Với nhiều phụ huynh có con chuẩn bị bước vào lớp 6 hoặc lớp 10, nỗi lo không chỉ nằm ở kết quả thi mà còn việc đánh giá mức độ sẵn sàng của con cho giai đoạn học tập tiếp theo. Phụ huynh quan tâm con đang có thế mạnh ở những lĩnh vực nào, đồng thời còn thiếu những kỹ năng gì cần được bổ sung để có thể thích ứng tốt với môi trường học tập mới - nơi áp lực và tính cạnh tranh cao hơn.

Thực tế cho thấy, không phải học sinh nào cũng có cơ hội được trải nghiệm một kỳ đánh giá học thuật bài bản trước kỳ chuyển cấp - nơi các em có thể làm quen với áp lực thời gian, cấu trúc đề thi và yêu cầu tư duy của bậc học tiếp theo, trước khi bước vào những cột mốc quan trọng như lớp 6 và lớp 10.

Trường Ngôi Sao Hoàng Mai tổ chức Kỳ thi đánh giá năng lực và xét học bổng 2026 (Ảnh: Ngôi Sao Hoàng Mai).

Xuất phát từ mong muốn đó, Trường Ngôi Sao Hoàng Mai tổ chức kỳ đánh giá năng lực và xét học bổng năm 2026 dành cho học sinh lớp 5 và lớp 9 trên địa bàn thành phố Hà Nội. Kỳ đánh giá dự kiến diễn ra vào ngày 10/1/2026 tại Trường Ngôi Sao Hoàng Mai, cơ sở Kim Văn - Kim Lũ, phường Định Công. Đây là hoạt động mở, dành cho tất cả học sinh, không phân biệt trình độ.

Theo đại diện nhà trường, kỳ đánh giá không hướng tới việc thi để lấy điểm mà đặt trọng tâm vào việc mang lại cho học sinh một trải nghiệm học thuật thực tế và có định hướng.

Thông qua việc tham gia kỳ đánh giá mô phỏng cấu trúc và áp lực của các kỳ thi chuyển cấp, học sinh có cơ hội làm quen với cách phân bổ thời gian, xử lý đề bài và kiểm soát tâm lý phòng thi trong môi trường an toàn, nghiêm túc và sát thực tế.

Ban lãnh đạo và đội ngũ Ban giám hiệu, cán bộ giáo viên nhân viên trường Ngôi Sao Hoàng Mai (Ảnh: Ngôi Sao Hoàng Mai).

Khác với các bài kiểm tra truyền thống, nội dung đánh giá của Trường Ngôi Sao Hoàng Mai tập trung nhận diện năng lực học tập tổng thể của học sinh. Các bài đánh giá không chỉ kiểm tra kiến thức mà còn chú trọng tư duy logic, năng lực toán học, ngôn ngữ và khả năng phân tích; mức độ tập trung, kỷ luật học tập, tốc độ xử lý thông tin; cùng khả năng thích ứng với môi trường học thuật ở bậc trung học cơ sở và trung học phổ thông.

Sau kỳ đánh giá, mỗi học sinh tham dự đều nhận được phiếu đánh giá năng lực cá nhân hóa. Phiếu đánh giá này giúp phụ huynh và học sinh hiểu rõ điểm mạnh, những kỹ năng còn cần bổ sung cũng như mức độ sẵn sàng trước kỳ chuyển cấp.

Theo đại diện nhà trường, đây là cơ sở tham khảo quan trọng để phụ huynh và học sinh xây dựng lộ trình học tập phù hợp cho giai đoạn tiếp theo, thay vì chỉ dựa vào kết quả điểm số đơn lẻ.

Kỳ thi đánh giá năng lực và xét Học bổng Ngôi Sao Hoàng Mai năm 2026 (Ảnh: Ngôi Sao Hoàng Mai).

Bên cạnh ý nghĩa trải nghiệm và định hướng, kết quả kỳ đánh giá cũng là căn cứ để Trường Ngôi Sao Hoàng Mai xét tuyển học sinh vào lớp 6 và lớp 10 trong năm học 2026–2027. Đồng thời, nhà trường trao 52 suất học bổng, trong đó có 20 suất học bổng toàn phần dành cho những học sinh có kết quả nổi bật, thể hiện tư duy vượt trội và tiềm năng phát triển dài hạn.

Chia sẻ về mục tiêu của hoạt động, đại diện Trường Ngôi Sao Hoàng Mai cho biết: “Chúng tôi tin rằng mỗi học sinh đều sở hữu một năng lực cá nhân. Khi được đánh giá đúng và kịp thời, các em sẽ tự tin hơn, chủ động hơn và có cơ hội phát triển theo con đường phù hợp với chính mình. Nhà trường cam kết đồng hành cùng phụ huynh thông qua các lộ trình giáo dục cá nhân hóa”.

Trước đó, trong năm học 2024-2025, kỳ thi học bổng và đánh giá năng lực của Trường Ngôi Sao Hoàng Mai đã thu hút gần 4.000 học sinh tham dự, cho thấy sự quan tâm lớn của phụ huynh và học sinh đối với các hình thức đánh giá học thuật mang tính định hướng.

Kỳ thi Học bổng Ngôi Sao Hoàng Mai năm 2024 thu hút gần 4.000 học sinh tham dự (Ảnh: Ngôi Sao Hoàng Mai).

Được đầu tư hệ thống cơ sở vật chất hiện đại, Trường Ngôi Sao Hoàng Mai hiện có 240 phòng học, tòa nhà trải nghiệm gồm 32 phòng chức năng, hội trường 530 chỗ ngồi, thư viện rộng 400m² cùng hệ thống sân thể thao đa năng, đáp ứng nhu cầu học tập và phát triển toàn diện của học sinh.

Chương trình giáo dục của Trường Ngôi Sao Hoàng Mai được xây dựng trên nền tảng Chương trình giáo dục phổ thông 2018, kết hợp chương trình chuyên biệt theo triết lý đức - trí - thể - nhân - hòa, với lộ trình học tập xuyên suốt từ lớp 1 đến lớp 12, hướng tới mục tiêu đào tạo học sinh phát triển toàn diện và sẵn sàng hội nhập.

Ở bậc trung học phổ thông, học sinh được theo học chương trình IELTS 8 tiết/tuần và SAT 6 tiết/tuần trong giờ chính khóa, đồng thời được định hướng nghề nghiệp, tư vấn du học và xây dựng hồ sơ cá nhân ngay từ lớp 10.

Ngôi Sao Hoàng Mai khởi đầu bằng yêu thương, lớn lên trong hạnh phúc (Ảnh: Ngôi Sao Hoàng Mai).

Nhà trường kỳ vọng kỳ đánh giá năng lực sẽ là bước khởi đầu để học sinh Thủ đô tiếp cận sớm với lộ trình học tập dài hạn trong môi trường giáo dục hiện đại, toàn diện và có định hướng rõ ràng.

