Từ vụ nam sinh lớp 12 bị đâm tử vong: Do ảnh hưởng tiêu cực của mạng xã hội

Ông Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa, đã ký ban hành công văn khẩn gửi các cấp, ngành, đoàn thể và địa phương, yêu cầu tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống bạo lực học đường trên địa bàn tỉnh.

Công văn nhấn mạnh, dù các cấp ủy Đảng, chính quyền đã dành nhiều quan tâm đến công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em và xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, tình trạng bạo lực học đường tại Thanh Hóa vẫn có chiều hướng gia tăng và diễn biến phức tạp, với tính chất ngày càng nghiêm trọng.

Chương trình tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông, phòng chống ma tuý và bạo lực học đường tại Trường THCS Điện Biên (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa).

Theo thống kê, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã ghi nhận 9 vụ bạo lực học đường. Đáng chú ý là vụ nữ sinh Trường THPT Nông Cống 2 bị đánh và clip phát tán trên mạng xã hội, cùng vụ một số học sinh Trường THPT Đặng Thai Mai, xã Quảng Bình đánh nhau khiến 1 học sinh tử vong.

Nguyên nhân được xác định là do một bộ phận học sinh thiếu kỹ năng ứng xử, chịu ảnh hưởng tiêu cực từ mạng xã hội, trò chơi, phim ảnh bạo lực. Bên cạnh đó, một số cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường chưa được tập huấn đầy đủ, thiếu kỹ năng phát hiện và can thiệp sớm. Sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và các tổ chức xã hội trong giáo dục, quản lý học sinh cũng chưa thực sự hiệu quả.

Tỉnh ủy Thanh Hóa yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu UBND tỉnh đưa nội dung phòng, chống bạo lực học đường vào các chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội hàng năm, thay vì chỉ dừng lại ở các văn bản, chỉ thị thường niên hoặc đột xuất.

Sở Giáo dục và Đào tạo cần thiết lập đường dây nóng tiếp nhận phản ánh về bạo lực học đường, đồng thời phân công giáo viên có kinh nghiệm, kỹ năng để kịp thời phát hiện và xử lý các tình huống nguy cơ.

Tỉnh ủy giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh triển khai các mô hình, diễn đàn như “Cổng trường an toàn”, “Tổ tư vấn học đường”, “Phòng chống bạo lực học đường” nhằm sớm phát hiện, phòng ngừa và hóa giải mâu thuẫn.

Các nhà trường được yêu cầu phối hợp chặt chẽ với gia đình và xã hội trong công tác quản lý, giáo dục học sinh.

Tỉnh ủy Thanh Hóa cũng giao nhiệm vụ cho các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng cho đoàn viên, hội viên, thanh thiếu nhi, học sinh, chủ động phòng ngừa bạo lực học đường, tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi xâm phạm quyền trẻ em, học sinh.