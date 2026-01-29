Từ sân khấu nhạc kịch đến phương pháp giáo dục nhất quán tại STEAM Wonders

Khi sân khấu trở thành lớp học mở để các con khám phá

Việc đưa nhạc kịch vào môi trường mầm non không nhằm tạo ra những “nghệ sĩ nhí”, mà để trẻ được trải nghiệm, được thể hiện bản thân trong một không gian an toàn. Sân khấu lúc đó không còn là nơi biểu diễn, mà trở thành một lớp học rộng lớn hơn, nơi trẻ học cách hợp tác và phối hợp cùng nhau.

Không gian sân khấu - nơi các em thể hiện sự tự tin và bản lĩnh của mình (Ảnh: STEAM Wonders).

Điểm cốt lõi mà chương trình nhạc kịch song ngữ muốn truyền tải chính là sự tôn trọng. Tôn trọng cảm xúc, nhịp phát triển và khả năng riêng của từng trẻ. Có em mạnh dạn, tự tin đứng ở trung tâm sân khấu; có em lại nhẹ nhàng, trầm lắng hơn ở những vai trò phía sau. Nhưng tất cả đều được ghi nhận và khích lệ.

Trẻ không bị ép phải giống nhau, không bị áp đặt theo một khuôn mẫu cố định. Thay vào đó, giáo viên đóng vai trò quan sát, đồng hành và tạo điều kiện để mỗi em phát huy thế mạnh riêng của mình.

Trẻ em được tôn trọng và phát huy thế mạnh của riêng mình (Ảnh: STEAM Wonders).

Giáo dục song ngữ cho thế hệ công dân toàn cầu qua nhạc kịch

Một trong những dấu ấn của nhạc kịch là hình thức song ngữ, với sự đan xen linh hoạt giữa tiếng Việt và tiếng Anh. Trẻ không học ngoại ngữ theo cách truyền thống, mà sử dụng ngôn ngữ một cách tự nhiên thông qua lời hát, câu thoại và tương tác trên sân khấu.

Cách tiếp cận này phản ánh rõ định hướng đào tạo song ngữ của trường: ngoại ngữ không phải là môn học riêng lẻ, mà là công cụ để trẻ giao tiếp, khám phá và thể hiện bản thân. Khi tiếng Anh xuất hiện trong bối cảnh quen thuộc, gắn liền với cảm xúc tích cực, trẻ hình thành phản xạ ngôn ngữ một cách nhẹ nhàng và bền vững.

Thầy cô tương tác và kể chuyện cùng con trên sân khấu lớn (Ảnh: STEAM Wonders).

Phương pháp STEAM và học qua dự án: Nền tảng phía sau ánh đèn sân khấu

Phía sau một chương trình nhạc kịch hoàn chỉnh là quá trình học tập theo phương pháp STEAM và học qua dự án. Những hoạt động như xây dựng câu chuyện, làm đạo cụ, sắp xếp đội hình,... giúp trẻ rèn luyện tư duy logic, khả năng giải quyết vấn đề, làm việc nhóm và tính thẩm mỹ - những yếu tố cốt lõi của giáo dục STEAM. Nghệ thuật (Arts) không tách rời khoa học hay công nghệ, mà trở thành cầu nối giúp trẻ hiểu thế giới xung quanh một cách toàn diện và sinh động hơn.

Hoạt động STEAM giúp con rèn luyện tư duy và kỹ năng giải quyết vấn đề (Ảnh: STEAM Wonders).

Chương trình nhạc kịch song ngữ cũng là dịp để phụ huynh hiểu hơn triết lý giáo dục được nhà trường vun đắp. Nhiều phụ huynh chia sẻ sự bất ngờ khi chứng kiến con mình dạn dĩ trên sân khấu, sử dụng tiếng Anh tự nhiên và hợp tác tốt với bạn bè.

Sự đồng hành của các gia đình là nền tảng quan trọng để trẻ phát triển toàn diện. Khi phụ huynh hiểu và tin tưởng vào triết lý “tôn trọng thế giới riêng của trẻ”, quá trình giáo dục sẽ trở nên nhất quán và hiệu quả hơn.

Phụ huynh đồng hành và dõi theo con trong mọi khoảnh khắc (Ảnh: STEAM Wonders).

Nhạc kịch song ngữ khép lại, nhưng những giá trị mà chương trình mang lại vẫn tiếp tục lan tỏa trong từng hoạt động học tập hàng ngày. Đó không chỉ là một sự kiện nổi bật, mà là minh chứng cho định hướng giáo dục hiện đại được hệ thống mầm non song ngữ STEAM Wonders kiên định theo đuổi.

Với nền tảng STEAM cùng phương pháp học qua dự án và môi trường song ngữ, trường hướng đến mục tiêu nuôi dưỡng học sinh tự tin, giàu cảm xúc, có tư duy độc lập và biết tôn trọng sự khác biệt. Trong thế giới ấy, mỗi đứa trẻ được là chính mình và đó chính là giá trị cốt lõi mà giáo dục mầm non cần hướng tới trong xã hội hiện đại.