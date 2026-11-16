Sở GD&ĐT TPHCM đang lấy ý kiến dự thảo quyết định của UBND TPHCM về chương trình giáo dục mầm non và phổ thông áp dụng cho 4 nhóm mô hình trường, gồm cơ sở giáo dục nhiều cấp học, cơ sở chất lượng cao, cơ sở liên kết giáo dục với nước ngoài và cơ sở thực hiện mô hình trường tiên tiến, hiện đại.

Dự thảo áp dụng đối với cả trường công lập và ngoài công lập, đặt ra nhiều yêu cầu nhằm kiểm soát chất lượng giáo dục, minh bạch các khoản thu và bảo vệ quyền lợi học sinh, phụ huynh.

Cơ sở giáo dục không còn đáp ứng điều kiện tổ chức hoặc tiêu chí, điều kiện theo quy định thì bị thu hồi quyết định phê duyệt chương trình giáo dục của nhà trường và chuyển sang thực hiện chương trình giáo dục quốc gia (chương trình giáo dục đại trà).

Trường hợp chấm dứt mô hình hoặc ngừng liên kết giáo dục, nhà trường phải hoàn trả phần học phí, giá dịch vụ đã thu tương ứng với chương trình chưa thực hiện. Cơ quan quản lý sẽ điều phối, tiếp nhận học sinh chuyển trường để bảo đảm việc học không bị gián đoạn. Kết quả học tập các môn thuộc chương trình bắt buộc của học sinh được công nhận đầy đủ trong và ngoài địa bàn thành phố.

Trường chất lượng cao nếu không đạt chuẩn có thể bị thu hồi quyết định, chuyển sang chương trình giáo dục đại trà (Ảnh minh họa: Nguyễn Loan).

Một điểm đáng chú ý khác là dự thảo yêu cầu các trường phải phân định rõ chương trình giáo dục thành hai phần: chương trình bắt buộc theo chương trình giáo dục quốc gia và chương trình đặc thù, gồm các nội dung tăng cường, phát triển, tích hợp nâng cao.

Đối với nội dung đặc thù có thu phí, nhà trường chỉ được tổ chức khi có văn bản đồng thuận của cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh. Nếu phụ huynh không đăng ký cho con tham gia, trường phải bố trí hoạt động giáo dục khác phù hợp, không được phân biệt đối xử hoặc bỏ mặc học sinh trong giờ học.

Đặc biệt, những nội dung đã thuộc diện hoạt động giáo dục tăng cường theo quy định của Bộ GD&ĐT và TPHCM không được thu tiền của người học. Các trường cũng không được cắt giảm thời lượng, nội dung chương trình bắt buộc để dành thời gian cho phần đặc thù.

Dự thảo nghiêm cấm nhà trường tự ý sử dụng ngoại ngữ thay thế tiếng Việt trong giảng dạy các môn học chính khóa, trừ môn ngoại ngữ hoặc trường hợp pháp luật cho phép.

Về nội dung, chương trình đặc thù phải được thiết kế phù hợp với tâm sinh lý, khả năng tiếp nhận của học sinh ở từng cấp học. Ở bậc mầm non, tiểu học, trường có thể tổ chức các nội dung làm quen tiếng Anh, STEM/STEAM; ở bậc trung học có thể triển khai trí tuệ nhân tạo (AI) ứng dụng, kỹ năng công dân toàn cầu.

Để phụ huynh có căn cứ đánh giá chất lượng tương xứng với mức học phí, dự thảo yêu cầu các trường xác định rõ chuẩn đầu ra của chương trình đặc thù theo từng khối lớp, kèm phương thức đánh giá và minh chứng kết quả. Chuẩn đầu ra là căn cứ đối chiếu với mức thu, giá dịch vụ giáo dục.

Dự thảo được kỳ vọng tạo cơ sở để cơ quan quản lý kiểm soát chất lượng các mô hình giáo dục đặc thù, đồng thời giúp phụ huynh giám sát việc thực hiện cam kết về chương trình, chất lượng và mức thu của nhà trường.