọng đối với năng lực cạnh tranh quốc gia.

Trong bối cảnh đó, giáo dục đại học không chỉ phải đáp ứng nhu cầu nhân lực trước mắt mà còn cần chuẩn bị đội ngũ có năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ và thích ứng với những thay đổi chiến lược của nền kinh tế.

GS. Jean-Marc Lavest (trái), Hiệu trưởng chính USTH nhận kỷ niệm chương từ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Ảnh: USTH).

GS. Jean-Marc Lavest chia sẻ định hướng phát triển của USTH được xây dựng trên cơ sở tham khảo những mô hình đại học khoa học - công nghệ tiên tiến trên thế giới, đồng thời phát huy những giá trị và thế mạnh đặc thù của Việt Nam và Pháp. Một ví dụ tiêu biểu là Viện Công nghệ California (Caltech, Hoa Kỳ) - cơ sở đào tạo có quy mô nhỏ nhưng có chất lượng đào tạo và nghiên cứu đặc biệt xuất sắc.

Với quy mô chỉ khoảng 2.400 sinh viên, Caltech hiện đứng thứ 7 thế giới, theo Times Higher Education World University Rankings 2026 và thứ 7 theo QS World University Rankings 2027.

Lấy nguồn cảm hứng từ Caltech, các trường kỹ sư Pháp, GS. Lavest nhấn mạnh mục tiêu của USTH là phát triển theo chiều sâu, đề cao chất lượng, lấy sự xuất sắc làm kim chỉ nam trong đào tạo và nghiên cứu.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đến thăm và phát biểu tại USTH vào năm 2025 (Ảnh: USTH).

Nhà trường tập trung vào những lĩnh vực khoa học nền tảng và những lĩnh vực công nghệ chiến lược, thay vì mở rộng theo hướng đa ngành. Các chương trình đào tạo được phát triển dựa trên thế mạnh của các đối tác Pháp và gắn với định hướng phát triển chiến lược của Việt Nam.

Các lĩnh vực công nghệ ưu tiên của USTH gồm trí tuệ nhân tạo, khoa học dữ liệu, an toàn thông tin, vi mạch bán dẫn, công nghệ sinh học, khoa học vật liệu, năng lượng, cơ điện tử, hàng không, khoa học vũ trụ.

Các lĩnh vực khoa học nền tảng gồm Toán học, Vật lý, Hóa học, Khoa học sự sống, Khoa học trái đất. Trong thời gian tới, nhà trường dự kiến mở thêm các chương trình đào tạo mới gắn với định hướng phát triển của quốc gia: lĩnh vực y dược, năng lượng hạt nhân, đường sắt tốc độ cao...

Tuy nhiên, theo GS. Jean-Marc Lavest, phát triển đào tạo khoa học và công nghệ không thể chỉ dựa trên những biến động ngắn hạn của thị trường lao động. Từ khi một chương trình đào tạo được triển khai đến khi có những sinh viên đầu tiên tốt nghiệp và tham gia thị trường lao động có thể mất khoảng 3-5 năm.

Vì vậy, phát triển đào tạo cần dựa trên dự báo nhu cầu nhân lực trong trung và dài hạn, đồng thời tính toán quy mô đào tạo phù hợp với quá trình phát triển thực tế của từng lĩnh vực.

Tại USTH, quá trình xây dựng và phát triển chương trình đào tạo được thực hiện khi nghiên cứu nghiêm túc xu hướng phát triển của khoa học - công nghệ, phân tích nhu cầu nhân lực và học hỏi kinh nghiệm đào tạo quốc tế, đặc biệt từ các đại học và trường kỹ sư hàng đầu của Pháp.

Cách tiếp cận này giúp trường không chỉ đón đầu xu hướng mà còn xác định được nền tảng kiến thức và năng lực mà người học cần được trang bị để có thể thích ứng với những thay đổi nhanh chóng của thị trường lao động.

“Con đường để một trường đại học đạt đến sự xuất sắc không bao giờ là dễ dàng, đòi hỏi sự nhất quán về các chuẩn mực chất lượng từ tuyển sinh, chương trình đào tạo đến đội ngũ giảng viên và môi trường học thuật”, ông cho biết.

GS. Jean-Marc Lavest nhấn mạnh, với USTH, xuất sắc không chỉ là một mục tiêu hướng tới mà còn là một chuẩn mực được duy trì trong mọi hoạt động. Một khi đã lựa chọn chuẩn mực đó, chất lượng không phải là yếu tố có thể thỏa hiệp.

Kiến tạo sự xuất sắc trên nền tảng nguồn lực trình độ cao giữa Việt Nam và Pháp

Theo GS. Jean-Marc Lavet, bệ phóng để USTH hướng tới sự xuất sắc trong đào tạo và nghiên cứu dựa trên hai trụ cột chính: sự hỗ trợ mạnh mẽ từ hệ sinh thái giáo dục, khoa học - công nghệ của hai quốc gia, thông qua Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST) và Liên minh gần 30 đại học, cơ quan nghiên cứu hàng đầu của Pháp (USTH Consortium).

Ông nhận định đây là những nguồn lực có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển của USTH, đồng thời tạo nên thương hiệu và bản sắc độc đáo của trường trong hệ thống giáo dục Việt Nam và quốc tế.

Là trường đại học trực thuộc VAST, cơ quan nghiên cứu quy tụ đội ngũ gần 2.000 nhà khoa học làm việc trong 15 viện/trung tâm nghiên cứu trong các lĩnh vực khoa học công nghệ mũi nhọn của Việt Nam, USTH có lợi thế tiếp cận nguồn lực nghiên cứu trình độ cao, từ đó kết nối và khai thác hiệu quả các nguồn lực này để nâng cao chất lượng đào tạo.

Sinh viên USTH thực hành trong phòng sạch thuộc Viện Khoa học Vật liệu, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Ảnh: USTH).

GS. Jean-Marc Lavest đánh giá tiềm năng lớn nhất của USTH nằm ở khả năng tạo ra sức mạnh cộng hưởng giữa trường và các viện nghiên cứu thuộc VAST. Khi đào tạo, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo được kết nối chặt chẽ, USTH có điều kiện từng bước hình thành một hệ sinh thái đào tạo - nghiên cứu có bản sắc riêng và năng lực cạnh tranh quốc tế.

Cùng với hệ sinh thái của VAST, hợp tác với các đối tác Pháp là trụ cột thứ hai tạo nên bản sắc của USTH. Các đối tác Pháp tham gia sâu vào các hoạt động đào tạo của USTH thông qua: xây dựng và phát triển chương trình, cử giảng viên sang giảng dạy, trao đổi sinh viên, tiếp nhận thực tập sinh, triển khai các dự án nghiên cứu chung, đồng hướng dẫn nghiên cứu sinh và phát triển các chương trình song bằng Việt - Pháp ở các trình độ đại học, thạc sĩ và tiến sĩ.

Hằng năm, khoảng 200 lượt giảng viên và nhà khoa học quốc tế tới tham gia giảng dạy, nghiên cứu và trao đổi học thuật tại USTH. Nhà trường đồng thời phát triển mối quan hệ hợp tác đào tạo và nghiên cứu với các đối tác tại hơn 20 quốc gia.

Giảng viên và sinh viên trao đổi từ Đại học Paris Cité (Pháp) tại USTH (Ảnh: USTH).

Các nguồn lực này trở thành đòn bẩy quan trọng để USTH xây dựng môi trường học thuật theo chuẩn mực quốc tế, từ đó giúp sinh viên Việt Nam được trải nghiệm “du học” ngay tại Việt Nam.

GS. Jean-Marc Lavest nhấn mạnh sự kết hợp chặt chẽ giữa nguồn lực trí tuệ và thế mạnh khoa học - công nghệ của Việt Nam và Pháp tạo nên nền tảng vững chắc để USTH thu hút, phát triển và bồi dưỡng tài năng khoa học - công nghệ, qua đó đóng góp cho sự chuyển mình của Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Sinh viên USTH thực hành trong các phòng thí nghiệm hiện đại. (Ảnh: USTH)

GS. Jean-Marc Lavest cho biết, chất lượng đào tạo của USTH đã được công nhận thông qua các đánh giá và công nhận của các tổ chức kiểm định quốc tế, trong đó có Hội đồng cấp cao đánh giá giáo dục đại học và nghiên cứu Pháp năm 2023 và đạt chứng nhận 4 sao của QS Stars năm 2026.

USTH cũng 2 năm liền nằm trong Top 10 các trường đại học hàng đầu Việt Nam theo bảng xếp hạng VNUR (Vietnam University Ranking), xếp thứ 6 vào năm 2026 và xếp thứ 7 vào năm 2025. Đồng thời, nhà trường được đánh giá là dự án hợp tác giáo dục thành công nhất của Chính phủ Pháp tại nước ngoài. Thực tế, USTH đã và đang trở thành một biểu tượng cho mối quan hệ hợp tác và tình hữu nghị giữa Việt Nam và Pháp.

Những thành tựu này là sự khẳng định về chất lượng đào tạo, nghiên cứu cũng như uy tín học thuật của USTH trong cộng đồng học thuật quốc tế. USTH đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ nằm trong Top 5 trường đại học hàng đầu Việt Nam và đến năm 2035, vươn lên Top 200 trường đại học hàng đầu châu Á.