Tuyển sinh lớp 10 không phụ thuộc vào địa giới hành chính

Ngày 5/5, bà Y Ngọc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi, chủ trì cuộc họp để triển khai nhiệm vụ kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027 và thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Theo báo cáo của Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ngãi, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027 diễn ra vào ngày 1-2/6. Thí sinh thi 3 môn gồm ngữ văn, toán và tiếng Anh. Đối với thí sinh dự thi vào trường chuyên sẽ thi thêm môn chuyên. Kết quả tuyển sinh được công bố trước ngày 31/7.

Thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2025-2026 tại Quảng Ngãi (Ảnh: Quốc Triều).

Toàn tỉnh có gần 31.000 học sinh hoàn thành chương trình THCS, trong đó số thí sinh dự thi sẽ được thống kê chính xác sau khi kết thúc thời gian đăng ký vào ngày 15/5. Tại Quảng Ngãi sẽ có 61 hội đồng thi với 1.291 phòng thi, khoảng 3.200 cán bộ, giáo viên tham gia công tác thi.

Điểm đổi mới đáng chú ý nhất trong kỳ thi năm nay là sự thay đổi về địa bàn tuyển sinh. Theo đó, việc tuyển sinh (trừ trường Phổ thông dân tộc nội trú ở các xã) không phụ thuộc địa giới hành chính. Điều này cho phép học sinh có quyền lựa chọn môi trường học tập phù hợp với năng lực, nguyện vọng cá nhân mà không còn bị ràng buộc bởi địa giới hành chính xã, phường.

Đối với kỳ thi tốt nghiệp THPT, tính đến ngày 3/5, đã có 20.700 thí sinh Quảng Ngãi đăng ký dự thi. Toàn tỉnh có 49 điểm thi chính thức với 895 phòng thi; 3.310 cán bộ, giáo viên, nhân viên làm công tác thi...

Để chuẩn bị tốt nhất cho các kỳ thi, bà Y Ngọc đề nghị Sở GD&ĐT chỉ đạo các điểm trường tập trung cho công tác ôn tập, bồi dưỡng kiến thức cho học sinh lớp 9 và lớp 12 một cách khoa học, hiệu quả.

Sở phải tổ chức quán triệt nghiêm túc quy chế thi, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đặc biệt là hướng dẫn học sinh lớp 9 đăng ký dự thi chính xác, đúng thời gian quy định và lựa chọn trường phù hợp với năng lực bản thân.

Đồng thời, Sở chủ động phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan chuẩn bị cơ sở vật chất, phương tiện cho kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

Các xã, phường, đặc khu cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đồng hành cùng phụ huynh và học sinh; quan tâm phổ biến quy chế cho đối tượng thí sinh tự do, rà soát số thí sinh có hoàn cảnh khó khăn để có biện pháp hỗ trợ kịp thời giúp các em yên tâm dự thi.