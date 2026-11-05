Thông tin có trong Dự thảo Thông tư về tiêu chuẩn, điều kiện và quy trình bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư (GS, PGS) ban hành ngày 5/11 của Bộ GD&ĐT.

Theo đó, dự thảo quy định tiêu chuẩn chung bổ nhiệm ứng viên GS, PGS, ngoài các yêu cầu về đạo đức, văn bằng, các loại năng lực, ứng viên chức danh phải có khả năng sử dụng tiếng Anh để giảng dạy, nghiên cứu.

Đối với các khối ngành được sử dụng tiếng Nga, Pháp, Trung hoặc Đức, ứng viên phải biết giao tiếp cơ bản bằng tiếng Anh.

“Việc đáp ứng yêu cầu về năng lực ngoại ngữ được minh chứng bằng các văn bằng, chứng chỉ hoặc sản phẩm chuyên môn phù hợp theo quy định”, theo dự thảo.

Ngoài các yêu cầu cơ bản, ứng viên GS, PGS phải biết sử dụng tiếng Anh (Ảnh minh họa: Hoài Nam).

Ngoài yêu cầu về ngoại ngữ, ứng viên cũng không thuộc các trường hợp đang bị kết luận vi phạm liêm chính khoa học trong vòng 5 năm trước ngày hết hạn nhận hồ sơ; đang thi hành kỷ luật từ khiển trách trở lên; đang trong thời hạn khởi tố bị can…

“Khi có thông tin phản ánh, tố cáo phải được xác minh theo thẩm quyền, không tự thay thế kết luận vi phạm”, dự thảo nêu rõ.

Về việc xét duyệt, bổ nhiệm GS, PGS, dự kiến do chính Hội đồng đánh giá do cơ sở giáo dục đại học thành lập thực hiện, gắn trực tiếp với nhu cầu, chỉ tiêu, chiến lược phát triển và vị trí việc làm của cơ sở đó.

Cụ thể, người đứng đầu các đại học quyết định thành lập hội đồng đánh giá ứng viên GS, PGS theo ngành, nhóm ngành hoặc theo vị trí chức danh cần tuyển chọn, có thể theo từng đợt hoặc định kỳ hàng năm.

Như vậy, dự thảo bãi bỏ hoàn toàn các quy định về Hội đồng Giáo sư nhà nước, Hội đồng Giáo sư ngành/liên ngành và Hội đồng Giáo sư cơ sở theo các thông tư cũ.

Thay vì dựa vào chỉ tiêu cứng nhắc xét toàn quốc theo đợt như trước, dự thảo quy định cơ sở đào tạo tự chủ xác định số lượng giáo sư, phó giáo sư tối đa của từng nhóm ngành dựa trên công thức tính cụ thể gắn liền với số giảng viên cơ hữu có trình độ tiến sĩ, tỷ trọng thu từ hoạt động khoa học công nghệ và số bằng tiến sĩ trường cấp cho nghiên cứu sinh.

Trong số lượng tối đa đó, số lượng giáo sư của nhóm ngành không vượt quá 25% tổng số phó giáo sư của nhóm ngành.

Trước đó, Bộ GD&ĐT lấy ý kiến về việc xây dựng Dự thảo Thông tư mới về xét công nhận giáo sư, phó giáo sư.

Điểm điều chỉnh quan trọng là việc bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư gắn với vị trí việc làm, định hướng phát triển của cơ sở giáo dục đại học; chuyển từ cơ chế xét công nhận chức danh giáo sư, phó giáo sư theo mô hình tập trung sang cơ chế để các cơ sở giáo dục đại học trực tiếp tuyển chọn, bổ nhiệm và quản lý đội ngũ học thuật trình độ cao.