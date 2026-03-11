Trường học ở TPHCM thu tiền giữ chỗ 55 triệu đồng, không học là mất

Mới đây, Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các trường tư thục, chất lượng cao không được thu tiền đặt cọc, giữ chỗ trong tuyển sinh lớp 10. Quy định này nhằm bảo đảm quyền lợi cho người học, tránh tình trạng thu tiền trước khi có kết quả chính thức, gây áp lực tâm lý cho phụ huynh.

Hầu hết, các trường ngoài công lập ở TPHCM đều thu phí giữ chỗ (Ảnh: Hoài Nam).

Tuy nhiên, khác với Hà Nội, tại TPHCM hiện không có quy định cấm các trường ngoài công lập thu tiền giữ chỗ đối với học sinh đăng ký tuyển sinh vào trường

Mức thu tiền giữ chỗ hoặc phí ghi danh tại các trường quốc tế, tư thục ở TPHCM có thể lên tới hàng chục triệu đồng, được thông báo công khai. Nếu học sinh không theo học, khoản tiền này không được hoàn lại.

Tại Australian International School Saigon (AIS), nhiều năm qua trường quy định tiền đặt cọc giữ chỗ là 30 triệu đồng/học sinh, áp dụng cho cả học sinh đang theo học và học sinh mới.

Với học sinh đang học tại trường, nếu phụ huynh không thanh toán phí giữ chỗ đúng hạn, nhà trường có thể không giữ chỗ cho học sinh trong năm học tiếp theo. Đối với học sinh mới, khoản đặt cọc này không hoàn lại nếu học sinh không nhập học; nếu nhập học, khoản tiền sẽ được trừ vào hóa đơn học phí.

Tại Saigon South International School (SSIS), trường thu phí ghi danh 25 triệu đồng/học sinh, được thanh toán tại thời điểm nộp đơn và không hoàn lại. Phụ huynh cần đóng phí ghi danh khi xác nhận chỗ học cho học sinh nếu học sinh đáp ứng các yêu cầu về học tập và khả năng tiếng Anh theo quy định tuyển sinh của trường.

Theo nhà trường, phí ghi danh bao gồm các chi phí thủ tục hành chính cần thiết cho việc nhập học, như phỏng vấn học sinh, kiểm tra kỹ năng tiếng Anh (nếu cần), xem xét học bạ, sắp xếp lớp học phù hợp với năng lực, phân bổ môn học và xây dựng thời khóa biểu.

Đối với học sinh đăng ký nhập học lần đầu, phụ huynh cần thanh toán đầy đủ phí ghi danh trước khi nhập học. Các anh chị em tiếp theo trong cùng gia đình khi đăng ký học tại trường sẽ được giảm 50% phí ghi danh.

Tại ISHCMC, mức phí ghi danh cũng là 25 triệu đồng, được thanh toán khi nộp đơn và không hoàn lại.

The American School (TAS) là một trong những trường có phí giữ chỗ cao nhất ở TPHCM.

Trường thu phí ghi danh từ 30 đến 55 triệu đồng tùy bậc học. Cụ thể, bậc mầm non 30 triệu đồng/học sinh; tiểu học 40 triệu đồng/học sinh; còn bậc THCS và THPT cùng mức thu 55 triệu đồng/học sinh.

Ngoài ra, trường còn thu phí hồ sơ không hoàn lại 5,8 triệu đồng, được yêu cầu khi nộp đơn đăng ký và đã bao gồm các bài đánh giá bắt buộc.

Phí hồ sơ sẽ được khấu trừ vào học phí khi học sinh hoàn tất thanh toán học phí và chính thức nhập học tại TAS. Khoản phí này được hoàn lại nếu học sinh không đạt kỳ kiểm tra xếp lớp, nhưng không hoàn lại nếu học sinh đạt kiểm tra xếp lớp nhưng quyết định không nhập học.

The American School (TAS) là một trong những trường thu phí giữ chỗ cao nhất ở TPHCM (Ảnh: Chụp lại biểu phí).

Trong khi đó, tại EMASI Schools, khi nộp hồ sơ đăng ký, phụ huynh cần đóng phí đăng ký tuyển sinh không hoàn lại 1 triệu đồng. Sau khi học sinh vượt qua các bài kiểm tra đầu vào và để xác nhận nhập học, phụ huynh cần đóng tiền đặt cọc 20 triệu đồng trước khi học sinh nhập học.

Khoản tiền đặt cọc này chỉ được hoàn lại nếu phụ huynh điền phiếu thông báo ngưng học và gửi cho trường trước ít nhất 60 ngày so với ngày học cuối cùng của học sinh tại trường.

Tiền đặt cọc sẽ không được hoàn lại và không được chuyển nhượng cho học sinh khác nếu phụ huynh quyết định không cho học sinh nhập học sau khi đã đặt cọc hoặc không thông báo đủ 60 ngày theo quy định.

Trong khi đó, Trường Quốc tế Việt Úc (VAS) thu phí giữ chỗ 20 triệu đồng/học sinh cho năm học 2026-2027, không hoàn lại trong mọi trường hợp.

Khoản phí này có hiệu lực đến ngày 20/7 và sẽ được cấn trừ khi phụ huynh đóng học phí cho năm học 2026-2027. Sau ngày 20/7, nếu phụ huynh không hoàn tất việc đóng học phí và các thủ tục nhập học, khoản phí này không còn hiệu lực và không được cấn trừ.

Theo nhà trường, phí giữ chỗ được áp dụng cho cả học sinh đăng ký lần đầu và học sinh tái ghi danh, nhằm đảm bảo 100% chỗ học cho học sinh trong năm học mới, đồng thời giúp trường chủ động chuẩn bị cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên và các trang thiết bị dạy học.

Trên thực tế, hầu hết các trường quốc tế và tư thục tại TPHCM đều thu phí giữ chỗ từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng/học sinh.

Theo lãnh đạo một số trường, việc thu khoản phí này nhằm tránh tình trạng phụ huynh đăng ký ảo, đồng thời giúp nhà trường chắc chắn về số lượng học sinh để sắp xếp lớp học, cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên phù hợp với kế hoạch năm học.

Việc giữ chỗ không chỉ đảm bảo quyền lợi của nhà trường mà còn đảm bảo quyền lợi của những học sinh khác. Bởi khi trường đã đủ chỉ tiêu, nhiều học sinh khác có nhu cầu đăng ký có thể không còn cơ hội nhập học.

Dù chưa có quy định cấm thu phí giữ chỗ tại các trường ngoài công lập, Sở GD&ĐT TPHCM cũng yêu cầu các trường công khai, minh bạch các khoản thu và hạn chế các khoản thu không hợp lý.