Trường quốc tế tại miền Tây gia nhập mạng lưới CIS toàn cầu

Thêm lựa chọn giáo dục theo chuẩn quốc tế tại miền Tây

Hội đồng các trường quốc tế (Council of International Schools - CIS) là một trong những tổ chức uy tín trong lĩnh vực giáo dục quốc tế, với mạng lưới hơn 1.300 trường học, cao đẳng và đại học tại 116 quốc gia.

Tổ chức này xây dựng hệ thống tiêu chuẩn toàn cầu để đánh giá các trường học, bao gồm các yếu tố như chất lượng học thuật, quản trị, an toàn và phúc lợi học sinh, đạo đức nghề nghiệp cũng như định hướng phát triển công dân toàn cầu.

Toàn cảnh khuôn viên Trường Nội trú Song ngữ Quốc tế EMASI Plus (Ảnh: EMASI Plus).

Sau gần hai năm đi vào hoạt động, EMASI Plus trở thành trường tiên phong tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long được công nhận là thành viên CIS. Đồng thời, trường cũng là đơn vị triển khai chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam ngoài Hà Nội và TPHCM tham gia mạng lưới này.

Việc gia nhập CIS được xem là một dấu mốc trong quá trình phát triển của nhà trường, đồng thời cho thấy định hướng tiếp cận các tiêu chuẩn giáo dục quốc tế ngay tại khu vực miền Tây Nam Bộ.

Báo cáo đánh giá ghi nhận định hướng và cách triển khai

Theo Báo cáo đánh giá tháng 5 của CIS, EMASI Plus thể hiện sự đồng bộ trong định hướng phát triển và vận hành. Các chương trình học, hoạt động giáo dục và quản trị được xây dựng dựa trên sứ mệnh, tầm nhìn và giá trị cốt lõi.

Báo cáo cũng cho biết trường đáp ứng các tiêu chuẩn giáo dục quốc tế trong khi vẫn đảm bảo tuân thủ quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam. Các nguyên tắc vận hành bám sát Bộ Quy tắc Đạo đức của CIS, với các yếu tố như minh bạch, hòa nhập, bảo vệ học sinh, trách nhiệm xã hội và cải tiến liên tục.

Học sinh EMASI Plus tham gia kỳ thi lên đai Taekwondo tại trường (Ảnh: EMASI Plus).

Một số điểm được CIS ghi nhận bao gồm môi trường học tập khuyến khích học sinh phát triển quan điểm cá nhân và sự tham gia của đội ngũ giáo viên trong quá trình đổi mới. Chương trình ESL (tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai) được triển khai theo lộ trình rõ ràng, trong khi lĩnh vực STEAM được đánh giá còn nhiều dư địa phát triển.

Bên cạnh đó, mô hình thư viện giữ vai trò trung tâm trong hoạt động học tập. Không chỉ phục vụ việc đọc sách, không gian này còn hỗ trợ học sinh hình thành kỹ năng tự học, nghiên cứu và chủ động tiếp cận kiến thức.

Hệ thống quản trị và định hướng chiến lược của trường cũng được đánh giá là rõ ràng, cùng môi trường làm việc mang tính hợp tác, góp phần xây dựng nền tảng phát triển trong giai đoạn tiếp theo.

Mô hình nội trú và định hướng phát triển học sinh

Tọa lạc tại khu đô thị Waterpoint, EMASI Plus là trường nội trú quốc tế dành cho học sinh từ bậc tiểu học đến THPT. Trường triển khai song song chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam với chương trình quốc tế Cambridge.

Giờ tự học tại khu nội trú EMASI Plus (Ảnh: EMASI Plus).

Mô hình nội trú được xây dựng theo hướng tạo điều kiện cho học sinh phát triển cả về học thuật và kỹ năng. Ngoài kiến thức, học sinh được rèn luyện tư duy độc lập, khả năng sử dụng ngôn ngữ, kỹ năng thích nghi và ý thức trách nhiệm trong môi trường đa văn hóa.

Trong thời gian gần đây, học sinh của trường đạt nhiều kết quả trong học tập và hoạt động ngoại khóa. Nhiều em hoàn thành các chứng chỉ Cambridge, đồng thời tham gia các sân chơi học thuật, nghệ thuật và thể thao ở cấp khu vực. Những hoạt động này góp phần phản ánh sự phát triển tương đối cân bằng giữa kiến thức và kỹ năng của học sinh.

Thông tin liên hệ:

Trường Nội trú Song ngữ Quốc tế EMASI Plus

Địa chỉ: Khu đô thị Waterpoint, ĐT830, xã Bến Lức, Tây Ninh (Long An cũ, 30 phút đến TPHCM)

Hotline: 028 4455 8585

Facebook: https://www.facebook.com/EMASI.Plus

Website: emasiplus.edu.vn

Email: tuyensinh@emasiplus.edu.vn