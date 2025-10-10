"Trường lớp bị nước lũ ngập hư hỏng hết, học sinh biết bắt đầu từ đâu”

Sáng 10/10, nước lũ trên địa bàn trung tâm tỉnh Thái Nguyên và nhiều xã, phường lân cận đã rút cạn. Hàng nghìn người dân, lực lượng chức năng… tập trung dọn dẹp những đống đổ nát, bùn đất đọng lại để vực dậy cuộc sống cho người dân vùng lũ nơi đây.

Tại Trường THCS Trưng Vương (phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên), hơn 100 cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên cùng các cán bộ, giáo viên, sinh viên tình nguyện đến từ Hà Nội đang khẩn trương dọn dẹp bùn đất, thau rửa bàn ghế để chuẩn bị đón học sinh trở lại trường, bước vào tuần học mới.

Trong sân trường ngổn ngang bàn ghế bám đầy bùn đất, cô hiệu trưởng Vũ Thu Hương vừa lau rửa sân cùng bàn ghế, vừa nghẹn lời: “Học sinh sắp đi học trở lại, trường lớp bị nước lũ ngập hư hỏng hết, chúng tôi chưa biết bắt đầu từ đâu”.

Cô Hương chưa bao giờ nghĩ sẽ gặp trận lụt lớn như những ngày qua. Trường ở khu vực khá cao ráo, cơn bão Yagi năm 2024 lớn như vậy nhưng nước ngập cũng chỉ ngấp nghé ngoài cổng, người dân quanh khu vực còn đưa xe ô tô vào sân trường gửi để tránh lũ.

Vậy mà năm nay nước đổ về quá nhanh từ đêm 6 rạng sáng 7/10, nên người dân không ứng phó kịp, nhà trường cũng không ai kịp trở tay, giọng cô Hương như nghẹn lại.

Theo lời cô hiệu trưởng, nước dâng cao hơn 2m khiến nhà trường có 19 phòng học và phòng làm việc thì lũ nhấn chìm 14 phòng tầng 1, trong đó có 7 phòng học và 7 phòng làm việc. Đồ dùng học tập, máy tính, máy in, ti vi, tủ tài liệu và các thiết bị dạy học bị ngâm nước lũ trong nhiều ngày.

Cô hiệu trưởng cho biết, trường có dãy phòng học xây dựng từ hơn 40 năm, tường rất yếu, bị ngâm nước trong nhiều ngày, nên rất lo sợ lớp học bị đổ sập bất cứ lúc nào. Trường có 44 cán bộ, giáo viên thì hơn 70% trong số đó cũng bị nước lũ làm ngập nhà cửa, đang phải cùng gia đình khắc phục, dọn dẹp.

Thông qua báo Dân trí, cô Hương mong muốn được các cấp chính quyền, nhà hảo tâm, quan tâm giúp đỡ để nhà trường và các em học sinh sớm ổn định học tập.

Nằm trên đường Hoàng Văn Thụ, một trong những khu vực ngập nặng nhất ở phường Phan Đình Phùng, Trường Mầm non 19/5 cũng bị nước lũ tàn phá. Sáng nay, các chiến sĩ bộ đội thuộc Lữ đoàn Pháo binh 382 (Quân khu I) đã tích cực hỗ trợ dọn rác thải, gạt bùn lầy ra khỏi sân trường.

Theo đại diện trường Mầm non 19/5, trận lũ kinh hoàng lên cao hơn 2m, nhấn chìm 16 phòng học, phòng làm việc của giáo viên trong biển nước. Toàn bộ bàn ghế, tủ, máy móc, thiết bị học tập đều bị hỏng. Ước tính thiệt hại khoảng 5 tỷ đồng.

Chiều 6/10 khi thấy cơn mưa lớn, các giáo viên và bảo vệ trong trường đã chủ động kê toàn bộ đồ dùng học tập, các thiết bị máy móc lên trên mặt bàn. Nhưng đêm mùng 6 rạng sáng 7/10, lũ tràn về quá nhanh, nhấn chìm toàn bộ các phòng học tầng 1.

Cả trường có 77 giáo viên, có tới hơn 50 người có nhà cửa bị lũ nhấn chìm. Giáo viên nào mà gia đình không bị ảnh hưởng do lũ thì đều đến trường chung tay dọn dẹp, khắc phục hậu quả sau lũ để bắt đầu tuần học mới.

Cô Dương Thị Hoàng Hà (giáo viên lớp 4-5 tuổi) kể, chiều 9/10 khi cô cùng chồng và con trai lớn mở cửa phòng học, cả gia đình sững sờ khi thấy sách vở, đồ dùng học tập, đồ chơi của trẻ bị ngâm trong bùn nhão dày nửa mét.

Trước đó, đêm 8/10, chồng cô đã lội nước ngập ngang cổ để vào trường, kịp thời di chuyển máy tính của bốn lớp học và một số hồ sơ, đưa lên nóc tủ để tránh nước. Sáng nay, chồng cô ở nhà dọn dẹp nhà cửa, còn cô cùng hai con trở lại trường thu gom và lau rửa những gì còn có thể sử dụng.

Khu vui chơi dành cho trẻ trong sân trường cũng bị phủ kín bùn đất sau khi nước rút.

Đại úy Hoàng Trung Biển, Tổ trưởng Tổ tham mưu số 2 (Trung đoàn CSCĐ Thủ đô, Bộ Tư lệnh CSCĐ) cho biết, đơn vị đã huy động 200 cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều phương tiện đến Thái Nguyên hỗ trợ người dân vùng lũ khắc phục hậu quả.

Riêng tại Trường Mầm non 19/5, 25 cán bộ, chiến sĩ được phân công tham gia thu dọn rác thải, bùn đất với mục tiêu hoàn thành trước ngày 13/10 để học sinh sớm trở lại lớp.

Theo Đại úy Biển, khối lượng công việc rất lớn, ngoài bùn đất và rác thải đọng lại, còn phải thu dọn bàn ghế, tủ đồ, giường chiếu của các em bị hư hỏng. Cùng với giáo viên nhà trường và lực lượng CSCĐ, các chiến sĩ Quân đoàn 12 (Bộ Quốc phòng) cũng chung tay giúp sức.

Tại khu ký túc xá sinh viên của Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên, khung cảnh sau khi nước rút trở nên tan hoang, sân trường phủ dày đặc một lớp bùn vàng quánh.

Nhiều vật dụng cá nhân của sinh viên như sách vở, quần áo, máy tính, tủ, giường tầng… bị ngấm nước, đổ vỡ, hư hỏng.

Không ít phòng phải tháo dỡ toàn bộ đồ đạc để dọn dẹp, khử mùi và hong khô. Không khí ảm đạm, xơ xác bao trùm toàn bộ khu ký túc xá.

Nhớ lại thời điểm khi nước lũ bất ngờ tràn vào tầng 1 ký túc xá, Nguyễn Thị Thanh Hoa (sinh viên năm 4, quê Ninh Bình) chỉ kịp ôm laptop và ba bộ quần áo cộc chạy ra khỏi ký túc xá để thuê phòng trọ tạm.

Hoa choáng váng khi quay trở lại và thấy khung cảnh ngổn ngang bùn đất trong phòng. Đồ dùng học tập, vật dụng cá nhân đều hỏng, không còn thứ gì cứu vãn, sử dụng lại được.

Chiều nay, người dân cùng lực lượng chức năng tỉnh Thái Nguyên tiếp tục dọn dẹp bùn đất, rác thải còn tồn đọng trên đường phố, trong các công trình, nhà dân để ổn định cuộc sống sau mưa lũ.