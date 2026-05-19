Trường học ở TPHCM tổ chức nhiều hoạt động mừng sinh nhật Bác

Trường THPT Nguyễn Tất Thành tổ chức chương trình văn nghệ với chủ đề “Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước” do chính học sinh nhà trường thực hiện.

Nam sinh lớp 10 Phạm Thiên Phú hoá thân vào vai người thanh niên Nguyễn Tất Thành (Ảnh: Hoài Nam).

Các tiết mục tái hiện nhiều dấu mốc trong cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh như thời niên thiếu, cuộc trò chuyện với cha trước lúc chia xa, thời gian dạy học tại trường Dục Thanh và khoảnh khắc xuống tàu Amiral Latouche Tréville tại Bến cảng Nhà Rồng cùng hành trình hoạt động cách mạng tại nơi đất khách.

Em Phạm Thiên Phú, học sinh lớp 10, gây chú ý khi đảm nhận vai người thanh niên Nguyễn Tất Thành qua nhiều phân cảnh quan trọng. Nam sinh cho biết áp lực lớn nhất khi hóa thân thành Bác Hồ thời trẻ là phải thể hiện được diễn biến tâm lý của nhân vật qua từng giai đoạn.

Theo Thiên Phú, ở cảnh chia tay với cha, em phải thể hiện nỗi buồn và sự day dứt. Ngay sau đó là phân cảnh bước xuống tàu ra đi tìm đường cứu nước, nhân vật lại mang tâm thế của sự quyết tâm và khát vọng lớn.

Để chuẩn bị cho vai diễn, Thiên Phú đã dành nhiều thời gian xem tư liệu về Bác Hồ, tập luyện từ dáng đi, cách giao tiếp đến thần thái trên sân khấu.

Cô Mỹ Á, giáo viên bộ môn múa kiêm biên đạo chương trình, cho biết ê-kíp mất gần hai tháng để tìm học sinh phù hợp với vai Nguyễn Tất Thành. Theo cô, ngoài yếu tố ngoại hình, điều quan trọng là học sinh phải thể hiện được thần thái và cảm xúc của nhân vật trên sân khấu.

Bên cạnh hoạt động sân khấu hóa, chương trình còn diễn ra phần giao lưu giữa các thế hệ giáo viên, học sinh và các cá nhân tiêu biểu trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Theo cô Á, thông qua chương trình, nhà trường mong muốn học sinh tiếp cận lịch sử bằng hình thức trực quan, sinh động hơn thay vì chỉ học qua sách vở.

Nhà trường cũng mong muốn các hoạt động này sẽ góp phần lan tỏa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong môi trường học đường, đồng thời tạo thêm động lực cho học sinh trong học tập và rèn luyện dưới mái trường mang tên thời thanh niên của Bác.

Học sinh tìm hiểu về cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh qua các tư liệu, tranh ảnh (Ảnh: Hoài Nam).

Dịp này, nhiều trường học tại TPHCM cũng tổ chức loạt hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh nhằm góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lý tưởng sống và lan tỏa việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, giáo viên và học sinh.

Tại Trường THPT Trần Nguyên Hãn (phường Tam Thắng), chương trình kỷ niệm với chủ đề “Người là niềm tin tất thắng” tái hiện sinh động cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Từ tuổi thơ của Người, hành trình ra đi tìm đường cứu nước, từ những năm tháng hoạt động cách mạng đầy gian khó đến sự nghiệp vẻ vang và những giây phút cuối đời gắn với bản Di chúc thiêng liêng đều được khắc họa qua nhiều tiết mục nghệ thuật, tư liệu và phần trình bày giàu cảm xúc.

Trong khi đó, Trường THCS Phước Hưng (phường Bà Rịa) tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như báo công dâng Bác, trồng cây, tổng vệ sinh khuôn viên trường, chăm sóc bồn hoa và dọn dẹp vệ sinh.

Đây cũng là cách thầy và trò nhà trường thực hiện lời dạy của Bác Hồ: “Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người”. Qua đó, giúp các em học sinh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể trong cuộc sống hằng ngày.