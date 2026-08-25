Trường quốc tế bất ngờ đóng cửa: Trụ sở bị thu hồi vẫn thông báo nhập học?

Thông tin trái chiều về thời điểm mở cửa cơ sở

Sau khi Dân trí phản ánh việc hàng trăm phụ huynh bất ngờ khi cơ sở trường quốc tế Pennschool trên đường Ba Tháng Hai (phường Hòa Hưng, TPHCM) không thể đón học sinh theo kế hoạch ngày 24/8, phía nhà trường đã có thông báo mới về thời gian học tập tại cơ sở này.

Theo thông tin đại diện Pennschool cung cấp tối 25/8, nhà trường vừa thông báo điều chỉnh thời gian học tập tại cơ sở Ba Tháng Hai.

“Nhà trường tha thiết kính mong quý phụ huynh thấu hiểu, chia sẻ và đồng thuận cho Nhà trường điều chỉnh thời điểm học sinh chính thức bắt đầu học tập tại cơ sở Ba Tháng Hai sang ngày 3/9”, thông báo cho hay.

Thông tin này được đưa ra trong bối cảnh trước đó, nhiều phụ huynh đã nhận thông báo học sinh nhập học tại cơ sở Ba Tháng Hai từ ngày 24/8 nhưng đến nơi thì thấy biển báo thu hồi trụ sở của Phân hiệu Học viện Hành chính và Quản trị công tại TPHCM.

Trường quốc tế bất ngờ đóng cửa trong ngày đầu học sinh đến trường (Ảnh: CTV - Chân Chân).

Trong khi Pennschool thông báo dự kiến đưa học sinh trở lại cơ sở từ ngày 3/9, sáng 25/8, đại diện Phân hiệu Học viện Hành chính và Quản trị công tại TPHCM (Phân hiệu) cung cấp thông tin về quá trình khai thác, thu hồi và tiếp nhận bàn giao tòa nhà Ký túc xá sinh viên Lào tại số 10, đường Ba Tháng Hai, phường Hòa Hưng - nơi đặt cơ sở của Pennschool trước đó.

Theo Phân hiệu, đây là tài sản được đầu tư bằng ngân sách nhà nước. Ngày 25/8/2020, Phân hiệu Học viện Hành chính Quốc gia tại TPHCM (nay là Phân hiệu Học viện Hành chính và Quản trị công) ký hợp đồng với Công ty TNHH S.D. (viết tắt).

Hợp đồng có thời hạn từ ngày 26/9/2020 đến ngày 26/9/2025, cho phép Công ty S.D. sử dụng tòa nhà làm phòng ở, phòng học và hội trường.

Phân hiệu cho biết theo hợp đồng, mọi việc cải tạo, sửa chữa phải được bên cho thuê chấp thuận trước và không được làm thay đổi thiết kế, kết cấu, công năng tòa nhà. Công ty S.D. là bên thuê được sử dụng tài sản; Phân hiệu không chấp thuận việc đưa bên thứ ba vào trực tiếp quản lý, sử dụng hoặc khai thác tòa nhà.

Tuy nhiên, qua kiểm tra ngày 28/12/2022 và làm việc ngày 10/2/2023, Phân hiệu ghi nhận Trường Tiểu học - THCS Pennschool trực tiếp quản lý, sử dụng tòa nhà.

Theo Phân hiệu, công trình được thiết kế 4 tầng nhưng thực tế đã được cải tạo, sử dụng thành 6 tầng. Rà soát tài liệu liên quan, Phân hiệu xác định Công ty S.D. và PennSchool ký hợp đồng hợp tác kinh doanh ngày 19/3/2021 để khai thác tòa nhà.

Phân hiệu cho rằng Công ty S.D. không thông báo cho đơn vị về việc ký kết hợp đồng này và tại buổi làm việc ngày 10/2/2023 cũng không cung cấp hồ sơ liên quan theo yêu cầu.

Căn cứ hợp đồng, kết quả kiểm tra và tài liệu liên quan, Phân hiệu xác định Công ty S.D. vi phạm nghĩa vụ về mục đích, phạm vi sử dụng tài sản; tự ý đưa bên thứ ba vào khai thác; tự ý cải tạo, sửa chữa làm thay đổi thiết kế, kết cấu, công năng tòa nhà.

Hệ thống Trường PennSchool cơ sở Ba Tháng Hai (Ảnh: Nhà trường).

Phân hiệu Học viện: Đã bàn giao tòa nhà từ ngày 3/7

Một trong những nội dung đáng chú ý trong thông tin Phân hiệu cung cấp là mốc thời gian bàn giao cơ sở.

Theo đó, sau khi hợp đồng với Công ty S.D. hết hạn, ngày 30/9/2025, hai bên ký biên bản thanh lý hợp đồng.

Phân hiệu cho biết dù hợp đồng đã chấm dứt, đơn vị không yêu cầu Công ty S.D. bàn giao ngay mà tạo điều kiện trong hơn 9 tháng, từ ngày 30/9/2025 đến ngày 3/7/2026, để doanh nghiệp chủ động xây dựng, thực hiện phương án di dời và xử lý các công việc phát sinh.

Đến ngày 3/7/2026, hai bên ký biên bản bàn giao; Phân hiệu tiếp nhận tòa nhà, khuôn viên và các tài sản liên quan.

“Khoảng thời gian chuyển tiếp hơn 9 tháng thể hiện sự thận trọng, trách nhiệm và thiện chí của Phân hiệu trong quá trình xử lý hợp đồng; bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu quản lý, thu hồi tài sản công với điều kiện thực tế của Công ty S.D.”, đại diện Phân hiệu nhấn mạnh.

Theo đề nghị của Công ty S.D., Phân hiệu tiếp tục tạo điều kiện để công ty sử dụng tạm thời một phần không gian trệt đến ngày 10/8/2026 nhằm hoàn tất những công việc cuối cùng thuộc trách nhiệm của công ty đối với phụ huynh học sinh.

Phân hiệu nhấn mạnh việc cho sử dụng tạm thời này không phải là gia hạn hợp đồng khai thác, không làm phát sinh quyền tiếp tục sử dụng tòa nhà sau thời hạn nêu trên và không phải sự chấp thuận đối với việc đưa bên thứ ba vào quản lý, sử dụng hoặc khai thác tài sản.

Như vậy, thông tin từ Phân hiệu cho thấy có sự khác biệt đáng chú ý về mốc thời gian sử dụng cơ sở khi đặt cạnh thông báo mới nhất của PennSchool.

"Phân hiệu không tham gia đàm phán, ký kết hoặc thực hiện các hợp đồng, thỏa thuận do Công ty S.D xác lập với bên thứ ba trong quá trình khai thác, sử dụng tòa nhà", thông tin của Phân hiệu nêu.

Theo Phân hiệu, các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm phát sinh từ những hợp đồng, thỏa thuận này thuộc về các bên trực tiếp xác lập và thực hiện, không làm phát sinh nghĩa vụ trực tiếp của Phân hiệu.

Hơn 400 học sinh đang chờ phương án

Theo ghi nhận, sáng nay, nhiều phụ huynh tại cơ sở trên đường Ba Tháng Hai đã đến cơ sở trên đường Trần Bình Trọng để họp cùng đại diện nhà trường bàn hướng xử lý.

Kết thúc cuộc họp, phụ huynh chia sẻ hai hướng giải quyết, hoặc là rút hồ sơ, học phí hoặc là chuyển con về cơ sở Trần Bình Trọng để học.

Phụ huynh chia sẻ thông tin cuộc họp cùng báo chí (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Ông Nguyễn Thành Trung, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường Hòa Hưng, cho biết địa phương đã yêu cầu nhà trường báo cáo khẩn để nắm đầy đủ tình hình.

Theo ông Trung, phường đã trao đổi với các trường trên địa bàn và các trường lân cận để chủ động hỗ trợ trong trường hợp phụ huynh có nhu cầu chuyển trường cho con.

"Phường Hòa Hưng đảm bảo đủ chỗ học cho các em, quan trọng là lựa chọn của phụ huynh và thỏa thuận của trường", ông Trung nói.