Tự chủ công nghệ là nhiệm vụ sống còn của các trường đại học

Ngày 17/1, Trường Đại học Cửu Long đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động nghiên cứu khoa học giai đoạn 2023-2025 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho giai đoạn 2026-2027. Hội nghị nhấn mạnh tầm quan trọng của tự chủ công nghệ trong bối cảnh hiện nay.

Nhà giáo ưu tú, PGS.TS Lương Minh Cừ, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Cửu Long phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Bảo Kỳ).

Phát biểu tại hội nghị, Nhà giáo ưu tú, PGS.TS Lương Minh Cừ, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Cửu Long, khẳng định nghiên cứu khoa học, học thuật, phát huy sáng chế và chuyển giao công nghệ là những nhiệm vụ cốt lõi của mỗi trường đại học.

Ông nhấn mạnh, trong 10 năm qua, Trường Đại học Cửu Long đã có những bước phát triển mạnh mẽ trong nghiên cứu khoa học, đóng góp thiết thực cho địa phương, xã hội và quốc gia.

Hội nghị lần này đặt ra hai mục tiêu lớn: tổng kết, đánh giá những thành tựu, kết quả và hiệu quả của hoạt động nghiên cứu khoa học trong ba năm qua; đồng thời chỉ ra những hạn chế, yếu kém để xây dựng định hướng chiến lược phát triển từ nay đến năm 2028 (ngắn hạn) và đến năm 2030, 2040 (dài hạn).

Đại biểu tham dự hội nghị (Ảnh: Bảo Kỳ).

Gần 10 tỷ đồng cho nghiên cứu khoa học

Theo báo cáo, trong giai đoạn 2023-2025, Trường Đại học Cửu Long đã thực hiện gần 500 đề tài nghiên cứu khoa học của giảng viên và sinh viên, biên soạn 323 giáo trình với tổng kinh phí gần 10 tỷ đồng.

Đáng chú ý, năm 2025, nhà trường đã đăng ký và được phê duyệt đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ: “Nghiên cứu đặc điểm sinh học, sinh thái và di truyền của các loài thuộc giống cua Metaplax (Brachyura: Varunidae) ở vùng đồng bằng sông Cửu Long” với tổng kinh phí 2 tỷ đồng, thực hiện trong 36 tháng (2026-2029).

Trong cùng giai đoạn, trường có 52 bài báo đăng trên tạp chí quốc tế (Scopus, ISI), 135 bài báo trên tạp chí chuyên ngành được Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước tính điểm và 45 bài đăng trong các kỷ yếu hội nghị, hội thảo.

Trường Đại học Cửu Long cũng đã tổ chức thành công 23 hội nghị, hội thảo khoa học (19 trong nước, 4 quốc tế). Nhiều đề tài của cán bộ, giảng viên, sinh viên đã đạt giải cao tại các cuộc thi như Sáng tạo kỹ thuật Trần Đại Nghĩa; Ý tưởng và dự án khởi nghiệp tỉnh Vĩnh Long ...

Ông Nguyễn Văn Bé Hai, Phó Giám đốc Sở Y Tế tỉnh Vĩnh Long trình bày tham luận về nghiên cứu khoa học đặc biệt ở lĩnh vực y tế (Ảnh: Bảo Kỳ).

Định hướng phát triển đến năm 2027

Trong giai đoạn 2026-2027, Trường Đại học Cửu Long đề ra 8 nhiệm vụ giải pháp trọng tâm, bao gồm tiếp tục triển khai Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Nhà trường sẽ đảm bảo tiến độ thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, biên soạn giáo trình cấp trường và tài liệu học tập cấp khoa, đồng thời hình thành nền nếp kê khai, đăng ký các công trình nghiên cứu khoa học trên phần mềm PSC.

Dự kiến, trường sẽ tổ chức 3 hội nghị, hội thảo quốc gia và cấp trường về lĩnh vực sức khỏe và các lĩnh vực khác. Đặc biệt, nhà trường sẽ đẩy mạnh hợp tác trong nước và quốc tế về khoa học - công nghệ, tăng cường ký kết thỏa thuận hợp tác với các đối tác.

Hội nghị đã lắng nghe 6 ý kiến tham luận trực tiếp từ các nhà khoa học, tập trung vào các nội dung như nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học tại Khoa Khoa học sức khỏe, gắn kết nghiên cứu khoa học của Khoa Kỹ thuật - Công nghệ với đào tạo đại học, vai trò của nghiên cứu khoa học trong phát triển Nông nghiệp - Thủy sản bền vững, và nâng cao hiệu quả hoạt động nghiên cứu khoa học tại Khoa Quản trị Kinh doanh.

Hiệu trưởng Trường Đại học Cửu Long khen thưởng các cá nhân, tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp cơ sở từ năm 2023-2025 (Ảnh: Bảo Kỳ).

Dịp này, Trường Đại học Cửu Long đã khen thưởng 5 tập thể và 10 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp cơ sở giai đoạn 2023-2025; 4 tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp cơ sở; 4 tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, hỗ trợ hoạt động nghiên cứu khoa học. Ngoài ra, các giảng viên hướng dẫn và sinh viên đạt giải tại Giải thưởng Loa Thành năm 2025 và Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật Trần Đại Nghĩa lần thứ X, năm 2024-2025 cũng đã được vinh danh.