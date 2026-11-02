Theo định hướng tuyển sinh đại học chính quy năm 2027, Đại học Quốc gia TPHCM dự kiến kết hợp 4 nhóm tiêu chí gồm kết quả thi tốt nghiệp THPT, điểm thi đánh giá năng lực, kết quả học tập THPT (học bạ) và điểm cộng, điểm thưởng (nếu có).

Dự kiến định hướng khung công thức xét tuyển tổng hợp, gồm: XTTH = w1 THPT + w2 ĐGNL + w3 Học bạ + [điểm cộng, điểm thưởng].

Trong đó, các trọng số (w1, w2, w3) được tính toán theo tỷ lệ nhập học từng phương thức trong 3 năm gần nhất hoặc hồi quy điểm trung bình học tập với tiêu chí xét tuyển.

Thang điểm xét tuyển thống nhất toàn hệ thống là 100 và các đơn vị tự chủ về trọng số, hệ số, cách quy đổi, khung quy đổi điểm và chứng chỉ ngoại ngữ.

Các trường thành viên được tự chủ xác định trọng số, hệ số, cách quy đổi điểm và ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào phù hợp với ngành đào tạo.

Thí sinh dự thi kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM (Ảnh minh họa: Nguyễn Loan).

Về điểm cộng, điểm thưởng, Đại học Quốc gia TPHCM sẽ xem xét áp dụng phù hợp sau khi Bộ GD&ĐT ban hành quy chế tuyển sinh sửa đổi.

Đối với diện ưu tiên xét tuyển tại 149 trường THPT, từ năm học 2027-2028, thí sinh dự kiến phải có ít nhất 2 năm học tại trường thuộc danh sách và kết quả học tập trung bình 3 năm THPT từ mức tốt trở lên. Từ năm 2029, diện ưu tiên này dự kiến chỉ áp dụng với học sinh trường THPT chuyên.

Đáng chú ý, Trường Đại học Khoa học Sức khỏe (Đại học Quốc gia TPHCM) đang cân nhắc bỏ điểm học bạ khỏi công thức xét tuyển tổng hợp do tiêu chí này có khả năng phân loại thấp. Nếu thực hiện, trường sẽ căn cứ vào điểm thi tốt nghiệp THPT và điểm thi đánh giá năng lực; chứng chỉ ngoại ngữ, thành tích khác được xem xét làm tiêu chí phụ khi thí sinh bằng điểm.

Theo kế hoạch tuyển sinh, Bộ GD&ĐT dự kiến cho phép mỗi cơ sở đào tạo sử dụng tối đa 5 phương thức tuyển sinh, nhưng mỗi ngành hoặc chương trình đào tạo chỉ được sử dụng tối đa 3 phương thức từ năm 2027.

Về thời gian xét tuyển, Bộ dự kiến thí sinh đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng đợt 1 từ 9h ngày 1/7 đến 16h30 ngày 13/7/2027; nộp lệ phí trực tuyến từ ngày 14/7 đến 17h ngày 20/7/2027. Quá trình lọc ảo diễn ra từ ngày 6/8 đến 17h ngày 10/8. Các trường công bố điểm chuẩn đợt 1 trước 17h ngày 12/8/2027.

Bộ GD&ĐT yêu cầu các cơ sở đào tạo công bố phương án tuyển sinh năm 2027 trước ngày 31/12/2026 để thí sinh chủ động chuẩn bị.