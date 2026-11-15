Từ hôm nay, ngày 15/11, Thông tư 81/2026/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT quy định về Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh chính thức có hiệu lực, thay thế Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011.

Thông tư mới quy định cụ thể nguyên tắc tổ chức, hoạt động, quyền và trách nhiệm của Ban đại diện cha mẹ học sinh (thường được gọi là hội phụ huynh). Trong đó, đáng chú ý là những quy định nghiêm cấm Ban đại diện thu, tiếp nhận, quản lý tiền quỹ và sử dụng danh nghĩa của mình để vận động tài trợ cho nhà trường.

Cấm thu, giữ tiền quỹ dưới danh nghĩa Ban đại diện

Theo Điều lệ mới, Ban đại diện cha mẹ học sinh được thành lập nhằm đại diện, tập hợp và phản ánh ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị của cha mẹ học sinh; phối hợp với cơ sở giáo dục và cha mẹ học sinh trong việc chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ mầm non, học sinh.

Ở phạm vi nhóm, lớp, Ban đại diện có trách nhiệm tập hợp, phản ánh ý kiến, nguyện vọng của phụ huynh; phối hợp với giáo viên phụ trách nhóm, lớp hoặc giáo viên chủ nhiệm trong công tác chăm sóc, giáo dục học sinh.

Ban đại diện còn có nhiệm vụ hỗ trợ trao đổi thông tin giữa cha mẹ học sinh với giáo viên và cơ sở giáo dục; phối hợp thực hiện các hoạt động có sự tham gia của cha mẹ học sinh theo kế hoạch giáo dục của nhà trường.

Đặc biệt, Điều 10 của Thông tư 81 quy định rõ những việc Ban đại diện cha mẹ học sinh và thành viên Ban đại diện không được làm.

Cụ thể, Ban đại diện không được đặt ra các khoản đóng góp bắt buộc; ấn định hoặc phân bổ mức hỗ trợ, mức hỗ trợ bình quân, mức hỗ trợ tối thiểu, thời hạn hỗ trợ; ép buộc hoặc gây áp lực đối với cha mẹ học sinh trong việc hỗ trợ hoạt động của Ban.

Đáng chú ý, Ban đại diện không được sử dụng danh nghĩa của mình để vận động tài trợ cho cơ sở giáo dục; thu, tiếp nhận, quản lý hoặc sử dụng các khoản tài trợ dành cho cơ sở giáo dục.

Từ hôm nay Ban đại diện cha mẹ học sinh không được đứng ra thu, giữ bất kỳ khoản quỹ nào (Ảnh minh họa: AI).

Thông tư cũng nghiêm cấm Ban đại diện thu, tiếp nhận hoặc quản lý tiền hỗ trợ hoạt động của chính Ban. Việc sử dụng hàng hóa, dịch vụ được hỗ trợ không đúng mục đích cũng bị cấm.

Như vậy, Ban đại diện cha mẹ học sinh không còn được đứng ra lập quỹ, thu và giữ tiền hỗ trợ hoạt động dưới danh nghĩa của ban. Việc vận động tài trợ cho nhà trường cũng không được thực hiện thông qua danh nghĩa Ban đại diện.

Không được gây áp lực với phụ huynh vì chuyện đóng góp

Một điểm đáng chú ý khác của Thông tư 81 là quy định cấm Ban đại diện cha mẹ học sinh lợi dụng hoạt động để vụ lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân.

Ban đại diện cũng không được phân biệt đối xử hoặc gây bất lợi đối với trẻ mầm non, học sinh và cha mẹ học sinh vì việc tham gia hoặc không tham gia hoạt động, hỗ trợ hoạt động của Ban.

Quy định này đặt ra yêu cầu rõ ràng đối với hoạt động của Ban đại diện trong trường học: việc hỗ trợ phải xuất phát từ sự tự nguyện, không được biến thành nghĩa vụ đóng góp hay tạo áp lực tài chính đối với phụ huynh.

Trong thực tế, các khoản thu dưới danh nghĩa quỹ phụ huynh, quỹ lớp, quỹ Ban đại diện cha mẹ học sinh từng gây nhiều tranh luận. Không ít phụ huynh phản ánh tình trạng bị vận động đóng góp với mức tiền cụ thể, thậm chí phải thực hiện theo mức bình quân do Ban đại diện đưa ra.

Việc Thông tư 81 quy định cụ thể những hành vi bị nghiêm cấm được kỳ vọng góp phần chấn chỉnh hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh, hạn chế tình trạng lạm thu và bảo đảm quyền tự nguyện của phụ huynh trong các hoạt động hỗ trợ nhà trường.