Trường học ở TPHCM lì xì học trò, phụ huynh ngày đầu năm

Hôm nay (23/2) hơn 2,5 triệu học sinh các cấp tại TPHCM quay trở lại trường học sau kỳ nghỉ Tết kéo dài 11 đến 16 ngày, tuỳ từng trường. Trường học tổ chức nhiều hoạt động để đón học sinh trong ngày đầu năm mới.

Nhiều trường học ở TPHCM tổ chức múa lân sư rồng trong ngày đầu năm mới đón học sinh quay lại trường (Ảnh: H.P).

Với không khí rộn ràng, Trường Tiểu học Đặng Trần Côn, phường Vĩnh Hội tổ chức cho học sinh xem múa lân, trả lời những câu đố vui từ thầy cô và hái lì xì cùng với những lời chúc đầu năm mới.

Bà Phạm Thuý Hà, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, ngày đầu học sinh quay trở lại trường sau kỳ nghỉ Tết kéo dài nên trường tạo cho các em tâm thế thoải mái, không nặng nề về kiến thức hay tạo áp lực học tập ngày đầu năm. Điều này giúp các em bắt nhịp lại với nền nếp học tập.

Tại Trường Tiểu học Lê Đức Thọ (thuộc quận Gò Vấp cũ), ngày đầu tiên trở lại trường đầu năm mới, học sinh được thưởng thức “đại tiệc” với các màn múa lân sư rồng rộn ràng khắp sân trường.

Học sinh Trường Tiểu học Đặng Trần Côn nhận lì xì đầu năm mới tại trường (Ảnh: H.P).

Còn tại Trường Tiểu học Chi Lăng, phường Thông Tây Hội, TPHCM, học sinh được chào đón bởi những chú mascot (những nhân vật hoạt hình hoá trang) xinh xắn, ngộ nghĩnh. Học trò, thầy cô cùng chào nhau năm mới với những cái đập tay, những cái ôm tạo nên khoảnh khắc vui nhộn ấm áp.

Theo nhà trường, không chỉ là sự chào đón, đó còn là cách để trường gửi đến các em một khởi đầu thật vui tươi và đầy cảm hứng cho năm học mới sau Tết.

Ngoài học sinh, nhà trường cũng gửi đến phụ huynh những bao lì xì may mắn, chứa đựng lời chúc bình an, thuận lợi và nhiều điều tốt đẹp cho đầu năm mới.

Trường Tiểu học Chi Lăng gửi lì xì đến phụ huynh học sinh (Ảnh: Nhà trường).

Trong nhiều lớp học, giáo viên chủ nhiệm cũng tổ chức lì xì cho học sinh kèm theo nhiều lời chúc đầu năm đến các em.