Trường xoay xở ra sao khi gần 1.500 học sinh chưa được “Nuôi em” chi tiền?

Trong năm học 2025-2026, toàn tỉnh Đắk Lắk có 17 trường với khoảng gần 1.900 học sinh được dự án "Nuôi em" tài trợ suất ăn.

Từ đầu năm học đến nay, chỉ có 2 trường được "Nuôi em" thanh toán tiền suất ăn khoảng 100 triệu đồng, còn lại 15 trường với gần 1.500 học sinh chưa được nhận kinh phí hỗ trợ.

Học sinh nhiều trường tại Đắk Lắk chưa được dự án "Nuôi em" chi trả tiền ăn theo thỏa thuận (Ảnh: Uy Nguyễn).

Lãnh đạo UBND xã Ea Wer, Đắk Lắk cho biết, địa phương có 4 trường học được dự án "Nuôi em" tài trợ suất ăn, gồm 3 trường mầm non và một trường THCS. Dù đã bước vào năm học mới nhiều tháng, các trường này vẫn chưa được dự án chi trả tiền ăn cho học sinh.

Để không làm gián đoạn bữa ăn của trẻ, các trường trên địa bàn xã này buộc phải linh hoạt xoay xở. Một số học sinh mầm non được hưởng chế độ ăn trưa theo Nghị định 105 nên nhà trường tạm thời sử dụng nguồn kinh phí này bù đắp.

Với những trường hợp còn lại, phụ huynh phải đóng góp thêm tiền ăn để duy trì bữa trưa cho các em.

"Nhà trường sẽ chờ khi dự án "Nuôi em" chi trả tiền suất ăn và hoàn lại tiền cho gia đình học sinh”, lãnh đạo UBND xã Ea Wer thông tin.

Tình trạng tương tự cũng diễn ra tại xã Cư Pơng. Một số trường mầm non trên địa bàn đang nợ tiền thực phẩm của các đơn vị cung ứng do chưa được dự án thanh toán.

Lãnh đạo một trường Mầm non tại xã Cư Pơng cho biết, nhà trường đã nợ tiền thực phẩm suốt 4 tháng qua.

"Qua trao đổi, phía dự án "Nuôi em" khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng nhà trường trong thời gian tới. Phía dự án cho biết hiện đang làm việc với các cơ quan chức năng nên chưa thể chi trả ngay cho nhà trường", vị lãnh đạo nhà trường cho hay.

Tại Đắk Lắk, dự án "Nuôi em" tài trợ mỗi suất ăn với mức 8.500 đồng/học sinh. Với số tiền này cùng với sự đóng góp của phụ huynh đã giúp học sinh cải thiện dinh dưỡng trong các bữa ăn bán trú và nội trú.

Theo quy trình, mỗi suất ăn đều được gắn biển tên học sinh, nhà trường chụp hình lưu trữ để phục vụ công tác đối soát, thanh toán. Theo thỏa thuận, sau mỗi chu kỳ 2 tháng tổ chức bữa ăn, dự án "Nuôi em" sẽ chi trả lại kinh phí cho các trường.